En el episodio tres del nuevo podcast de El Comercio, Y tú qué miras, el actor colombiano Gustavo Angarita da mayores alcances sobre el uso de armas en los set de rodaje. Gracias a los productores, pudo aprender del uso de ametralladoras, balines, etc. Aunque las decisiones que se toman en los set a veces pueden ser peligrosas, considera que jamás pasaría un uso indebido de armas de fuego.

Cómo olvidar el incidente de disparo ocasionado por Alec Baldwin durante una filmación en Nuevo México, que concluyó con la muerte de un miembro del equipo. “En Colombia, a eso le llamamos ‘arma caliente en el set’”, comenta Angarita, quien ha tenido entrenamientos con el conjunto militar colombiano para desempeñar escenas de acción en series sobre narcotráfico, como “El Cartel 2″ y “Narcos Colombia”.

El actor se sometió a un entrenamiento con las Fuerzas Especiales de Colombia meses antes para aprender a manejar armas y poder desempeñar el personaje del paramilitar Fidel Castaño en la serie “Narcos” de Netflix. La preparación fue exhaustiva.

“Uno piensa que son efectos especiales. Sabía que, para hacer las escenas de armas, ponían alambres en el piso y las paredes para que saltaran. Cuando ensayábamos, me dijeron dónde caminar y cuándo agacharme, porque es toda una coreografía. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Estaba sorprendido, cómo hacen esto, porque los tiros saltantes eran muy reales. De los metales, saltaban chispas”, cuenta el actor, quien, poco tiempo después, se enteró que la producción había utilizado francotiradores profesionales “que habían estado en no sé cuántas guerras”, desde puntos específicos para simular la ráfaga de tiros.

Filmar una escena de acción en una narcoserie El actor colombiano explica cómo fue interpretar a Fidel Castaño en "Narcos" de Netflix.

En realidad, Angarita se refiere al uso de armas profesionales, pero con municiones de airsoft o proyectiles circulares más seguros que una bala de impacto mortal. Además, se operan con profesionales calificados. “Incluso, a uno de los dobles le habían pegado un tiro. Pero eso fue un ‘moradito’ (moretón), nomás. Es que se había equivocado el hombre, se movió para donde no era y le cayó la bala”, explica el actor.

En las filmaciones de películas y series, existen armeros especializados que preparan las armas antes de entregarlas a los actores. Asimismo, hay municiones capaces de desprender polvo cuando caen contra la pared, o balas parecidas al pedernal que disparan chispas. Por otro lado, este tipo de municiones o las balas de acrílico caen sobre los vidrios cuando el guion requiere ese tipo de momento extremo.

“Debido a mi entrenamiento con el comando de Élite y un curso con el Ejército colombiano, puedo desarmar y abrir las armas cada vez que me las entregan. No tengo licencia para uso de armas, afortunadamente. No la he requerido, no la quiero. Es muy chistoso. En la televisión, vas y hacer todo el entrenamiento con ametralladoras y unas cosas increíbles con miras telescópicas, pero cuando llegas al set de rodaje te dan un arma toda fea”, bromea Angarita.

Además, uno de los papeles más recordados de Angarita fue interpretar a Gilberto Rodríguez Orejuela en “El Cartel 2″. Se trata del líder del Cartel de Cali en Colombia y uno de los más poderosos narcotraficantes de 1990.