La mente de un asesino: Charlie Hunnam se sumerge en la mente de Ed Gein para la serie “Monstruo” de Netflix

Pero lejos del morbo y la violencia explícita, Hunnam y el equipo creativo (liderado por Ryan Murphy) apuestan por una exploración más filosófica y emocional del mal. El actor, en una conversación exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, reflexiona sobre la humanidad detrás del asesino, los límites éticos del retrato y su propia transformación física y mental para dar vida al llamado “primer monstruo americano”.

“La pregunta central es quiénes son realmente los monstruos”

A lo largo de la entrevista, Charlie Hunnam se muestró reflexivo, casi académico. Habla pausado, elige con cuidado las palabras, consciente del peso que implica interpretar a alguien como Ed Gein. Al preguntarle cómo la serie logra diferenciarse de las múltiples adaptaciones inspiradas en el asesino, el actor sonríe brevemente antes de lanzarse a una respuesta profunda.

“A lo largo de la serie exploramos dos líneas narrativas separadas: la vida de Ed Gein y, muy específicamente, las películas que inspiró y cómo lo hizo”, explica. “Y realmente planteamos una pregunta: ¿quiénes son los verdaderos monstruos? ¿El muchacho que cometió atrocidades debido a la enfermedad mental, al abuso y a la soledad? ¿O nosotros, los cineastas y espectadores que seguimos recreando estas historias y oscureciendo la psique colectiva como consecuencia?”.

En "Monster: The Ed Gein Story", se hace mención al fotógrafo Weegee. ¿Tiene alguna relación con el asesino? (Foto: Netflix)

Hunnam no busca justificar, sino poner en crisis la noción de “monstruo”. Para él, “Monstruo: la historia de Ed Gein” no se trata de un recuento criminal, sino de un espejo.

“Es una pregunta interesante, sofisticada y difícil de responder”, continúa. “Y creo que esa es la tesis de todo el show: entender qué parte de nosotros alimenta la fascinación por el horror, y qué precio pagamos por eso”.

El reto de encontrar humanidad en la oscuridad

Hunnam insiste en que su principal trabajo fue despojarse del sensacionalismo y buscar la verdad emocional del personaje. “Mi trabajo era encontrar la verdad”, afirma. “Leí todo lo que pude sobre él. Desde el principio, Ryan (Murphy) fue muy claro en algo: no estaba interesado en lo que Ed hizo realmente, sino en por qué lo hizo. Quería explorar el proceso, cómo un hombre termina convirtiéndose en un monstruo”.

En lugar de centrarse en los actos, la serie se enfoca en el contexto psicológico y social que moldeó al asesino. Uno de los aspectos más reveladores para Hunnam fue descubrir la influencia del entorno mediático y la violencia visual en la mente de Gein.

“Parte de ese viaje fue su exposición a los medios”, comenta. “Ed fue inundado con imágenes horribles de la Segunda Guerra Mundial en un momento en el que estaba extremadamente vulnerable. Y para procesar todo eso, terminó replicando esas imágenes, tratando de entenderlas, haciendo cosas terribles en ese intento”.

El actor observa que ese fenómeno (la imitación del horror) no solo pertenece al pasado. “Ahí vuelve el tema central: la relación entre las imágenes que consumimos y las consecuencias que tienen”, dice con tono serio. “En cierta forma, ”Monstruo" también es una reflexión sobre cómo nosotros, como sociedad, seguimos reproduciendo la violencia a través de la pantalla”.

“No quería hacer una caricatura del mal”

Uno de los peligros más grandes al interpretar a una figura tan conocida es caer en el cliché. Ed Gein ha sido retratado durante décadas como el epítome del horror rural estadounidense, el hombre solitario que convertía cuerpos en objetos. Sin embargo, Hunnam sabía que debía huir de ese enfoque.

“Era esencial no convertirlo en una figura arquetípica del monstruo”, explica. “Si haces eso, pierdes toda posibilidad de comprensión. Y sin comprensión, solo hay espectáculo. Eso no era lo que queríamos hacer”.

