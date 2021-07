Conforme a los criterios de Saber más

El misterio del accidente de Ari se apoderó de la cuarta temporada de la aclamada serie española de Netflix, “Elite”. Gira en el mismo círculo del género policiaco, al igual que en las tres primeras temporadas, pero trae rostros nuevos, aún más libres y rebeldes que los anteriores, quienes ponen de vuelta y media los nervios y el lívido de los personajes más conocidos. Ellos son Carla Díaz (Ari), Pol Granch (el príncipe Phillipe), Manu Ríos (Patrick) y Mencía (Martina Cariddi).

Rápidamente, los cuatro nuevo alumnos de Las Encinas cobraron popularidad y se convirtieron en los nuevos ídolos de masas pero ¿qué hay detrás de los actores que los interpretan? Te contamos sus historias, a continuación.

Carla Díaz

¿Puede ser por un carácter que a simple vista parece pacífico y lleno de sutileza? ¿O por haber actuado desde tan pequeña? Con la misma edad que Manu Ríos (uno de sus mejores amigos), Carla Díaz ya tiene en la lista de su hoja de vida varios trabajos que presentar.

Saltó a la fama con la serie de Mediaset, “El Príncipe”, y de TVE “Seis Hermanas”. Díaz ha tenido muy claro su objetivo de salir adelante como artista desde años 9 años, cuando tomaba clases de baile en la academia de sus padres. Empezó sus pinitos en una agencia de publicidad internacional Delphoss.

Pol Granch

Fuera de España, pocos saben que el actor español Pablo Grandjean, que en su país conocen como Pol Granch, tiene descendencia francesa por parte de su padre y es un gran cantante que ganó el concurso “Factor X España” a los 20 años en el equipo de Laura Pausini. Nunca había pasado por una escuela de música.

Además, Granch ha confesado la pasión que tiene por los covers en cada video que ha subido desde hace cinco años. Su talento para la música lo llevó a desarrollar su performance en su segunda faceta como artista: la actuación. Los videoclips que hoy suma, como “Chocolatito” o “En llamas” (con Natalia Lacunza), llamaron la atención de la producción de “Elite”.

Esta semana, críticas severas en contra del actor han remecido las redes sociales, después que la rapera española Sara Socas lo haya acusado de misoginia en Twitter. “Pol Granch, desde que me la liaste en la fiesta de Los 40 de 2019, cuando me trataste como una pu... mi..., llevo calladita”, dijo en su post.

Manu Ríos

Antes de ser convocado por la producción de la banda Parchis 2012, los pequeños imitadores del sensacional grupo musical que conquistó a la generación de niños entre 1979 y 1985, el cantante e influencer español Manu Ríos hacía videos pequeños en Youtube mostrando su potencial voz con canciones en inglés.

“Una amiga me recomendó Instagram. No lo tomaba como nada serio (ser influencer). Empecé a subir fotos de mi día a día con amigos, de ahí fui aprovechando, me empezaban a seguir. Lo combinaba con mis covers y mi música, y todo surgió de manera súper natural”, dijo Ríos a Young.

Con solo 22 años, poco a poco va formando una carrera frente a los reflectores. Participó en la obra de teatro “Les Miserables” en España y colaborado con marcas como Dior y Pull, desfilado en pasarelas de Milán, Madrid, Los Ángeles, entre otras, y ahora es uno de los favoritos de la audiencia de “Elite 4″.

Martina Cariddi

En una industria donde la belleza es primordial para impactar y ganar millones, existen unas cuantas personas que colocan su mano frente al rostro de los productores y dicen “no”. Es el caso de Martina Cariddi, que con 20 años y una corta carrera en la actuación, recién va caminando en producciones internacionales y ya con la etiqueta de ser una actriz “Body positive”.

Rechaza las cirugías, la depilación y el photoshop, que endiosan a las mujeres profesionales que aparecen frente a cámaras de cine y televisión. Desde muy pequeña ha ido contemplando esta filosofía desde que se dio cuenta que existía la manifestación feminista, cuenta a Cosmopolitan España.

Después de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, algunas de las películas españolas en las que ha participado Cariddi son “" target="_blank">El guardián invisible”, “Mientras dure la guerra” y “Muere padre muere”, y también ha pasado por un episodio de la serie de televisión de TVE “Cuéntame cómo pasó”.

VIDEO REOCOMENDADO

Élite temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia y qué pasará, actores, personajes y lo que se sabe de los próximos capítulos de la serie española (Video: Netflix) null