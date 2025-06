La serie está basada en la novela gráfica argentina creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, publicada por primera vez en 1957. Considerada una obra maestra del cómic latinoamericano, la historia sigue a Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, un hombre común que lucha por sobrevivir junto a su familia en una Buenos Aires devastada por una nevada tóxica que resulta ser el preludio de una invasión alienígena. Por su parte, el actor Ariel Staltari, también coguionista de la serie, encarna a uno de sus amigos sobrevivientes de la amenaza y comparte una escena romántica con Orianna, pieza clave en la historia.

Orianna Cárdenas tiene 25 años y es una actriz venezolana residente en Buenos Aires, Argentina.

Orianna nunca imaginó que terminaría actuando en la ambiciosa adaptación de la novela gráfica, que utilizó efectos especiales de alto nivel y pantallas led para simular una Argentina gélida. “En la universidad me mandaron a hacer una infografía sobre un tema, y yo elegí ‘El Eternauta’, porque soy fan de la ciencia ficción. Jamás pensé que, años después, iba a quedar como una de las caras de la serie. Fue una manifestación inconsciente”. La oportunidad llegó tras recibir un ‘flyer’ de un amigo que labora en el área de cásting; este buscaba a una actriz venezolana para una serie.

Orianna Cárdenas actúa en una escena clave de la serie "El Eternauta". Inga, su personaje, estaba supliendo el horario de trabajo de su hermano menor, quien era repartidor en Buenos Aires.

El personaje de Inga no está en el cómic original de Oesterheld. Pero en la serie está desde el primer episodio, “Noche de truco”. Es la única mujer que se suma a la lucha armada por Buenos Aires, convertida en una hielera. A causa de su trabajo como repartidora, llega a la casa de Alfredo (César Troncoso) y evita la amenaza de la nevada. Además, Inga tiene un pasado militar que le permite resistir con coraje, porque hizo servicio militar en Venezuela antes de salir del país junto a su hermano menor, su única familia y quien muere a causa del caos. Aunque la plataforma aún no ha confirmado la continuación de estas tramas, se espera el regreso de estos personajes secundarios en la ya confirmada segunda temporada.

“Venía de cinco años de audiciones donde siempre fueron ‘no’, entre otros trabajos pequeños. Pero ‘El Eternauta’ es mi primer ‘sí’ y el más grande hasta ahora”, confiesa Cárdenas. Durante su audición, su interpretación incluyó dos escenas clave del personaje: una discusión sobre su deseo de irse de la casa, y una presentación en la que explica a Lucas (Marcelo Subiotto) que su nombre se confundía con “Ingrid” en la app de delivery.

“Me parece muy lindo que la gente vea a Inga desde muchos ángulos. Es una mujer guerrera, resiliente, terca, y no solo como migrante. No es fácil migrar, sino, como decimos en Venezuela, echarle pichón, que es ‘seguir adelante’ a pesar de las adversidades. En el caso de Inga, está en una situación apocalíptica, que no es para menos. El showrunner Bruno Stagnaro y los productores me dieron la oportunidad de poner mi granito de arena a Inga, y darle un poquito más de ‘venezolanidad’. Fue un reto que procuró ir más allá de la apariencia física del personaje”, agregó.

El abrazo a la comunidad venezolana

Tras el estreno de la serie, la conexión de Cárdenas con la comunidad venezolana en las redes sociales ha sido conmovedora. “Ni bien salió el trailer, hubo una cantidad de mensajes lindos de compatriotas que me sorprendieron. Me escribieron venezolanos desde Holanda: ‘Un saludo, estoy viendo la serie con mi señora’, me decía. Eran gente grande, de la tercera edad, porque no importa la edad de la que sean, hay muchos venezolanos de distintas edades que tuvieron que guardar su corazón en una maleta, me incluyo, y emigrar para tener un mejor futuro”, dice la actriz.

Durante el rodaje, Netflix y el equipo de producción le dieron libertad para aportar su acento, expresiones y matices al personaje, como ‘mama huevo’ y ‘marico’, que se utiliza cuando un venezolano se refiere a otra persona en confianza. “Yo tengo siete años fuera del país, pero la jerga la tengo para siempre, aunque a veces se me sale el ‘che’ y el ‘re’”, sonríe.

A pesar de haber recibido comentarios xenófobos, prefirió enfocarse en la mayoría de mensajes positivos. “Mi punto principal era que los venezolanos se sintieran identificados con Inga, porque tener la parte venezolana en la serie era dar lo mejor de mí para que lo gocen bonito y se sorprendan”, agrega. La contención de sus compañeros de elenco fue fundamental tras el estreno. Hizo amistad con el grupo de actores que aparecen en la escena de la iglesia, pero, en especial, Mora Fisz, cantante y actriz argentina que interpreta a Clara, hija del protagonista.

Inga trasciende a la publicidad

En una publicidad de la marca de delivery Pedidos Ya, se transforma otra vez en Inga, una migrante venezolana que sobrevive a la nevada de "El Eternauta", serie de Netflix.

Inga es delivery, no arquitecta ni dentista. Esa elección, según la actriz, aporta realismo a la historia. Tanto que las marcas argentinas se comunicaron con la representante de Cárdenas para proponer un comercial donde ella actuara de su personaje. La marca de delivery, también instalada en Venezuela, coordinó grabaciones con Netflix y la actriz, quien se puso el traje de color rojo y salió a repartir pedidos por Buenos Aires.

“El venezolano, siendo médico o ingeniero, al migrar no podía convalidar su título. Hacer delivery es una realidad y me parece bueno que hayan decidido que Inga sea eso. Le dio un propósito en la historia cuando llegó a la casa de los amigos en su bicicleta, y que se haya salvado por eso”, explica Cárdenas, quien se había rapado el cabello como parte de una promesa personal antes del segundo cásting con Netflix. “Algunas personas retrógradas me dijeron que estaba loca cuando me rapé. Pero, al final, terminé siendo una de las caras de la serie. Creo que ayudó a que se fijaran en mí entre las más de 1000 venezolanas que participaron del cásting”, sostiene.

Por su parte, la actriz sigue buscando oportunidades, mientras espera el regreso de la serie. “Me encantaría decir que vivo 100% de la actuación, pero por ahora no es así. Igual, estoy abierta a lo que venga”. En el rodaje se sintió parte de una familia. “Me puedo jactar de que trabajé codo a codo con Ricardo Darín y Ariel Staltari, increíbles actores con quienes he podido hablar con confianza en algún momento. Son un amor. Tengo su apoyo y su cariño desde el momento uno”, confiesa.

¿Qué viene con su personaje en la segunda temporada de la serie?

Sobre el futuro de Inga en “El Eternauta”, no hay certezas. Su rollo quedó en la desaparición del personaje después de encontrar un avión de la Fuerza Aérea del Perú abandonado en medio de la calle. Escenas después, Omar (Staltari) sugiere preocupación sobre la persona de quien se enamoró. “Aunque Inga no estuvo en el cómic, tiene peso en la historia. Es la única mujer del grupo que sale a luchar. Hay muerte de por medio y le ha pasado de todo, pero ella quiere seguir viviendo. Se merece seguir viviendo. Me gustaría que esté en la batalla del Estadio River Plate, momento importante del comic. Y si mi personaje llega a tener un fin, que sea uno que se merezca, bonito y heroico”, afirmó.