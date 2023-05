El pasado 26 de abril Netflix estrenó “El amor después del amor”, la biopic sobre la vida de Fito Páez que lleva el nombre de uno de sus discos, al día de hoy, el álbum que más copias vendió en la historia argentina y que lo consagró como una estrella del rock nacional.

La cantante Fabiana Cantilo, quien fue pareja del artista y tiene un papel protagónico en la serie, decidió compartir con sus seguidores cuáles son sus sensaciones apenas terminó de verla. En una de sus historias de Instagram, la intérprete de “Mary poppins y el deshollinador” puntualizó que le pareció “muy bien hecha”, pero de todos modos hizo algunas críticas sobre ella. “La serie habla por sí misma”, indicó.

Fabiana Cantilo salió a hablar sobre la serie de Fito “yo además de ser corista de fito y charly tenía una vida” pic.twitter.com/HpzjeaXAR5 — eñza ⭐️⭐️⭐️ (@enz4censur4) May 1, 2023

Fito Páez y Fabiana Cantilo en la vida real (Izquierda) Micaela Riera junto a Ivan Hochman en "El amor después del amor". Foto: Netlflix.

“Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”, fue el comentario que hizo Cantilo sobre la serie, que también aborda sus comienzos en la música de la mano de Charly García. En ese sentido, no dio más detalles al respecto.

Fabiana Cantilo y Micaela Riera, la actriz que la interpreta en la serie de Fito Páez.

Además, el mismo día del estreno de la serie, la cantante compartió un video en redes sociales que da cuenta de cómo eran ellos en esa época. “Antes de ir a girar por Europa, les dejo la posta”, escribió junto a emojis de corazones. Se trataba de un compilado de varios momentos que compartieron juntos a lo largo de los años en distintas etapas de su vida. Asimismo, el clip estuvo musicalizado con “Dinosaurito” que Cantilo lanzó en 2019 como parte de su álbum Cuna de piedra.

Fabiana Cantilo habla de serie de Netflix: "El amor después del amor".

Cabe recordar que ambos tuvieron una relación de seis años. Se conocieron cuando Páez entró a la banda de Charly García, donde ella era corista. Vivieron un apasionado romance, entre la música y los excesos. Se volvieron en una de las parejas icónicas de la década de los 80′, pero en 1990 el vínculo llegó a su fin por los celos y las peleas que tenían los artistas. Sin embargo, el amor fue más fuerte y supieron mantener su vínculo a lo largo de los años.

Fabiana Cantilo y Fito Páez. El video que compartió la cantante tras el estreno de la serie de Netflix.

La opinión de Cecilia Roth

Pero Fabiana Cantilo no fue la única expareja de Paéz que dio su opinión sobre la biopic. La actriz Cecilia Roth, uno de sus grandes amores que inspiró la canción que le da nombre a la serie, pasó por Agarrate Catalina (La Once Diez) y habló sobre la serie y su rol en la realización de la misma, ya que contó que aconsejó a Daryna Butryk, la actriz que la interpreta.

“Hablamos mucho con la actriz, que es un encanto. Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”, reveló Roth.

Fito Páez y Cecilia Roth cuando eran pareja.

Y agregó: “Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”.

Además, habló de su relación con Fito, que empezó en 1991 y terminó en 2002. De todos modos, aún mantienen una buena amistad. “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”, puntualizó.

Ivan Hochman("Fito Paez"), Darina Butryk ("Cecilia Roth"), Foto: Netflix / Julieta Horak / Netflix

Sobre la serie de Netflix

“El amor después del amor” narra la apasionada vida y la carrera del icónico músico argentino Fito Páez. En la historia veremos 30 años de la vida y carrera del cantautor, junto a personajes que formaron y forman parte de su vida y música como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto y más.