Conforme a los criterios de Saber más

Cuando en agosto último se revelaron las primeras fotos del live-action de “Cowboy Bebop”, la actriz Daniella Pineda conoció un lado siniestro de internet: el de aquellos fans que critican de forma tan insidiosa que sus opiniones limitan con el acoso. Y todo por el cómo va vestida la cazarrecompensas Faye Valentine, el personaje que interpreta y cuyos orígenes se remontan a 1998, cuando el anime que inspiró la serie se dio a conocer.

Si bien Pineda no vio “Cowboy Bebop” cuando era una adolescente, ella contó a El Comercio que estaba familiarizada con la experiencia cinemática del anime, la cual ha sido adaptada con sus diferencias al live action. Y cuando por fin vio la serie, una mixtura de ciencia ficción con cine clásico, entendió por qué había tantas personas enamoradas con la historia y su propuesta, tan diferente a las producciones de Hollywood. En la conversación, desarrollada a distancia por medio de la plataforma Zoom, nos contó que veía “Sailor Moon”, como tantas jóvenes del continente, siendo Sailor Mars su personaje favorito.

Y como Sailor Mars, la Faye Valentine de Pineda tiene su propio estilo de enfrentar a la sociedad. Ella entra en esta tradición de mujeres peligrosas de la ficción, las femme fatales, cuyo pasado es un misterio para el espectador y cuyas lealtades siempre están en duda. Pero Faye tiene sus diferencias. Mientras en las historias policiales pulp que sirvieron de inspiración a la serie es típico encontrar a la mujer peligrosa con pasado oculto al espectador, para Faye este también es desconocido: no recuerda nada desde que despertó de una criogenización y se la pasa buscando respuestas.

Daniella Pineda. Foto: Tiziano Lugli, cortesía para El Comercio.

“Faye no está definida por su triste pasado. Ella está descubriendo cosas”, nos dice Pineda, quien destaca además lo luminoso de su personaje protagónico. Faye es distinta a los protagonistas masculinos usuales, de lóbrega mirada y violenta conducta tan comunes en la ficción. Faye la pasa bien, y la actriz cuenta que la experiencia fue así también en las grabaciones con sus coprotagonistas, John Cho (Spike Spiegel) y Mustafa Shakir (Jet Black).

Hay una escena en particular que muestra la dinámica del grupo: Cuando todos van rumbo al encuentro de Pierrot Le Fou, el payaso que quiere matar a Spike Spiegel, por lo que ensayan un elaboradísimo plan que requiere memorizar una rima. Las equivocaciones, las pequeñas peleas que surgen en ese instante definen la dinámica grupal en el buen sentido, y que hace eco de las dinámicas establecidas en el anime original. Y no se puede hablar de la Bebop sin mencionar a Ein, el inteligentísimo corgi que en la nueva serie es interpretado por los perros Charlie y Harry, que en palabras de Pineda son unas divas en la mejor tradición del Hollywood clásico.

Todo esto se supo recién con el estreno, pero eso no evitó que antes del mismo un sector de fans atacara a Pineda de manera virtual.

Los ataques se “sustentaron” en que el vestuario de Valentine no es tan pequeño como el de su contraparte animada; y que su físico tampoco se corresponde al dibujo, más bien exagerado en sus atributos. “Primero, quería disculparme con los fans por no ajustarme anatómicamente al personaje de Faye Valentine. Metro ochenta de estatura, pechos de talla doble D, cintura de dos pulgadas. Ya saben, buscaron en todos lados y no pudieron encontrarla. Es extraño. Así que fueron por mi escaso trasero”, dijo con ironía. Cuando le consultamos nuevamente sobre este asunto, Pineda nos contó que ya no hace tanto caso a las críticas, que siempre existirán. Así, ella va a lo suyo y en consecuencia la veremos en unos meses en el final de la trilogía de “Jurassic World”, junto a Bryce Dallas Howard y Chris Pratt.

Y puede que la veamos en una segunda temporada de “Cowboy Bebop”, que aún no se anuncia pero por la acogida de la serie, que al cierre de este artículo es la segunda más vista del mundo. La historia de Faye aún tiene más secretos que revelar, así como la performance de Pineda. See you, space cowboy.

Dato

Todos los episodios del live-action de “Cowboy BeBop” están disponibles en Netflix.

Mira también

Introducción de "Cowboy Bebop", el anime dirigido por Shinichirō Watanabe (Video: TV Tokyo) null

Te puede interesar