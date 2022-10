El éxito de “Dahmer” en Netflix sigue imparable y continúa marcando récords de audiencia a nivel mundial. Estrenada el 21 de setiembre en la plataforma de streaming, la serie protagonizada por Evan Peters continúa siendo la ficción de habla inglesa número 1 de varios países y está muy cerca de alcanzar en horas vistas a la cuarta temporada de “Stranger Things”.

Revelado el TOP 10 de Netflix, correspondiente a la semana del 3 al 9 de octubre, “Dahmer” encabeza la lista de los 10 mejores programas de televisión en inglés de Netflix por tercera semana consecutiva, con 205,33 millones de horas vistas.

Esto significa que la serie producida por Ryan Murphy ahora es la segunda serie en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos en su lanzamiento inicial, con 701,37 millones de horas vistas, solo detrás de “Stranger Things 4″, que fue vista 1350 millones de horas en sus primeros 28 días.

Con estas cifras, “Dahmer” se pone por encima de las temporadas 1 y 2 de “Bridgerton” de Shonda Rhimes en sus primeras cuatro semanas en el servicio.

Hasta el momento, la serie de Netflix que más horas vistas ha marcado en sus primeras cuatro semanas de lanzamiento sigue siendo “Squid Game”, la ficción surcoreana, al registrar 1650 millones de horas vistas en sus primeros 28 días en el servicio.

Sobre la serie

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó brutalmente a diecisiete personas. La serie ‘DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ expone esos crímenes inconcebibles poniendo énfasis en sus desatendidas víctimas y sus comunidades, afectadas por el racismo sistémico y el fracaso institucional de la policía, que permitieron que uno de los asesinos en serie más crueles de Estados Unidos continuara su matanza a la vista de todos durante más de 10 años.

Sobre su interpretación, Evan Peters relató en una entrevista a Netflix, diversos detalles de su preparación para este controvertido papel. Entre ellas, la oscuridad que tuvo que buscar dentro de sí mismo, para poder encarnar al personaje, ser respetuoso con las víctimas y con las familias de las víctimas para “tratar de contar la historia de la manera más auténtica posible” y la entrevista del llamado “Caníbal de Milwaukee” que tuvo que ver, a pedido de Ryan Murphy, productor de la ficción.

“Ryan me envió los guiones y luego me llamó y me dijo: ‘Dahmer es interesante porque está casi arrepentido y siente culpa y una especie de confusión sobre lo que sucedió’”, le confesó Peters a Netflix días después del lanzamiento de la serie.

