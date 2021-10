Conforme a los criterios de Saber más

Si estás leyendo esto, lo más probable es que hayas terminado de ver “El juego del calamar” y como es de esperarse, debes estar con la adrenalina a full y miles de interrogantes encima. Por eso, lo que leerás a continuación intentará desentramar en algo ese final de la serie surcoreana que por estos días no se mueve del lugar número 1 de Netflix y que todos comentan.

Antes que nada, resumamos el argumento de la serie. 456 participantes sumidos en la miseria y desesperación económica son tentados a participar de un sanguinario juego. El que gane se llevará consigo 45 600 millones de wones y el que pierda morirá en el intento de una manera nada agradable. Cabe destacar que la competencia en mención está basada en juegos infantiles tradicionales coreanos como “Luz roja, luz verde”, las canicas y el mismo “Juego del calamar”.

(ALERTA DE SPOILERS: No sigas leyendo si no quieres saber sobre el desenlace de “El juego del calamar)

A lo largo de nueve capítulos vemos cómo la desesperación, la ambición pero también la humanidad van revelándose en varios de los participantes, en especial en Lee Jung-jae (Seong Gi-Hun), un hombre de cuarenta y pico de años adicto al juego, sin trabajo y mantenido de su anciana madre.

Presionado por deudas y críticas de todos sus conocidos, es Lee Jung-jae se verá contra la espada y la pared cuando su madre caiga muy enferma y necesite de él más que nunca y su hija esté por partir a Estados Unidos con su madre y su padrastro. Por lo que aceptar ser parte del despiadado juego será su única salvación.

Así como Lee Jung-jae, otros personajes principales como Sang Woo (Park Hae Soo), Kang Sae-Byeok (Jung Ho), Ali (Tripathi Anupam) entre otros, decidirán ser parte de este juego a pesar de todo.

Aclarado este punto, vamos a comentar el final de la historia, el real motivo por el que estamos aquí.

Superado el quinto juego llamado “Puente de cristal” (capítulo 7) los tres finalistas que quedan son Lee Jung-jae, Sang Woo y Kang Sae-Byeok. Sin embargo, esta última está muy mal herida tras ser atravesada por un trozo de vidrio. Lee se da cuenta de eso y tras una charla emotiva con la joven, esta le pide que se haga cargo de su hermano de 10 años en caso no salga con vida del juego. Sin pensar en eso, Lee pide ayuda para su compañera a los organizadores pero cuando gira se topa con que esta ha sido asesinada por Sang Woo.

Lee le reclama a Sang Woo por lo que ha hecho pero es en vano. Todo indica que la vieja amistad que los unió alguna vez ya no existe y que para Sang Woo solo importa ganar ese dinero aunque eso signifique eliminar a su ex mejor amigo.

Iniciamos “Un día de suerte”, el capítulo 9 con los 418 y 456 como finalistas y el juego elegido es el del calamar. Las reglas son las siguientes: 1. el atacante deberá ingresar al dibujo del calamar, superar a la defensa y golpear la cabeza del calamar con el pie. 2. El defensor debe empujar al atacante fuera del dibujo para ganar. 3. Si se da una situación donde alguno de ustedes no pueda seguir jugando, el último que quede de pie, gana.

El juego comienza pero parece pasar a segundo plano cuando Lee Jung-jae le vuelve a reclamar a Sang Woo la muerte de Kang Sae-Byeok con una impotencia que desemboca en la violenta pelea de ambos bajo la lluvia. Sang Woo parece vencer pero Seong Gi-Hun sabe darle vuelta a la situación y termina golpeando muy fuerte a su ex amigo. Cuando está a punto de acabar con él, finalmente no lo hace y amparado por la tercera cláusula del contrato que firmaron, renuncia al premio a pesar de que está a paso de lograrlo.

“Si renunciamos los dos, podemos irnos a casa”, le dice Seong a Sang Woo pero este decide acabar con su propia vida no sin antes pedirle perdón y encargarle que cuide de su madre. Con la muerte de Sang Woo, Lee es declarado ganador.

Horas después, dentro de una limosina el líder del juego (sin revelar su identidad) le dice a Lee que él y todos los muertos que quedaron atrás son como caballos en una carrera para ellos.

