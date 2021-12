Conforme a los criterios de Saber más

Hablar de series es hablar de streaming. Lo es desde hace ya un buen tiempo, pero más en el 2021, el año posterior al inicio de la cuarentena por el COVID-19 que llevó a duplicar las cifras de suscripciones de las plataformas de video ‘on demand’. Aunque actualmente esos números se han establecido y hasta se proyecta un éxodo importante de usuarios para el 2022, la ‘guerra de las plataformas’ es también una guerra de contenidos y por ello ni bien se pudieron retomar las grabaciones a fines del 2020, la producción se aceleró.

Muchas de las ficciones que marcaron el año, de hecho, fueron filmadas con las restricciones de la nueva normalidad y, aunque casi ninguna de ellas habla directamente del coronavirus, la que marcó el año sí apela a un retrato de sociedad fracturada y economías devastadas, mensajes que hacen mucho eco en tiempos pandémicos.

La surcoreana “El juego del calamar” fue un hito el 2021 por muchas razones. No solo por su cuidada realización -que evidencia todo el tiempo de trabajo previo que se tomó su creador Hwang Dong-Hyuk- y los impresionantes números que le dejó a Netflix (más de 4 millones de suscriptores debido a este estreno), sino porque su alcance global ha sido un paso hacia adelante para las producciones de habla no inglesa.

No se puede pasar por alto que este año del top 5 de series más vistas en el mundo, tres de ellas no son anglófonas. Además de la ya mencionada “El juego del calamar”, se destacaron las españolas “La casa de papel” y “Élite”. Mientras la primera emitió su temporada final en dos volúmenes que arrasaron en redes sociales, la segunda quiere quedarse todavía un buen rato más y por eso este año inició una estrategia de desmenuzado de su trama que incluyó una serie de cortometrajes llamados “Historias breves”. Todas muy vistas en diferentes partes del orbe.

Este año también fue el año de los superhéroes. Si ya habían demostrado todo su arrastre en las taquillas de cine, no es de extrañar que, gracias a las historias derivadas para el formato televisivo, Disney+ haya logrado sumar varios millones de nuevos usuarios. La encargada de abrir la temporada de series del UCM -y su Fase 4- fue “WandaVision”, una historia con tantas aristas -la vida después de la muerte de un ser querido, un homenaje a las clásicas sitcoms, por mencionar algunas- que también le permitió al no siempre celebrado Marvel destacarse en las páginas de crítica. El mismo auspicioso camino siguió “Loki” -que ya confirmó segunda temporada- y la animada “What If..?”, aunque el desgaste en la fórmula se sintió con “Falcon y el soldado del invierno” y la reciente “Ojo de Halcón”.

Las historias se hicieron más variadas también este 2021 con el ingreso a América Latina -incluido el Perú- de tres plataformas grandes: HBO Max, Paramount+ y Star+. La primera albergó a algunas de las más celebradas series del año (“Mare of Easttown” y “Succession 3″, por ejemplo). La segunda, de manera más silenciosa, ha ido generando contenido original como el retorno de la comedia “iCarly”. Y la tercera, considerada la hermana más seria de Disney+, buscó diferenciarse con contenido más autoral y destacó “Only Murders in the Building”, aunque no le fue también con su contenido latino con los estrenos de “Terapia Alternativa” y “No fue mi culpa”.

Netflix -que este 2021 cumplió 10 años en la región- ha sido la plataforma que ha albergado los éxitos en nuestro idioma. Otro buen ejemplo de ello fue la mexicana “¿Quién mató a Sara?”, que logró entrar al Top 20 global con sus dos temporadas estrenadas con poca diferencia de tiempo. Las temporadas 2 y 3 de “Luis Miguel, la serie” también llegaron de corrido este año. Si bien en 2018, fue un suceso, esta vez le tocó irse sin pena ni gloria.

Finalmente, el lado negativo de las series en 2021, estuvo relacionado a la desgastada fórmula de los ‘reboots’ y las secuelas innecesarias. Si bien la nostalgia puede terminar en programas tan efectivos y emocionantes como “Friends: la reunión” (de HBO Max), también puede dejar productos vacíos como el nuevo “Gossip Girl” (HBO Max) o la serie basada en la película “Sé lo que hicieron el verano pasado” (Prime Video), que evidencian el problema de tener que producir cada vez más sin pensar en la calidad de la historia. ¿Será acaso el diferencial por el que se apostará en el 2022? Esperemos.

TOP 10 de series del 2021 Plataforma Puesto 10: “Lupin 2″. Netflix Puesto 9: “Sweet Tooth”. Netflix Puesto 8: “Loki”. Disney+ Puesto 7: “Mare of Easttown”. HBO Max Puesto 6: “Ted Lasso”. Apple TV+ Puesto 5: “La casa de papel 5″. Netflix Puesto 4: “Solo asesinatos en el edificio”. Star+ Puesto 3: “Succession 3″. HBO Max Puesto 2: “WandaVision”. Disney+ Puesto 1: “El juego del calamar”. Netflix

