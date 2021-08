Conforme a los criterios de Saber más

“El Stand de los Besos 3” se estrenó el 11 de agosto y como era de esperarse se encuentra posicionada en el top 10 de Netflix en varios países. Y es que historia de amor y amistad entre Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) y Lee (Joel Courtney) no deja de encantar a sus fans que se preguntan ahora si llegará una cuarta película.

Basada en la novela homónima de la autora Beth Reekles, “El Stand de los Besos 3″ tiene un final no del todo cerrado lo que abriría la posibilidad de seguir viendo a King y compañía nuevamente juntos en pantalla. En esta nota,. te contamos lo que se sabe hasta el momento de la comentada cuarta cinta de Netflix.

En la tercera película, la trama se centra en el último verano previo al ingreso de nuestros tres protagonistas a la universidad. Ella se encuentra en la disyuntiva de de mudarse a la otra punta del país con su novio Noah o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con su mejor amigo, Lee.

Elle sabe que la decisión que tome afectará al que no elija y le romperá el corazón, pero bueno, una decisión tendrá que tomar.

Sobre la posibilidad de una cuarta cinta

Hasta la fecha, Beth Reekles ha publicado cuatro libros, el último y cuarto fue publicado el 14 de mayo de 2020, después de que ya se había rodado la tercera película. Al igual que con la saga “A todos los chicos” también de Netflix, la segunda y tercera película fueron grabadas al mismo tiempo y para buena suerte de los fans previo al inicio de la pandemia. Es por esa razón que Netflix no consideró el cuarto libro de Reekles.

Pero, ¿se podría hacer o no una cuarta película?

El director de la saga Vince Marcello dijo para el medio estadounidense NewsWeek que “cree que es un final esperanzador (el de “El stand de los besos 3″), pero no deja lugar a interpretaciones”. “La idea de dejar espacio para la interpretación puede hacer que los fanáticos estén ansiosos por ver una cuarta película producida, pero parece claro que esta es realmente la versión final de la cinta”, añadió.

“Todas las películas son Elle mirando hacia atrás. Cada voz en off está escrita desde esa perspectiva. Creo que vemos el descubrimiento y el crecimiento de Lee, Noah y Elle en formas que espero sean completamente satisfactorias y gratificantes”, comentó.

La autora de los libros usó sus redes sociales para manifestarse sobre una posible cuarta cinta, debido a que muchos fans y medios estaban creando teorías y especulaciones sobre una nueva película. Beth Reekles explicó: “Cuando terminé las ediciones de The Kissing Booth 3: One Last Time y cuando vi la tercera película por primera vez hace un par de semanas, lloré con todo el corazón. Sentí que estaba de duelo. Esto ha llevado diez años en la fabricación, diez años de Elle y Lee y Noah, y ahora, todo ha llegado a su fin… Es el final de una era”.

Como al parecer no quedó claro su mensaje, decidió ser más específica y mediante su cuenta de Twitter volvió a indicar que estaba vez siendo más directa que no habrá una cuarta cinta. “No habrá The Kissing Booth 4″, escribió.

Además, indicó que entiende que para muchos fans este final fue muy abierto, pero reveló que cuando escribió el primero libro no imaginó que sería una saga y que aquella primera novela también tenía un final similar y abierto a la imaginación de los lectores.

Para la autora es el fin de una era, para la protagonista Joey King también y lo hizo público en su cuenta de Instagram. Por su parte, Jacob Elordi quien interpretaba a Noah ya había anunciado que de haber una nueva cinta ya no participaría, pues no quería encasillarse como un actor de películas juveniles.

Entonces, ¿es el fin?

Si algo hemos aprendido de todos los reboots que se realizan 5, 10 o 15 años después es que todo puede pasar. Si “Sex in the city” regresará sin Samantha, si “Full House” regresó como “Fuller House” y si se están haciendo spin-offs de “Game of Thrones”, solo el tiempo dirá si veremos nuevamente juntos a Elle, Lee y Noah en unos años.