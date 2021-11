Conforme a los criterios de Saber más

“El juego del calamar” sigue siendo tendencia. La popular ficción surcoreana de Netflix ha batido récord de audiencia con más de 140 millones de espectadores a nivel mundial. La cantidad de seguidores de sus protagonistas en las redes sociales ha subido como la espuma. Y ese también es el caso de Tripathi Anupam, el actor que le da vida a Ali, que gracias al éxito de la serie ha sumado millones de seguidores a su cuenta de Instagram. ¿Qué sabemos sobre él?

Tripathi Anupam nació en la India y cumplió 33 años el pasado 2 de noviembre. Comenzó a actuar desde el año 2006, según contó el mismo durante una entrevista con “Insight Korea”.

Hace 11 años llegó a Corea del Sur como estudiante internacional de la prestigiosa Universidad Nacional de Artes para prepararse profesionalmente en este rubro. “Escuché que la universidad estaba reclutando estudiantes extranjeros con becas y quería actuar profesionalmente, así que viajé a Corea”, narró el intérprete.

Empezar de cero

Cuando llegó a Corea del Sur, las cosas no fueron fáciles para Tripathi. El actor tenía experiencia actoral en su país y dominaba también el inglés, pero no era un idioma que le iba a abrir las puertas del mercado coreano.

“Los tres primeros meses que estuve en Corea, me las pasé llorando. Quería mucho volver a casa, no lo hice porque mi pasaporte estaba en una oficina y no me podía ir sin eso”, contó el actor a “Film Companion”, según citó el portal “The National News”. Todo empezó a mejorar cuando su coreano se hizo más fluido, por causa del tiempo y la interacción que tenía con los locales.

“Me tomó cerca de un año y medio poder hablar con soltura. A partir de allí, he ido creciendo y ahora puedo decir que, aunque cometo errores gramaticales, soy bueno en el sentimiento del idioma. Puedo bromear y hablar en coreano con mis amigos en cualquier situación, y lo hago con confianza”, contó Tripathi en “India Today”.

Su mejor promotor

Antes de “El juego del calamar”, el actor empezó a conseguir papeles en el teatro y la TV coreana a punta de esfuerzo y de hacerse promoción él mismo. “Si llegaba a algún departamento de cine o televisión, siempre preguntaba si necesitaban un actor extranjero. Todo el tiempo me estoy haciendo márketing para conseguir aunque sea un papel pequeño. Porque sé que si me dan el espacio puedo mostrar lo que puedo hacer como actor. Nunca sentí vergüenza de eso, porque quería trabajar y mostrar mi trabajo en Corea”, afirmó Anupam Tripathi en el mencionado canal de YouTube.

Y aunque, como sus palabras reafirman, él nunca bajó los brazos, todavía le cuesta creer la popularidad que ha logrado con su personaje de Ali, un migrante pakistaní que llega a “El juego del calamar” con el número 199.

“Me gustaba pensar que algún día la gente hablaría de mi trabajo y que me darían, porque todos los días fueron de sobrevivencia (al llegar a Corea). Ahora la gente me reconoce, me piden autógrafos. Si voy a algún lugar, me preguntan si realmente soy yo y me piden fotos. Me siento bendecido por eso”, afirmó el actor de 33 años.

El milagro de encontrarlo

Pero la gratitud no es solo por el lado de Tripathi, pues encontrar un actor con sus características para hacer realidad al personaje de Alí también fue un trabajo complicado para los realizadores de “El juego del calamar”.

El director de la ficción, Hwang Dong-hyuk, explicó que encontrarlo fue casi como un milagro porque es difícil hallar actores extranjeros -que hablen el idioma- en Corea del Sur.

Tripathi reunía todos los requisitos. habla perfectamente el coreano y tiene formación profesional en las artes escénicas.

En “Squid Game”, Tripathi interpreta a Ali (el jugador 199), un refugiado pakistaní que vive en Corea del Sur con su esposa y su hijo recién nacido. Debido a las terribles condiciones laborales que enfrenta y la pobreza extrema en la que está sumergido, se ve obligado a participar de la mortal competencia. Sin embargo, pierde la vida al ser timado por Sang-woo.

Cómo cambió su vida

Tripathi Anupam tiene ahora más de cuatro millones de seguidores en Instagram y comparte instantáneas de su día a día, por ejemplo, subió una fotografía con su pastel de cumpleaños.

Al ser de origen indio -donde la serie “Squid Game” también ha ganado mucha popularidad- muchos se preguntan si será posible verlo en la famosa industria cinematográfica de su país y si es que ya ha recibido el anhelado llamado de Bollywood, pero la respuesta, por ahora, es negativa.

“No me han llamado, me encantaría que lo hicieran. Me encantaría trabajar en mi país, en mi casa y para mi público, y ver si los puedo convencer y conectar con ellos. Esa es otra pregunta que me hago como actor”, dijo Tripathi a “India Today”.

El dato

Entre los papeles que ha interpretado Tripathi Anupam están “Heart blackened” (2017), “Miss & Mrs. Cops” (2019) y “Space Sweepers” (2021), esta última está disponible en Netflix por si quieres mirarla. ¿Te animas?