La serie, filmada con una atmósfera opresiva pero introspectiva, evita glorificar los crímenes o recrear escenas explícitas. En cambio, busca una mirada más íntima, incluso trágica, sobre la soledad, la represión y la obsesión religiosa que marcaron a Gein.

“Cuando interpretas a alguien como él, tienes que hacerlo con respeto”, dice Hunnam. “No se trata de justificarlo, sino de entender qué lo llevó ahí. Porque solo desde esa comprensión podemos aprender algo sobre nosotros mismos”.

Una transformación física y emocional

Más allá del aspecto filosófico, el proceso fue también un desafío físico. Hunnam tuvo que alterar su cuerpo y su manera de moverse para acercarse al personaje.

“Tuve que perder mucho peso”, revela. “Y también cambiar mi forma de moverme. Yo soy un tipo relajado, bastante fluido, pero sentía que Ed tenía algo rígido, casi mecánico, que quería reflejar. Era un hombre encerrado en sí mismo, tanto física como emocionalmente”.

El cambio más sutil, pero también más revelador, fue el trabajo con la voz. Inspirado por la relación enfermiza que Gein tuvo con su madre (una mujer dominante y religiosa que lo marcó profundamente), el actor decidió modificar su tono habitual.

Ed Gein (Charlie Hunnam), el Carnicero de Plainfield, en la serie antológica "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

“Tuve que cambiar mucho mi voz”, confiesa. “Normalmente tengo un tono medio, con algo de grave. Pero Ed había sido criado escuchando que su madre lo odiaba por no haber nacido niña. Era la única persona con la que tenía contacto y cuya aprobación buscaba desesperadamente. Pensé que quizá adoptaría un tono más alto, más suave, casi femenino, para intentar ganarse su amor”.

Esa decisión, dice Hunnam, fue clave para comprender la psicología del personaje. “Esa voz era su máscara, su intento infantil por ser amado. Y detrás de esa máscara estaba toda la tristeza y la confusión que lo convirtieron en lo que fue”.

La mirada crítica al horror y sus consecuencias

En tiempos donde el true crime y los asesinos en serie se han convertido en entretenimiento de masas, “Monstruo” busca romper el ciclo de fascinación y repulsión que domina el género. Para Hunnam, la serie es tanto un retrato de un hombre enfermo como una crítica al consumo del mal como espectáculo.

“El show no trata solo sobre lo que Ed Gein hizo”, explica. “Trata sobre nosotros, sobre cómo seguimos fascinados con el horror y cómo lo alimentamos una y otra vez. Nos encanta mirar al monstruo desde la distancia, pero rara vez pensamos en lo que eso dice de nosotros”.

En ese sentido, Hunnam cree que el trabajo de Ryan Murphy (quien ya había explorado la psicología del mal en “Dahmer”) se siente más maduro, más autoconsciente. “Ryan no quiere solo escandalizar”, dice. “Quiere que el espectador se vea reflejado. Quiere que te preguntes por qué no puedes apartar la mirada”.

Un espejo de la monstruosidad moderna

Al final de la entrevista, Hunnam se queda en silencio unos segundos antes de concluir. Sus palabras resumen la intención de toda la serie: despojar al mal de su mitología y exponerlo en su forma más humana, más incómoda.

“No quería interpretar al mito”, dice. “Quería interpretar al hombre que existió antes de convertirse en mito. Porque ahí, en ese punto de quiebre entre lo humano y lo inhumano, es donde realmente se encuentra el terror”.

En “Monstruo: la historia de Ed Gein”, el actor británico no solo encarna a un asesino célebre: se enfrenta al reflejo más oscuro de la cultura contemporánea. En una era obsesionada con el crimen, la violencia y la moral ambigua, Hunnam y Murphy proponen una mirada que incomoda, pero que también invita a pensar.

“Quizá”, concluye el actor, “el verdadero horror no está en lo que hizo Ed Gein, sino en nuestra necesidad constante de volver a contarlo. En ese deseo de entender el mal… o tal vez de sentirnos más seguros al ponerle un rostro”.