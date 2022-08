En una compañía de bomberos, suena la alarma de incendios, pero nadie corre. Estos voluntarios son las únicas personas en el mundo que mantienen la calma en medio del pánico, pues conocen el protocolo para actuar. El actor mexicano, protagonista de la telenovela de Netflix “Donde hubo fuego”, Daniel Gama, es Gerardo en la ficción. Tras dos años de estudios de medicina, Gama recapitula los términos de primeros auxilios que aprendió cuando curso la carrera que abandonó por amor a la actuación.

“Donde hubo fuego” es un thriller de asesinato que cuenta el drama de Ricardo (Eduardo Capetillo) y Alfonso (Iván Amozurrutia), un padre y un hijo desconocidos, debido a un crimen que los separó. En la telenovela, Gama encarna a uno de los bomberos de la compañía local y vive una historia de amor con su amigo Julían (Polo Morín). Años atrás, Gama, de 28 años, hubiera dudado sobre interpretar un papel como el de Gerardo, pero se dio una oportunidad y el resultado fue un éxito.

“Gerardo llegó para cambiarme la vida y siempre le voy a estar eternamente agradecido”, dijo Daniel Gama a Saltar Intro de El Comercio en una entrevista por Instagram Live. “Este personaje dio un rumbo a mi carrera. En la serie, parece que tiene una vida perfecta. Es el bombero con pensamiento del ‘deber ser’, tiene una familia muy estructurada y, de repente, llega alguien a su vida para mover su conciencia. Es como cuando yo, que iba a ser doctor, sentí, como una cachetada, que mi camino no iba por ahí. Cuántas veces una persona no quiere abrir los ojos, no quiere escuchar, no ve por donde el corazón manda”, agrega.

El actor de 28 años es natural de Guanajuato, uno de los Estados más conservadores de México. Cuando llegó la propuesta de actuación a sus oídos, vio una oportunidad para evolucionar en su carrera, pues se trataba de una productora importante, en este caso, Netflix, que involucraba un elenco de actores de trayectoria, como Eduardo Capetillo e Itatí Cantoral. Pronto, estuvo en los zapatos de Gerardo.

“A veces, las personas creemos que somos muy inclusivas, y pensamos que la sociedad acepta todo y no juzga. Pero te das cuenta de que no, pues le falta mucho por entender y aceptar”, comenta Gama. “Siempre he creído que los actores son afortunados. En cada zapato que nos ponemos, eso nos ayuda a juzgar menos. Quieras o no, siempre está el pensamiento del ‘qué dirán’, pero debemos dejar volar al personaje de la ficción para que pueda representar una vida”, afirma.

ENTRENAMIENTOS

El elenco de “Donde hubo fuego” aprendió la teoría de los primeros auxilios durante un mes. Aprendieron desde los tipos de fuego hasta saber cuándo apaciguarlo con polvo químico o agua, cómo se da una fuga de gas, etc. Los entrenamientos físicos consistieron en correr con el traje de bombero, que pesa 20 kilos.

En el capítulo 22 de la telenovela de Netflix, que consta de 39 episodios en total, Daniel Gama dirigió una emergencia y delegó las funciones de los bomberos. En otro entrenamiento en el set de rodaje, estuvo frente a una experiencia con fuego controlado. “Es una locura, porque se debe mandar a los bomberos a sus labores dentro de un incendio. Se siente brutal, porque tienes que estar cuidando al equipo”, comenta.

