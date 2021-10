Conforme a los criterios de Saber más

Telemundo confirmó que Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) volverán a dar vida a las hermanas Elizondo y a los hermanos Reyes en la nueva temporada de “Pasión de gavilanes”. La segunda temporada de esta exitosa telenovela se empezó a rodar hace poco en Colombia. Esta ficción fue un ‘boom’ desde su estreno en el 2003 hasta su final en setiembre de 2004.

En una rueda de prensa, el presidente de Telemundo Global Studios Marcos Santana, dio las razones del por qué se está realizando la segunda temporada: “Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de Pasión de Gavilanes II y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia”.

“La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original”, añadió.

“Pasión de gavilanes 2″ es escrita por Julio Jiménez González e Iván Martínez Lozano, y dirigida por Rodrigo Triana, Sergio Osorio y Camilo Vega.

Imágenes de la nueva temporada de "Pasión de Gavilanes". (Foto: Telemundo)

“El 21 de octubre del 2003 salió al aire Pasión de gavilanes, historia que hizo visible la carrera de muchos de nosotros, que impulsó la de otros y a todos los que hicimos parte nos convirtió en una tendencia mundial conquistando los hogares y los corazones del mundo entero. Hoy 18 años después en el mismo mes de estreno damos orgullosamente la noticia oficial de nuestro reencuentro. No saben la felicidad de verlos”, expresó a través de su cuenta de Instagram la actriz colombiana Natasha Klauss, quien dio vida a Sarita Elizondo.

La primera temporada tuvo 188 episodios y se vio en todo Latinoamérica y España. Actualmente, la primera temporada está disponible en Netflix.

Hasta el momento, no se sabe cuántos episodios tendrá la nueva temporada y según anunció Telemundo llegará a las pantallas a mediados del 2022.

"Pasión de gavilanes" se estrenará a mediados del 2022. Actualmente, se está rodando en Colombia. (Foto: Telemundo)

El elenco

Además de Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss, se unen: Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, como los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo.

El elenco lo completa Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto, Alex Adames, Eddy Rivera y Álvaro García.

Imágenes de la nueva temporada de la novela "Pasión de Gavilanes". (Foto: Telemundo)

Además, en esta nueva temporada también estarán Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui, quienes también estuvieron en la primera temporada hace casi 20 años.

El regreso sin Franco Reyes

Telemundo anunció que de los 6 protagonistas, regresarán 5. Esta segunda temporada no contará con la participación de Michel Brown, quien dio vida a Franco Reyes. Esta confirmación ha causado mucha tristeza entre los fans de la ficción, ya que imaginaban que todo el elenco regresaría.

El año pasado, durante una entrevista con el medio Fórmula TV, el actor de origen argentino dijo que decidió no formar parte de la segunda temporada. “Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones”, indicó.

Michel Brown es conocido por haber interpretado a Franco Reyes Guerrero. ¿Quién no recuerda todo lo que tuvo que pasar para defender su amor por Sarita Elizondo? (Foto: Telemundo)

“Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, añadió.

Además, comentó que respeta que sus ex compañeros participen en la segunda temporada. “Respeto que mis compañeros sí se monten en ese bus; la experiencia para ellos va a ser increíble”.

En otra entrevista, esta vez para el medio argentino Radio Mitre indicó que cuando inicien las grabaciones, él estaría en otro proyecto. “Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan y por eso no voy a poder participar”, dijo a finales de agosto de este año.

El abuelo tampoco regresa

Otro de los actores que tampoco formará parte de la segunda temporada es Jorge Cao, quién encarnó al abuelo de las hermanas, Martín Acevedo. “Es una decisión personal”, confirmó finalmente el colombiano.

“Mis queridos amigos y seguidores, hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes: quiero aclarar algo… Jorge Cao no va a ser parte de ‘Pasión de gavilanes 2′. Es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”, añadió.

La historia de la segunda temporada

Según revelaron en una nota de prensa, esta nueva generación de “Pasión de gavilanes” está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo.

La investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.

Elenco de la "Pasión de Gavilanes" se reúne para la lectura del guión". (Foto: Telemundo)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

TE PUEDE INTERESAR: