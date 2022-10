Evan Peters, protagonista de “Dahmer”, la serie sobre el asesino serial Jeffrey Dahmer, que actualmente es número uno de la plataforma de streaming relató en una entrevista a Netflix, diversos detalles de su preparación para este controvertido papel. Entre ellas, la oscuridad que tuvo que buscar dentro de sí mismo, para poder encarnar al personaje, ser respetuoso con las víctimas y con las familias de las víctimas para “tratar de contar la historia de la manera más auténtica posible” y la entrevista del llamado “Caníbal de Milwaukee” que tuvo que ver, a pedido de Ryan Murphy, productor de la ficción.

“Ryan me envió los guiones y luego me llamó y me dijo: ‘Dahmer es interesante porque está casi arrepentido y siente culpa y una especie de confusión sobre lo que sucedió'”, le confesó Peters a Netflix días después del lanzamiento de la serie.

“Inmediatamente fui a YouTube y vi, él (Murphy) me dijo que viera la entrevista de Stone Phillips, así que la vi y vi también biografías, pude leer el informe policial, su confesión.





La entrevista a Stone Phillips

En 1994, el periodista estadounidense Stone Phillips fue grabada en 1994 para Dateline NBC. Fue la última de Dahmer, ya que ese año falleció en la cárcel. En esta conversación de un poco más de media hora, el asesino serial, al lado de su padre, trata de explicar las razones de sus asesinatos.

“He hablado con algunos psicólogos al respecto, tienen sus teorías pero tampoco tienen respuestas concretas”, respondió Jeffrey a Philips al ser consultado sobre el porqué cometió tales crímenes.





En otro momento de la entrevista, Peters menciona que fue un desafío interpretar a este hombre que “aparentemente era tan normal” pero debajo tenía todo este mundo oculto a los demás.

“Teníamos una regla con. Ryan (Murphy) y era que nunca se contaría desde el punto de vista de Dahmer. Como público, realmente no simpatizas con él. Es más como verlo, desde afuera... son las repercusiones, es cómo la sociedad y el sistema no pudieron detenerlo varias veces por el racismo y la homofobia”.

Protagonizada por Evan Peters, la ficción, basada en hechos reales, es actualmente el programa más visto de Netflix con 496,005,000 millones de horas vistas.





Al exitoso estreno de la ficción se suma, este 7 de octubre, el lanzamiento de “Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer”, el documental que narra las confesiones del llamado “El carnicero de Milwaukee”.

“Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer” consta de tres capítulos. En estos se incluyen conversaciones inauditas entre Dahmer y sus abogados y se pone en el tapete la responsabilidad policial en el caso desde una perspectiva actual.





