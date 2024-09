El esperado evento Geeked Week 2024 de Netflix tiene grandes sorpresas para los fanáticos de las series y películas más populares de la plataforma. En el evento de septiembre, se estrenó el trailer del “El juego del calamar 2″ (”Squid Game 2″), la aclamada serie coreana sobre un concurso de juegos mortales entre un grupo de participantes necesitados de ganancia. Al fin se sabe cómo continuará la historia, a tres años del estreno de la primera temporada.

Trailer de “El juego del calamar 2″

La serie, creada y dirigida por Hwang Dong-hyuk, conquistó al mundo en 2021 con su crítica social sobre las desigualdades económicas y sus intensas secuencias de acción en Corea del Sur. El creador de la primera temporada del “El juego del calamar” regresa para continuar la historia con nuevos giros dramáticos de la mano de los actores Lee Jung-jae, Hoyeon Jung, Yim Si-wan, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, y Kang Ha-neul.

Ya antes se dieron algunos avances sobre la segunda temporada de la serie, donde Netflix mostró el regreso de Seong Gi-hun, interpretado por el premiado actor Lee Jung-jae, quien ganó múltiples reconocimientos, incluido un Emmy, por su papel en la primera temporada. Los fans esperaron su regreso, ya que la primera entrega dejó varios misterios por resolver una vez que el concurso de juegos concluyó durante el final de la serie.

¿De qué trata “El juego del calamar 2”?

“El juego del calamar” fue un fenómeno global desde su estreno en 2021 y estuvo en el Top 10 de la plataforma por varias semanas. La trama sigue a un grupo de personas que se enfrentan a una serie de juegos infantiles mortales en busca de un enorme premio en efectivo. El personaje de Seong Gi-hun (Jung-jae) es un hombre endeudado que decide participar en el concurso, donde tiene que pernoctar por varios días hasta pasar todos los niveles. Conforme avanzan las horas, Gi-hun se da cuenta de los terribles costos humanos que implica ganar.

“El juego del calamar”, temporada 2, promete elevar la tensión y el misterio, mientras Seong Gi-hun regresa decidido a vengar a las víctimas y desmantelar la organización detrás de los macabros juegos. En el nuevo avance mostrado en Geeked Week 2024, descubrimos el papel de los nuevos personajes en la serie. Se trata de un elenco que incluye a

Fecha de estreno de “El juego del calamar 2″

Sung Ki-hoon, interpretado por Lee Jung-jae, no ha terminado con “El juego del calamar”, pese a haber sido el ganador la entrega pasada (Foto: Netflix)

Además, hay más juegos letales y una narrativa aún más oscura que la primera temporada. El (fecha de estreno ) estrena la serie en la plataforma de Netflix en todo el mundo y los fanáticos no pueden estar más emocionados por revivir ‘Luz roja, Luz verde’ y todo el suspenso de nuevo.

Otros avances del Geeked Week 2024

La celebración del Geeked Week 2024 se realizará del 16 al 19 de septiembre en Atlanta y se transmite en vivo a través de YouTube, Twitch y X a las 6:30 p.m. (hora de Perú). Además del tráiler de “El juego del calamar 2″, el evento está lleno de emocionantes adelantos. Algunas de los avances de series serán de “Arcane”, “One Piece”, “Avatar: The Last Airbender”, “Don’t Move”, “Wednesday”, “Cobra Kai”, “Monument Valley 3″, “Monument Valley 3″ y “Tomb Raider: The Legend of Lara Croft y Devil May Cry”.