La quinta temporada de la serie “Élite” se estrenó el 8 de abril en Netflix y como siempre ha demostrado que es una ficción llena de drama y excesos. A esta temporada, se han incorporados nuevos jóvenes talentos que prometen agregar más acción a los estudiantes de Las Encinas.

Casi todo el elenco original de esta serie de Carlos Montero y Darío Madrona se ha abierto camino hacia nuevos proyectos. Sin embargo, de la primera temporada aún quedan Itzan Escamilla, Omar Ayuso, y de la segunda temporada aún podemos ver a Claudia Salas y Georgina Amorós. Por otro lado, desde la cuarta entrega, se renovó el reparto con el ingreso de Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch, Andrés Velencoso y Diego Martín.

Parte del elenco original de "Élite 5", disponible en Netflix desde el 8 de abril.

A continuación vamos a conoces quiénes son Valentina Zenere, André Lamoglia y Adam Nourou, los tres nuevos talentos que integran la temporada cinco.

Valentina Zenere

Valentina Zenere es una actriz argentina de 25 años que es muy conocida en su país. Ella además de ser actriz, es cantante y modelo. Y se hizo famosa en tierras argentinas por su participación en “Casi ángeles” y “Soy luna”.

Valentina Zenere, cuando formaba parte del elenco de "Soy Luna".

En esta quinta temporada de “Élite”, Zenere interpreta a Isadora, una reconocida dj e influencer, dueña de un gran imperio del que se desconoce mayores detalles.

La joven actriz nació en Buenos Aires, Argentina, en 1997. Según explicó en entrevistas para su país natal, siempre tuvo claro desde muy joven que quería ser actriz. Pero fue recién en el 2010, que formó parte de una gran producción como lo fue “Casi Ángeles”, en donde interpretó a Alai en la cuarta y última temporada de esta telenovela.

La actriz argentina Valentina Zenere se estará sumando al elenco de "Élite" para su quinta temporada (Foto: Netflix)

Esta posee varios Kids Choice Awards latinoamericanos gracias a las canciones que interpretaba en Soy Luna, donde aparecía en 220 episodios.

Además, de haber sido una chica Disney por formar parte de “Soy Luna”, la actriz ya ha tenido experiencia en ficciones españolas. Formó parte del elenco de “Las chicas del cable”, la primera serie original para Netflix de España. En una entrevista para el medio El Periódico contó un poco sobre esta experiencia.

“Fue una experiencia superguay. Me vine de Argentina con ganas de meterme en este mercado porque me parece que en España (ríe) estamos haciendo las cosas muy bien. Me apetecía un montón. Y cuando acabé un proyecto de mucho tiempo que estaba haciendo antes, quise dar el salto de apostar a ver qué pasaba acá y sucedió ‘Las chicas del cable’ y ¡ahora esto!. ¡Ojalá sigan surgiendo muchos proyectos!”.

Valentina Zenere, en una escena de "Las chicas del cable".

Actualmente, la joven interprete vive en España, pues sus proyectos futuros y todo lo que planea hacer se ve haciéndolo en ese país.

Valentina Zenere (Sofía) y Manu Ríos (Patrick) en una escena de la quinta temporada de "Élite / Netflix

Sobre su personaje en “Élite”, la actriz reveló que a simple vista no se sabe cuáles serán los pasos de Isadora. “No sabes por dónde se va a mover y qué va a hacer. Pero me encanta. Es una chica que va adelante con todo y le da igual todo y es muy impulsiva y explosiva. Me gusta mucho interpretarla e ir metiéndome en lo que se va a ir viendo un poco más adelante. Todo tiene un porqué. Lo de afuera está tan lindo..., pero lo de adentro no tanto y en el tercer capítulo ya se va a ver la soledad que tiene. Y en eso se va a ir profundizando más. Van a lograr empatizar y entenderla. Espero, pobrecita”.

“Su familia es básicamente la dueña del ocio nocturno en Ibiza y desde muy chiquita ella ama todo. Y en Madrid lo lleva de puta madre”, agrega. ” ‘Élite’ es muy diferente a lo que hacíamos en Disney”, comentó la actriz.

André Lamoglia

El actor brasileño de 24 años André Lamoglia es otro de los nuevos talentos de la serie de Netflix. Lamoglia nació en Río de Janeiro en el año 1997. Este joven intérprete al igual que Zenere formó parte de Disney Channel. Él se hizo conocido al interpretar a Rafael Smor en la serie “Juacas” de Disney.

André Lamoglia en el “Juacas” de Disney.

En la serie española, Lamoglia interpreta a Iván Carvalho, el hijo de un famoso futbolista que llega a Las Encinas para ser el interés romántico de más de uno de los personajes.

André Lamoglia también ya es parte de Las Encinas (Foto: Élite / Netflix)

En entrevista también para “El Periódico”, el brasileño reveló cómo fue que llegó a la serie. “Lo que pasó conmigo es que rodé una serie en Argentina con un compañero que era de España y cuando terminamos todo esto, en medio de la pandemia me mandó un mensaje diciéndome: ‘Mi jefe quiere hacer pruebas con algunos actores. ¿Te apetecería hacer una?’ Y yo le dije: ´Claro que sí’. Hice tres pruebas en medio de la pandemia por Zoom y luego en la última me dijo Diego (Betancor), que es el productor ejecutivo de la quinta temporada, que allí estaría. Y dije: “¡Buah”. Aún no me lo creo”.

Sobre su rol en la serie de Netflix explicó que si bien es él es el hijo de un gran y famoso futbolista, la relación con su padre es complicada. “Yo digo que no soy su hijo, sino que soy el padre de la relación. Es algo divertido, porque Iván tiene la responsabilidad de cuidar a su padre, que no es lo habitual”, dijo.

En otra entrevista, esta vez para Espinof, cuenta sobre la responsabilidad de hablar del “mundo del fútbol y la heterosexualidad. Nos parecía un reto traer algo así a un mundo como el nuestro, que es mucho más fluido y bisexual”.

Manu Ríos (Patrick) y André Lamoglia (Iván) en una escena de "Élite 5". (Foto: Netflix)

Adam Nourou

Finalmente, el otro nuevo ingreso a “Élite” es Adam Nourou, un actor francés que con tan solo 19 años se llevó el Goya al mejor actor revelación por “Adú”. Nourou interpreta a Bilal, un nuevo amigo de Omar.

Gracias a su interpretación como Massar en la mencionada “Adú”, dirigido por Salvador Calvo, Nourou logró a posicionarse en el grupo de intérpretes jóvenes que ya son una promesa para el cine internacional.

Adam Nourou interpreta Bilal en la quinta temporada. / MATÍAS URIS/NETFLIX

En “Élite”, según explicó el productor Carlos Montero, el personaje al que interpreta Nourou nace de la idea que ellos querían mostrar una realidad distinta a los lujos y excesos de las temporadas anteriores. “Queríamos traer a un personaje que era todo lo contrario” a lo habitual en el mundo de lujo de la serie -aunque luego, su personaje comparte principalmente escenas con Omar (Omar Ayuso)-, permitiéndoles así abordar el mundo de los MENAs ( Menor extranjero no acompañado)”.

El joven talento tras ganar su primer Goya, se encuentra estudiando en una escuela de teatro, según afirma el medio español EFE, y ya está rodando su próxima película en Francia.