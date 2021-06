Conforme a los criterios de Saber más

“Excesos y vicio” fueron los adjetivos que usó Carlos Montero, co-creador de “Élite”, para calificar la cuarta temporada que llega a Netflix el 18 de junio. Y es que, en palabras de los directores y guionistas de la serie, si esta fue atrevida en sus primeras tres temporadas, en esta nueva, promete no dejar nada en el tintero.

“Les espera una serie con su mismo ADN, pero evolucionada”, ha dicho Montero en la presentación de la cuarta temporada de la serie en España que pese a la expectativa, no puede dejar atrás la polémica desatada tras la partida de buena parte de su elenco original.

“Los nuevos personajes van a traer mucha fuerza, mucha frescura, y hemos intentado que eso se transmitiera durante toda la temporada”, dijo Montero en su defensa.

“En una serie de adolescentes los protagonistas van creciendo y ya no caben en ese universo. Tienen que aprobar en algún momento, les puedes hacer repetir un par de cursos, pero no se puede seguir alargando”, explicó Montero. Además, algunos “ya no se quieren ver vestidos de uniforme, ya tienen unos años y les surgen otros proyectos”, agregó.

Sobre la nueva trama

Para suplir la marcha de Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo), la nueva temporada de “Élite” ha elegido como centro de la trama a una explosiva familia formada por Benjamín, el nuevo director de Las Encinas (interpretado por el actor Diego Martín), que llega con ganas de cambiar las reglas, y sus tres hijos, Ari, Mencía y Patrick.

Los tres adolescentes, más caprichosos y excesivos que ninguno, llegarán con la energía suficiente para sembrar el necesario conflicto con los veteranos. “Los que llegan son más ricos que nuestros ricos, vienen con más fuerza, con mucha presencia, y son muy caprichosos y muy egoístas. Lo quieren todo y lo quieren ya, y eso nos parecía que daba mucha riqueza y mucha fuerza”, explica Montero.

Carla Díaz (Ari), Diego Martin (Benjamín), Martina Cariddi (Mencia) y Manu Ríos (Patrick) son los nuevos rostros de "Élite 4".

Un nuevo aire

Los actores originales que se quedaron para esta cuarta temporada también han hablado acerca de lo que es para ellos esta nueva etapa de la serie. Georgina Amorós, quien interpreta a Cayetana, vuelve a hacer hincapié en los excesivo y vicioso de la nueva trama.

“Es una temporada excesiva, viciosa. Los nuevos personajes entran y traen una energía fresca que se necesitaba porque creo que llevábamos muchas temporadas muy de bajón”. En su opinión, y en la del resto de actores veteranos de la serie entrevistados, era “una renovación necesaria para que la serie continúe teniendo jugo”.

¿Qué personajes no estarán en la temporada 4?

Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) y Ester Expósito (Carla).

Parte del elenco original de "Élite" en el capítulo final de la tercera temporada.





¿Y cuáles son los nuevos que llegan a Las Encinas?

PATRICK Manu Ríos

A Las Encinas llegan tres hermanos pisando fuerte. “Entramos los tres a tope y con mucha energía”, cuenta Manu Ríos, que interpreta a Patrick y quien va directo a meterse entre “una pareja muy querida”.

Manu Ríos es Patrick Blanco Commerford (Foto: Élite / Netflix)

MENCÍA Martina Cariddi

Martina Cariddi es Mencía, una chica que “siempre se muestra con mucha luz” y “ante la sociedad no muestra la parte oscura que tiene”, apunta la actriz. Y la tercera hermana es Ari, “una chica muy dual, muy perfeccionista y muy competitiva” que al morir su madre toma su papel en la familia, explica Carla Díaz, quien da vida a la joven.

Martina Cariddi es Mencía Blanco Commerford (Foto: Élite / Netflix)

Carla Díaz es Ari Blanco Commerford (Foto: Élite / Netflix)

Otro de los personajes nuevos que darán un toque de color a la serie es el aristócrata Philip, alguien que “siempre ha estado acostumbrado a no recibir un no por respuesta”. Tras su paso por Las Encinas, cuenta Pol Granch, se revelará que “no todo lo bonito es tan bonito como parece”.

PHILIP Pol Granch

Pol Granch es Phillipe Florian Von Triesenberg (Foto: Élite / Netflix)

Antes del estreno de la cuarta temporada de “Élite”, Netflix estrenará cuatro episodios cortos, los cuales servirán para ampliar o cerrar algunas historias que quedaron inconclusas en la anterior temporada.

Los horarios de estreno son los siguientes:

Lunes 14 de junio: ‘ÉLITE Historias breves: Guzmán Caye & Rebe’

Martes 15 de junio: ‘ÉLITE Historias breves: Nadia & Guzmán’

Miércoles 16 de junio: ‘ÉLITE Historias breves: Omar Ander & Alexis’

Jueves 17 de junio: ‘ÉLITE Historias breves: Carla & Samuel’