Conforme a los criterios de Saber más

“El amor es como el chachachá” se ha convertido en el dorama favorito de Netflix, desde su estreno el pasado 9 de octubre y ha escalado rápidamente al top 10 de las producciones más vistas de plataforma. La serie surcoreana se estrenó en streaming al mismo tiempo en el que se emitían los últimos capítulos en su país de origen. Este k-drama es un remake de la película “Mr. Hong” (2004) y su trama gira en torno a la vida de la doctora Yoon y Hong Du-sik, quienes se conocen en el pueblo costero de Gongjin e inician una historia de amor. ¿Qué sabemos sobre los protagonistas de esta serie?

Shin Min Ah es la doctora Yoon

La actriz nació el 5 de abril de 1984 en Gyeonggi, Corea del Sur, con el nombre de Yang Min Ah. Sus primeros pasos los dio luego de tomarse una foto en la secundaria y que esta llamara la atención de la revista para adolescentes KiKi. En el año 2001, Min Ah incursionó en el mundo de la actuación en la película “High Volcan” y dos dos años más tarde repetiría plato en “Madeleine”. Sin embargo, su carrera subió como la espuma luego del estreno “A Bittersweet Life” en 2005, en esta cinta su personaje, Hee Soo, enamoró a los cinéfilos surcoreanos.

Shin Min Ah es graduada de la Universidad Dongguk y comparte su pasión por la actuación con su carrera de modelo. Ha sido parte de sesiones fotográficas para revistas como “Elle Korea”, “W Korea”, “T Magazine”, “KiKi”, “Marie Claire”,”The Star”, entre otras. Además, de anuncios comerciales como como “LG XNOTE P430″ junto a Hyun Bin y Ryoo Seung-bum. También ha publicado un libro de viajes titulado “Shin Min-a’s French Diary”. Es una mujer multifacética, sin duda.

La intérprete a participado de doramas como “Tomorrow With You” (2017), “Diva del mundo del buceo” (2018), “Chief of Staff” (2019) y en 2021 se unió al elenco principal de la serie “El amor es como el chachachá”, en la que da vida a la dentista Yoon Hye-jin, una mujer segura de sí misma que se muda a una lejana localidad costera luego de perder su trabajo en Seúl, luego de una discusión con su jefa. En este lugar, conoce a Hong Du-Sik, un joven apuesto del que se enamora, pese a sus diferencias.

En cuanto a su vida sentimental, desde mayo del 2015 sale con el actor y modelo surcoreano Kim Woo-bin, con quien compartirá roles por primera vez en el drama “Our blues”, que se estrenará en 2022.

Kim Seon‑ho es Hong Du-Sik

El protagonista de “El amor es como el chachachá” es nada menos que uno de los actores más cotizados de la industria del entretenimiento surcoreano. Seon-ho nació en Corea del Sur el 8 de mayo de 1986 y estudió en el departamento de radiodifusión del Instituto de las Artes de Seúl.

Hizo su debut en el teatro en el año 2009 y en 2017 dio el gran paso a la pantalla chica en la serie “Good Manager”, en la que interpretó a Sun Sang-tae. Ese mismo año, lo invitaron a ser parte del elenco de “Strongest Deliveryman” y también de “Two Cops”.

Un año más tarde se sumaría a las filas de “100 Days My Prince” y en 2019 firmó para formar parte del k-drama “Welcome to Waikiki 2″. En ese año también filmó la serie “Catch the Ghost”. Al actor no le falta trabajo, pues en 2020, volvió a ser solicitado para participar en la serie “Start-Up” y en 2021, fue escogido para protagonizar “El amor es como el chachachá”, donde interpreta al señor Hong, un hombre muy querido de una lejana localidad costera, que aunque está desempleado, se las ingenia para ganar dinero y ayudar a sus vecinos.

Su ingreso a la serie estuvo rodeado de polémicas. El 17 de octubre pasado, la exnovia del actor publicó una historia en un foro señalando que él la obligó a abortar cuando estaban juntos. Tres días después del escándalo, la agencia del actor emitió una escueta disculpa pública; sin embargo, el daño ya estaba hecho, auspiciadores de Kim Seon‑ho, como Domino’s Pizza, le retiraron su respaldo.

Días más tarde, la mujer emitió un nuevo comunicado asegurando que la comunicación entre ellos no fue del todo adecuada y que hubo malentendidos. Además, se disculpó por haberlo perjudicado, aunque señaló que no había previsto el daño que ocasionaría su publicación. Posteriormente, apareció evidencia que demostraba que fue ella quien sugirió realizarse el legrado. A raíz de esta revelación, la mayoría de las empresas reanudaron los anuncios en los que aparecía el actor.

Para cerrar su 2021 con broche de oro, Seon-ho aceptó formar parte de la película “Sad Tropics”, del famoso director surcoreano Park Hoon Jung.

Los otros miembros del elenco

Lee Sang-yi es Ji Seong-hyun

Kim Young-ok es Kim Gam-ri

In Gyo-jin es Jang Young-guk

Go Do-yeon es Choi Bo-ra

Seong Tae es Jun

Mira el tráiler de “El amor es como el chachachá”





SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

TE PUEDE INTERESAR