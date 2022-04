El estreno en Netflix de la quinta temporada de “Élite” ha sido un éxito como las anteriores temporadas, pero no ha sido ajena a las críticas. Sobre todo el giro de la historia de Cayetana (Georgina Amorós) y Phillipe (Pol Granch).

Como se recuerda durante la cuarta temporada, el alumno francés intentó abusar sexualmente de Cayetana, pero eso no fue todo, luego se descubrió que en el país natal del príncipe, pesaba una denuncia de abuso de una de sus ex parejas. Esa fue la razón por la que tuvo que migrar a España. La quinta temporada, muestra a un Phillipe “arrepentido”, aunque aún le cuesta entender qué es lo que pasa con él y por qué actuó ejerciendo violencia sexual sobre sus parejas.

A esto, se añade que Cayetana (su víctima) intenta ayudarlo a redimirse. Sin lugar a dudas, este giro de la historia ha dejado a más de un fan insatisfecho, pues, muchos en las redes sociales pedían que Phillipe pague las consecuencias de sus actos. Sin embargo, en la quinta temporada la historia va por otro lado.

El noble francés es señalado por sus compañeros de Las Encinas, incluso algunos como Rebe se muestran abiertamente contra él, pero otros como Samuel se mantienen neutrales o incluso indican que merece una segunda oportunidad o la redención.

ELITE (L to R) VALENTINA ZENERE as ISADORA, POL GRANCH as PHILLIPPE in episode 04 of ÉLITE. Cr. MATÍAS URIS/NETFLIX © 2021 / MATÍAS URIS/NETFLIX

Cayetana intenta ayudarlo una vez que toda la escuela empieza hacerle ‘bullying’ mientras que Phillipe está convencido que si no se regresa a su país, terminará muerto o asesinado por alguno de sus compañeros. Su ex novia, quien aún tiene sentimientos por él, intentará ayudarlo y convencerlo que se quede en Madrid.

En este panorama, aparece Isadora (Valentina Zenere), una joven argentina que es millonaria debido a que sus padres tienen grandes negocios en Ibiza. Esta nueva estudiante de Las Encinas busca justificar los actos de Phillipe e incluso planea una táctica para que todo el mundo “se olvide” del escándalo. También, nada feminista de su parte, intenta hacer quedar como una mentirosa a Cayetana.

Isadora está convencida que si Phillipe está con ella como novios, todo el mundo se va a olvidar de lo que hizo a Cayetana y a su ex francesa. Y aunque parezca ilógico, el guion de la serie termina dándole la razón, ya que nunca -al menos no en la quinta temporada- el francés recibe su merecido ni paga ninguna consecuencia por sus actos.

Durante la quinta temporada, el agresor no tiene una mujer ayudándolo a limpiar su imagen, tiene dos que intentan creer que él puede cambiar. El guion plantea o al menos intenta que el televidente reflexione sobre si un agresor sexual puede cambiar o si merece ser perdonado.

Al final de esta temporada, nuevamente el guion hace un giro y ahora nos muestra al personaje interpretado por Pol Granch siendo el apoyo de una mujer que ha sido víctima de una violación. Pareciera que los escritores de esta ficción intentaran mostrar, nuevamente, que este personaje cometió un error y no un delito.

Esto deja un mal sabor de boca. Los fans de la serie están convencidos que si ya en la vida real, muchos abusadores sexuales continúan libres, al menos en la ficción, podrían recibir su merecido.

“Me está dando un poco de asco el hecho de que estén justificando y defendiendo la violación que hizo Philippe. Es que frases como que todo el mundo tiene derecho al perdón o qué no se le puede recordar todo el día que es un violador me deja perpleja”, indica una de las seguidoras de la serie.

Más reacciones de los fans o exfans de “Élite”, a continuación:

podría hablar de muchas mierdas que han hecho esta temporada, pero con la historia de isadora y phillipe se superan. empezando por lo de la violacion??? q solo lo utilizan para limpiar la imagen de el. q toquen un tema tan serio de esta forma me parece asqueroso #Elite5 — luu idk (@luluuwolfie) April 10, 2022

#Elite5 es un desfase ya. Hay muchas escenas que ya llegan a crear rechazo el verlas. Creo que, sinceramente, cada temporada es más brusca y más tóxica. Por no hablar de lo horrible que es que banalicen temas tan importantes como la violación. — 🎀 ʍɑʀíɑ 💣 (@MCOGMM) April 10, 2022

Odio como elite abordó el tema de la violación en realidad abordan mal todos los temas, pero este en especial básicamente dejaron al violador como la víctima QUE ES ESTA MIERDA #Elite5 — best of omander✨ELITE SPOILERS (@omanderXomaron) April 8, 2022