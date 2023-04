Desde el 26 de abril está disponible en Netflix, “El amor después del amor”, la serie biográfica que recorre 30 años de la vida de una de las estrellas musicales más relevantes del rock latinoamericano: Fito Páez.

Con ocho episodios, “El amor después del amor” está protagonizada por Gaspar Offenhenden e Ivos Hochman, quienes en la serie personificarán a Fito Paez de pequeño y de adulto respectivamente.

Como sucede en toda serie biográfica, esta nos acerca a la vida del protagonista mostrándonos hechos que quizás desconocíamos o de los que sabíamos algo. Hay que tener en cuenta también que como en toda ficción, la historia puede sufrir de cambios y no son un calco de la realidad.

De cualquier modo, un hecho que vivió Fito Páez y lo marcó en lo personal como en lo profesional y se toca en la serie, fue el asesinato de su abuela y tía abuela el 7 de noviembre de 1987. ¿El autor? Un ex compañero del colegio secundario del cantante: Walter de Giusti.

Ivos Hochman, como Fito Páez, en una escena de "El amor después del amor".

Nacido en Rosario, en 1962, un año antes que Fito, Walter de Giusti es y será recordado como un psicópata asesino que terminó con la vida de los dos seres que más amaba el cantante.

De De Giusti se sabe que estudió en la escuela secundaria rosarina Dante Alighieri, lugar donde conoció a Páez. Así como el cantautor, tenía un gusto por la música y hasta era miembro de una banda de heavy metal. Sin embargo, al parecer el éxito y el talento le fueron esquivos y comenzó a trabajar de plomero pasados los veinte años.

Escuela Dante Alighieri, lugar donde cursaron la secundaria Walter de Giusti y Fito Páez.

Su trabajo de plomero y el ser vecino de Fito, hizo que su presencia sea común alrededor de la casa del cantante, ubicada en calle Barcarce 681 en Rosario, Argentina.

Eso hizo que, según informaron investigaciones policiales posteriores al crimen de las abuelas, el criminal pudiera ingresar al domicilio de Fito sin problema.

Fito Páez de niño, junto a sus "madres sustitutas".

El día del crimen

El 7 de noviembre de 1986, Walter de Giusti, con ayuda de su hermano de 18 años de nombre Carlos, ingresaron a la casa de Fito, con el pretexto de que iban a hacer un trabajo de plomería. Una vez adentro, el par de criminales asesinó a sangre fría a Josefa Páez, de 80 años, y a Delia Zulema Ramírez de Páez, de 76, tía abuela y abuela respectivamente; también a Fermina Godoy, la empleada doméstica de la casa que estaba embarazada.

Fue el marido de Fermina quien, luego de tocar tímidamente la puerta y no recibir respuesta, entró a la escena del crimen, que daba cuenta de lo sorpresivo e inesperado que había sido todo: la radio estaba encendida, una de las alfombras doblada y la enceradora enchufada. Caminó por el zaguán hasta el interior de la vivienda y se encontró con Fermina muerta y ensangrentada con un trapo de limpieza en la mano, había recibido varias puñaladas, y con las abuelas de Fito, también sin vida. Josefa con marcas de cuchillo en su cuerpo y Delia, con una bala en la cabeza. A los pies de su tía, un bolso de compras.

Recorte de periódico en el que se detalla el crimen de las madres de Fito Páez.

Mientras esto pasaba en su casa, Fito se encontraba en Río de Janeiro de gira con su banda, a la que también pertenecía Fabiana Cantilo, su novia de entonces. Enterado de la noticia, el cantautor declaró tiempo después que destrozó el cuarto de hotel en el que se encontraba, lleno de ira por lo que había sucedido con su abuela y su tía abuela, dos personas claves en su infancia tras la muerte de su madre biológica, Margarita Ávalos, cuando este tenía solo 8 meses de edad.

Cadena perpetua

Un año y medio después tuvo que pasar para que la policía de con los autores del crimen. Fue por Paola, una travesti que tenía joyas que habían pertenecido a la abuela de Páez, que los efectivos ataron cabos. Ella era amante de Walter y de quien dijo le entregó el “regalo”. Interrogado por la policía en su casa, el asesino confesó. No solo habían matado a las mujeres de la calle Balcarce 681, sino que había cometido otros femicidios un mes antes.

Identificados los asesinos, Fito declaró: “No puedo calificarlos. Son locos, pero todos estamos locos. Yo tengo mis rollos y ellos los suyos. Los conocía desde hace muchos años, eran vecinos”, declaró en ese entonces el músico, que para entonces había publicado su tercer álbum llamado: “Ciudad de pobres corazones”, un disco que refleja el oscuro momento que atravesaba Páez después del triple crimen.





“La imagen más fuerte que tengo de él es con la campera puesta, la cara desarticulada y con una palidez permanente, haciendo gestos de rechazo a la prensa”, describiría la música argentina Liliana Herrero. “Con un riff, una letra directa y una potencia animal, el rosarino exorcizó sus demonios. Lo puso en palabras: ‘Matan a pobres corazones’. También hizo un corte y le puso una distancia a Rosario (”en esta puta ciudad”), donde en lugar de ayudarlo a resolver el crimen lo inculpaban. Fabi estuvo con él, lo acompañó en el proceso y lo obligó a levantarse de la cama. Fue ella quien lo llevó al estudio de grabación, donde compuso el tema. “Fabi me sacó de la cama de los pelos, me llevó a la sala de ensayo y me dijo: ‘Loco, tenés que venir a tocar’, se lee en un artículo publicado en La Nación de Argentina.

Fito Páez y Fabiana Cantilo cuando eran novios.

Walter de Giusti fue condenado a cadena perpetua el 24 de agosto de 1987 en la cárcel de Coronda, provincia de Santa Fe. En tanto, su hermano Carlos, fue liberado pero bajo supervisión policial. Para entonces, el asesino se había recibido de policía y recibió el 70% de su sueldo hasta 1993.

En 1996, la defensa de Walter logra que se le reduzca la condena a 25 años. Al año siguiente, se le vuelve a reducir la pena a 24 años y cinco meses. Después de un tiempo, el asesino contrae sida y supuestamente queda ciego y se le da prisión domiciliaria.

Un año después, un vecino del ex juez Benjamín Ábalos que condenó a Walter a cadena perpetua, le dijo que lo vio al condenado caminar por la calle, asistir a bares y hasta manejando un auto.

Ante esto, Ábalos corrobora lo dicho por su vecino y pide que se le revoque a Walter de sus privilegios policiales, es decir, que devuelva el dinero que había cobrado como policía y sea devuelto a la cárcel con la sentencia original de condena perpetua.

El 3 de junio de 1998, Walter fue reingresado a la cárcel pero tras una descompensación fue llevado al hospital de Granadero Baigorria (pocos kilómetros al norte de la ciudad de Rosario) donde finalmente murió el 12 de junio de ese año en el Sanatorio Americano (de Rosario) debido a complicaciones por el virus VIH.

Sobre la serie de Netflix

“El amor después del amor” narra la apasionada vida y la carrera del icónico músico argentino Fito Páez. En la historia veremos 30 años de la vida y carrera del cantautor, junto a personajes que formaron y forman parte de su vida y música como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto y más.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM