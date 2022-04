Quienes ya vieron toda la temporada de “´Élite”, sabrán que el final de la historia quedó servido para una sexta parte, la cual, además, fue confirmada por Netflix hace unos meses. Entonces, todo es cuestión de esperar qué sorpresas y giros nos traerá esta nueva entrega, de la que aún no tenemos imágenes pero sí datos que pueden interesarte.

Por lo pronto, ya fue revelado parte del extenso nuevo elenco, lo que nos hace pensar que varios viejos personajes dejarán la serie.

Afiche promocional de la temporada 5 de "Élite". Foto: Netflix

Lo que nos dejó el final de la temporada 5

Como dijimos líneas arriba, la trama de la quinta temporada de “Élite” quedó totalmente abierta para ser resuelta en la confirmada sexta parte. Así, y te advertimos que lo que leerás tiene SPOILERS, los personajes principales quedaron de la siguiente manera:

Cayetana

Este abanico de posibilidades lo iniciamos con ‘Cayetana’, el personaje interpretado por Georgina Amorós. Y es que es el único que se ha ido de Las Encinas en la quinta temporada. Y no, no creemos que sea para volver porque su trama, la cual comenzó mostrándonos a una joven inmadura, inconforme con su pobreza, se transformó en un presente en el que deja atrás el mundo de ricos para vivir su sueños, desde su aceptación personal y eso lo demuestra el que le haya dado una oportunidad a Felipe (Àlex Monner), un viejo pretendiente que no tiene nada que ver con la realeza de Phillipe ni la riqueza de los alumnos de lnstituto.

Y si todavía te quedan dudas, la despedida que le hace Rebeka lo deja más claro:

Rebeka: “Te voy a extrañar que flipas, tía. Estos pasillos sin ti no serán lo mismo”

Caye: “¿Pero nos veremos fuera no? Yo ahora me voy a centrar en lo que más me gusta pero nos vamos a ver”

Phillipe

Después de perder toda esperanza de volver con Cayetana, Phillipe (Pol Granch) inicia un romance con Isadora (Valentina Zenere) aunque a regañadientes. Sin embargo, de un momento a otro, su interés cambia por la argentina y más aún cuando esta es abusada sexualmente por un grupo de alumnos. El príncipe le muestra todo su apoyo y hasta la anima a denunciar a sus agresores.

Phillipe: “Isa, no sé si te lo he dicho alguna vez pero me gustas mucho”

Isa: “¿A qué viene todo esto?”

Phillipe: “Que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que estés bien, y que puedes confiar en mí y me puedes pedir ayuda. Decidas lo que decidas, haya pasado o no haya pasado, quieras olvidarlo o no, para mí seguirás siendo mi emperatriz”

En todo caso, la denuncia por violación que pesa sobre Phillipe ha quedado aún pendiente de resolver y todo indicaría que esto se verá en la sexta temporada.





Rebeka

En esta temporada, el personaje de Rebeka se ha limitado a su altibaja relación con Mencía. La primera trataba de encausar su camino con la hija de Benjamín pero esta puso distancia, a pesar de estar enamorada, por “no crear conflictos con su padre”.

Finalmente, en el último capítulo, Rebe decide romper definitivamente con Mencía para darle prioridad a ella misma. Si continuará en la siguiente temporada, creemos que sí pero no por mucho tiempo. Además, su ciclo en el colegio ya debió haber terminado hace rato ¿no?





Mencía

Como dijimos líneas arriba, Mencía trató de alejar a Rebe durante casi toda la temporada y terminó por cansarla. Con Rebeka fuera de su mundo, el personaje interpretado por Martina Cariddi quizás se enamore de otra chica de Las Encinas, quizás alguna o alguno de los nuevos alumnos. En cuanto a su familia, pensamos que con Benjamín en la cárcel, el entorno de riqueza quizás se acabe para siempre para la familia Blanco.





Ari

La historia de Ari tuvo tan poca relevancia esta quinta temporada que sin su presencia, la trama de esta nueva entrega no hubiera cambiado en nada. El personaje interpretado por Carla Díaz se limitó a sus idas y vueltas con Samuel pero más que eso, nada. ¿Qué pasará con ella en la sexta? Esperamos que algo interesante, quizás liderar la nueva vida de ella y sus hermanos.





Omar

Otro personaje que creemos que no ha hecho casi nada importante en la quinta temporada es Omar (Omar Ayuso). Y es que desde que se fue Ander, su vida se ha limitado a extrañarlo, darse cuenta que sigue esperanzado en una relación que se acabó hace tiempo, pero de eso nada más. Creemos que es uno de los que se va en el primer capítulo de la sexta.





Benjamín

El director de Las Encinas termina preso después del accidente que ha dejado entre la vida y la muerte a Samuel. Pero eso no es todo, al personaje interpretado por Diego Martín le espera una larga estadía en la cárcel pues los negocios turbios que tenía con Armando no tardarán en descubrirse.

Samuel

Dejamos a Samuel para la última parte porque es el personaje que ha tenido el final más fuerte de todos. Después de reunirse con Benjamín y negarse a entregarle el SIM, el mismo que prueba sus negocios con Armando, Samu intenta irse de la casa del director pero por un forcejeo con este termina golpeándose en la cabeza para finalmente caer en la piscina.

Después de que Patrick, en apoyo a su padre, intenta esconder el cuerpo de Samuel, este se mueve y hasta habla, dejando ver que aún vive. No sabemos cómo por todo el tiempo que anduvo boca abajo en la piscina pero en fin, en Élite todo puede pasar.

El caso que no sabemos si Samuel murió o no. Sin embargo, creemos que es uno de los personajes que hace rato también cumplió su ciclo en la serie y debería estar dejándola vivo o muerto, en el primer capítulo de la sexta temporada.

Itzan Escamilla como Samuel en el último capítulo de "Élite 5".





Los alumnos nuevos

La identidad de los nuevos personajes a la sexta temporada de “Élite” no es ningún secreto. Lo que sí desconocemos es la trama de cada uno de ellos. Creemos también que el tiempo va a pasar de largo y que será un nuevo año en Las Encinas.

A continuación los nuevos rostros:

Álex Pastrana (@alexpastrana)

Álex Pastrana (Bienvenidos a Edén)

Ander Puig (@anderpuig)





Álvaro de Juana (@alvarodejuana__)

Ana Bokesa (anabokesa)

Carmen Arrufat (@carmen_arrufat)

Se desconoce hasta el momento el estreno de la sexta temporada de “Élite”, actualmente en rodaje, así como la posibilidad de una séptima parte. A continuación algunas de las capturas que han hecho los fans de la serie de las grabaciones de hasta ahora última parte de la ficción española.

