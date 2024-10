Durante la pandemia, el actor Hovik Keuchkerian jamás hubiera seleccionado “El Hoyo” (The Platform) como una película de Netflix para ver el fin de semana. Pero, oh, casualidad, cuatro años después, recibe la llamada del director de esa cinta para actuar en la secuela. “Cuando salió la primera película, lo último que me apetecía en el mundo era ponerme a ver una ‘peli’ que tenía dos tíos en la carátula y la sinopsis decía ‘mundo distópico’, ‘comida’, ‘lucha’... ¡Yo no voy a ver esto, vete a la mierda!”, bromea el actor español en una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio por Zoom. Así empezó la historia de “El Hoyo 2″, la continuación de la saga del director español Galder Gaztelu-Urrutia.

Primero, la sinopsis... "El Hoyo 2" El centro de autogestión vertical, una prisión conocida como El Hoyo, tiene un sistema de alimentación distinto a cualquier otro. La comida se reparte entre cientos de prisioneros hacinados en pisos sin puertas, que rotan cada cierto tiempo. La mayoría de los reclusos están allí por su propia voluntad, buscando expiar sus culpas. A diario, tienen apenas unos segundos para alimentarse de una plataforma que desciende desde los pisos superiores hasta el último nivel, un claro símbolo del infierno. En esta secuela, los presos han ideado un nuevo sistema para repartir la comida: cada uno solo puede elegir y comer su plato favorito. Esto genera conflictos, sobre todo para personajes como Perempuan (Milena Smit) y Zamiatin (Hovik Keuchkerian), quienes sufren las consecuencias de este cambio en la distribución de poder y alimento.

Para el director Galder Gaztelu-Urrutia, “El Hoyo” no es solo una película distópica, sino un reflejo brutal de las contradicciones de la sociedad. “A los guionistas y a mí nos interesan mucho las paradojas sociales. Este escenario era perfecto. Es una idea de David Desola, que escribió una obra de teatro junto con Pedro Rivero. Esta obra nunca se produjo; nadie se interesó. Después, intentaron convertirla en película, pero las productoras tampoco la querían hasta que llegó nuestra productora. La vio, me la pasó y obviamente dije: ‘Vamos a hacerla’. Desde entonces, estamos dándole, provocando el debate y encantados de seguir haciéndolo”, cuenta el director español.

¿Cómo se filmó “El Hoyo 2″?

Milena Smit es Perempuan en "El Hoyo 2". Recordatorio amigable: la película tiene una escena final en medio de los créditos. (Foto: Netflix)

La creación de los espacios verticales en “El Hoyo 2″ fue uno de los mayores retos de la producción. El director reconoce que una de sus principales inspiraciones fue la película “The Cube” (1997) de Vincenzo Natali, en la que un grupo de personajes están atrapados en una estructura geométrica sin aparente salida. “Argumentalmente, no es lo mismo, pero espacialmente sí. Se parece bastante en que había un cubo con niveles en todos los lados. La nuestra es una estructura más jerarquizada. Sé que, a Vincenzo, le gustó ‘El Hoyo’ y estoy muy honrado por ello”, confiesa Gaztelu-Urrutia.

La verticalidad de “El Hoyo” es crucial para entender la jerarquía entre los personajes. Para la primera película, se construyeron dos niveles de piso; para la secuela, se agregaron tres más, además de un nivel cero que facilitaba la elevación del banquete. La plataforma subía y bajaba a través de una grúa tijera, un dispositivo que luego fue eliminado digitalmente para crear la ilusión de levitación. Aunque en la película hay más de 300 niveles, en la realidad el equipo de rodaje tuvo que valerse de sets compactos y efectos visuales para crear la sensación de infinito.

“Una grúa tijera es lo que usan los pintores para pintar paredes. En la película, esa tijera se borra digitalmente, y parece que la plataforma flota. El 80% de la película se rueda en el nivel 1. Cuando los personajes miran hacia abajo, subimos al nivel 2 o 3 para hacer los planos en picado. Después, añadimos otros dos niveles horizontales para las escenas ingrávidas”, explica Gaztelu-Urrutia.

Milena Smit, por su parte, explica en la entrevista virtual la complejidad de filmar en estos espacios cerrados: “El set era un andamio de madera construido en tres niveles. Rodábamos en plano y contraplano, eliminando una pared del set cada vez que necesitábamos un ángulo diferente. Aunque a veces podía resultar agotador, el director siempre buscaba aprovechar cada toma”. A sus 28 años, Smit ya ha trabajado con grandes del cine como Pedro Almodóvar en “Madres Paralelas”, donde se consolidó como una actriz de talento prometedor para un título de autor de Netflix.

La metamorfosis de Zamiatin

Hovik Keuchkerian es Zamiatin en "El Hoyo 2". (Foto: Netflix)

Al inicio, los guionistas de la película, David Desola, Galder Gaztelu-Urrutia, Egoitz Moreno y Pedro Rivero, no habían descrito a Zamiatin como lo vemos en la cinta, un pirómano con problemas de comportamiento, la imagen de un “bebé gigante”, sino como un personaje con vellosidad y una complexión robusta, ajustada más a la imagen física real de Hovik Keuchkerian. Sin embargo, fue el propio actor español quien propuso transformar al provocador de incendios en un hombre calvo y semidesnudo, atrapado en una cárcel donde no tendría nada qué quemar, lo que añadió una capa más intrigante y simbólica a su rol en “El Hoyo 2″.

“En ningún caso, mi personaje era así. Era un tipo con pelo y barba, un tipo más Hovik. Después de la primera lectura del guion, yo hablo con Galder, y se lo comenté el otro día comiendo. La frase que salió fue: ‘vamos a hacer un bebé grande’, ignífugo por no tener pelos, que no tuviese nada que prender con su encendedor. Era nuestro imaginario y me parecía una idea maravillosa. Así que Zamiatin no tiene nada de maquillaje, solo 154 kilos de bicho sin pelo, afeitado todos los días. El momento de su final, cuando se quema, yo empiezo a quemar la manta, pero luego ya está todo lo demás en FX (efectos visuales)”, comenta el actor español.

Sin embargo, el actor admite que el mensaje de “El Hoyo 2″ se puede interpretar de muchas maneras. “Como todos, cada uno habrá entendido algo de la película, pero nosotros no vamos a explicar el rollo de la historia, porque cada uno tiene una película en la cabeza. Esto tiene miles de interpretaciones y todas son válidas. Ya está. Lo puedes ver como una crítica, una metáfora, el imaginario de alguien, lo que tú quieras ver”, concluye Keuchkerian.