Cada vez falta menos para el estreno de la séptima temporada de “Élite”. Con un elenco renovado, la serie española que llegó a Netflix por primera vez en 2018, parece no rendirse y apuesta a seguir contando historias alrededor de los alumnos de Las Encinas.

Pero ¿Qué sabemos de esta nueva temporada que llega a la plataforma de streaming el 20 de octubre próximo? En el Tudum emitido en junio pasado, ya habíamos visto un primer adelanto. En este, Isadora se pregunta si es feliz donde está ahora. En este teaser, vimos también a Omar Ayuso, uno de los actores originales que vuelve para esta séptima secuela.

¿De qué va la temporada 7 de “Élite”?

La historia de “Élite 7″ permanece tan oculta como todos los misterios que los adolescentes de Las Encinas intentan descubrir. En entrevista concedida en el Tudum de junio, Mirela Balić y Gleb Abrosimov, y la veterana de temporada Ana Bokesa algo dijeron: “Mucha gente nueva viene en esta temporada [como Abrosimov y Balić]. Pero, ¿con quién se juntan?.

Balić sugirió que “mi personaje debería ir a terapia”. Y el de Abrosimov, también. “Podríamos ir juntos”, dijo ella. Y Bokesa recordó que “también vamos a clase. A veces”.

Parte del nuevo elenco que llega a Élite 7 en octubre. Foto: Netflix

¿Quiénes integran el elenco de “Élite 7”?

Desde hace algunos meses se reveló que lejos de terminarse, “Élite 7″ sería como el reinicio de esta serie que comenzó en 2018 con un casting del que nadie queda. Solo Omar Ayuso, que se había despedido en la quinta temporada de la historia, vuelve para esta etapa de la historia a la que se unen varios actores nuevos y se mantienen los que ingresaron en la sexta entrega.

Entre los ingresos más resaltantes a la temporada 7 figuran actores experimentados como Maribel Verdú, Leonardo Sbaraglia, la cantante brasileña Annita, entre otros.

Cabe destacar que Manu Ríos no será parte de esta séptima entrega de “Élite”. A finales del 2022, el actor lo confirmó en entrevista a Fotogramas. “Igual en la temporada 7 no, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas e igual de repente en otra temporada... Pero, de momento la temporada 6 es el cierre de mi personaje”, dijo.

Con la salida de Patrick, el personaje que interpreta Manu en “Élite”, es de esperar que sus hermanas en la historia Ari y Mencía, tampoco formen parte. Las actrices no han confirmado nada pero por lo visto en los avances, así sería.

Otros actores que serán parte de esta nueva entrega son los ya conocidos Ana Bokesa, André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ander Puig y Nadia Al Saidi.

Así como las nuevas incorporaciones: Mirela Balić (Zorras), Gleb Abrosimov, Fernando Líndez (SKAM ), Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras).

Netflix confirma “Élite 8”

En julio pasado, Netflix confirmó que ' Élite’ tendrá una octava temporada y que es en agosto cuando comience a producirse. Para esta nueva entrega, la serie creada por Carlos Montero y Jaime Vaca contará con caras nuevas como Ane Rot (‘Killer Book Club’ ), Nuno Gallego (’ UPA Next’ ) y el regreso de Mina el Hammani retomando su papel de Nadia.

Mina El Hammani, en una escena de la primera temporada de "Élite".

¿Quién es el equipo creativo detrás de “Élite”?

“Élite 7″ fue creada por Carlos Montero (The Mess You Leave Behind , Physics or Chemistry) y Jamie Vaca (Cable Girls, A Different View). Los episodios de la temporada 7 estarán dirigidos por Lino Escalera (Alta mar) , Menna Fité (Bienvenidos al Edén), Roger Gual (Fanático) y Ana Vázquez (Zorras).