“¿Dime quién eres?”, pregunta Lee Jung-jae quien es arrojado en la calle con una tarjeta de crédito en la boca. Al despertar, va a un cajero y se da cuenta de que los 45 600 millones de wones están en su cuenta. Sin embargo, solo retira 10 mil wones, el monto que siempre solía pedir prestado a medio mundo.

De regreso en su barrio, Lee se encuentra en el camino con la madre de Sang Woo pero es incapaz de verla a la cara después de lo vivido con su hijo. Luego va en busca de su propia madre pero cuando llega a casa, se da con la triste noticia que la anciana está muerta. La abraza, la llora y después pasa un año tras el cual vemos a un Lee muy cambiado. Lejos de disfrutar del dinero que tiene, sabemos que no ha tocado un solo won y que al contrario, sigue pidiendo prestado a la gente.

Es en medio de esta situación de depresión y abandono profundo en la que se encuentra, Seong, a través de una vendedora de rosas, se topará con la famosa tarjeta del juego, la cual lo invita a ir a un hotel a determinada hora.

Cuando llega a la cita, se da con la sorpresa que es Il-nam (Oh Yeong-su) en una cama, a punto de morir. Decidido a saber la verdad, el anciano le promete que lo hará si es que en 10 minutos alguien ayuda a un mendigo que ve desde su ventana “morirse de frío y hambre” en medio de la calle. En medio de esa charla, el viejo le hace saber a Lee que él está detrás del juego así como varios hombres ricos que aburridos de su vida de riquezas perdieron el interés por la vida y decidieron crear ese juego para “divertirse”.

Superados los 10 minutos, una mujer llega con la policía a darle ayuda al mendigo y cuando Seong Gi-Hun se lo quiere hacer saber al anciano, este ya está muerto.

Con este mensaje de esperanza en los seres humanos que el viejo ya había perdido, Seong Gi-Hun toma adopta una nueva actitud de vida y al día siguiente, con un look totalmente cambiado, va en busca del hermano de Kang Sae-Byeok, tal y como se lo prometió.

Después, va a buscar a la madre de Sang Woo y le encarga al menor durante el viaje que hará a Estados Unidos para ver a su hija, no sin antes dejarle una maleta con la mitad del premio que ganó. “Es lo que le debía a Sang Woo”, lee la mujer en la carta pegada sobre el dinero.

Una vez en el metro, en dirección al aeropuerto, Lee está hablando con su hija del regalo que le dará cuando llegué a Estados Unidos. Sin embargo, algo cambiará los planes del protagonista: la presencia del hombre que le ofreció por primera vez ser parte del juego del calamar haciendo lo mismo con otro individuo. Dispuesto a evitar que reclute a más gente, va en su búsqueda pero ya no lo encuentra.

Lo único que le queda es decirle al hombre que no haga caso a ese tipo de invitaciones y le quita la tarjeta de presentación.

A punto de subir al avión, llama al número del juego y le advierte al líder que él no es ningún caballo de apuestas y que evitará a toda costa que sigan jugando con la vida de la gente. El líder le responde que no haga tonterías, que tome el avión, que siga con su vida y que deje tranquila a la organización. Al darse cuenta que está siendo vigilado, Seong Gi-Hun gira y decide no viajar a Estados Unidos, dando a entender que tomará venganza de quienes están detrás del despiadado juego.

TEORÍAS

Recorrido el final de la serie, destacamos las siguientes teorías de cara a una posible segunda temporada:

1. Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) el policía encubierto no está muerto como nos hicieron creer. Recordemos que su hermano y líder de la organización le disparó en el hombro, lo que hace probable que haya sobrevivido y esté dispuesto a terminar con este círculo de corrupción que descubrió.

2. ¿Qué esconde el líder? Descubierta su identidad, es de esperarse en una segunda entrega, el desarrollo de la vida del líder. Saber porqué entró al juego y qué pasó con su vida después de haber ganado en la edición 2015.

3. El nuevo dúo protagonista, creemos podría ser entonces, el conformado por Hwang Jun Ho y Seong Gi-Hun. Recordemos que ambos ya se conocen de cuando el segundo denunció a la organización.

4. ¿Qué pasará con esos líderes VIPS que vimos en esta temporada? ¿Cuántos más hay no solo en Corea del Sur sino en el mundo entero?

5. ¿Y qué pasó con ese líder VIP al que Hwang Jun Ho dejó vivir? Sería bueno saber qué sucedió entre los dos realmente.

Estas son nuestras teorías, ¿cuáles son las tuyas?