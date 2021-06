Conforme a los criterios de Saber más

Durante la presentación de la cuarta temporada de “Élite 4″, Arón Piper declaró que, para su gusto, la trama de la enfermedad de Ander (leucemia), el personaje que interpreta en la serie, no se había cerrado bien en la tercera entrega por lo que agradece que en “Historias breves”, pueda abordarse este tema de la mejor manera.

“Omar, Ander y Alexis”, así se titula este preview a la cuarta temporada enfocado en la trama de la pareja conocida como #Omander junto a Alexis, un chico también enfermo de cáncer al que conoció Ander durante sus días con la enfermedad.

Para los que siguen “Élite”, en la tercera temporada Ander atraviesa una difícil etapa debido al cáncer. Aleja a sus amigos y a su novio de su lado, y en medio de eso, hace amistad con Alexis, otro enfermo oncológico como él, en quien se refugia hasta que es dado de alta.

Con la enfermedad en estado de remisión, Ander decide cursar su último curso en Las Encinas, junto a Omar, Guzmán, Rebeka y Samuel.

“Nada de mentiras”

La historia breve de Omar, Ander y Alexis comienza con los tres protagonistas en el hospital donde recibieron tratamiento los dos últimos. La pareja de novios ha ido a visitar a Alexis para demostrarle su apoyo.

En medio de esta visita, Alexis, le pregunta una vez que queda a solas con Ander, sobre su relación con Omar y este le dice que van muy bien, que ha decidido pasar el verano con él porque ya tuvieron buen tiempo separados por culpa de las mentiras que hubo entre ellos.

Alexis no le cree del todo y le pregunta si le dijo realmente toda la verdad. Omar escucha y pregunta ¿la verdad de qué?

Es ahí cuando Omar descubre que Ander siempre supo de su infidelidad y que lo pasó mal en medio de su enfermedad.

Arón Piper y Omar Ayuso en una escena de "Historias breves".

Lejos de pelear y alejarse, Omar y Ander hablan y deciden que a partir de ahora no habrá mentiras entre ellos.

El miedo a la muerte

Ander vuelve con Alexis y le advierte que él estará ahí para él como un “puto bumeram” y quedan en ir el sábado a pasarla bien en la casa con piscina de Rebeka. Una vez aquí, Rebeka muy a su estilo se siente con la obligación de hacer sentir bien al nuevo amigo y cuando conversan a solas, le pide sin pelos en la lengua, si “quiere follar con ella”.

Alexis agradece la propuesta y le confiesa a ‘Rebe’ que su cáncer no tiene cura y que morirá en dos meses aproximadamente. Segundos después, decide disfrutar de la piscina bajando hasta lo más profundo de ella.

Omar Ayuso y Jorge Clemente en una escena de "Historias Breves". Foto: Netflix

Rebeka les revela a Ander y Omar que Alexis morirá y Ander, al ver a su amigo aparentemente ahogado, salta a la piscina para rescatarlo.

Alexis le aclara que no ha intentado matarse como él cree y le encara su “ayuda”.

Ander: “Soy un puto bumeram, ya te lo dije”

Alexis: “Eres una puta pesadilla, ¿sabes porqué quieres ayudarme? Porque te sientes culpable. Culpable de que tú te has curado y yo no y pagas tu culpa sacrificándote por mí... así que ¿te puedo pedir al menos que me dejes morir en paz?”.

Arón Piper y Jorge Clemente en "Historias breves". Foto: Netflix

Al día siguiente, otra vez en el hospital, Alexis se da con la sorpresa de la visita de Ander. Tras una discusión y bromas de por medio, Ander le confiesa a su amigo que sabe que está ahí para firmar su alta pues no está dispuesto a recibir más quimioterapia.

Ander: “No lo voy a hacer, no voy a intentar convencerte de nada”

Alexis: “¿Entonces para qué has venido?”

Ander: “Por si querías compañía”

Ander y Alexis siguen hablando del cáncer. El primero le dice al segundo que cuando él se enfermó lo recibió como un castigo por “todas las cosas malas que había hecho”. En cambio él, Alexis, siendo lo bueno que es no se podrá salvar.

Alexis responde que “la vida es muy rándom”, que un día estás sano y al otro tienes cáncer. “A la gente le gusta pensar que sí, que todo pasa por algo, pero no. El cáncer no es ningún castigo y curarse no es ningún premio... a todos nos gusta pensar que nuestros actos importan y que tenemos algún poder sobre nuestro futuro. Y lo más jodido de esta mierda ha sido darme cuenta que no”.

“Me he preparado hace tiempo para esto, te pido no llorar”

Decidido a que le den el alta voluntaria, Alexis firma su consentimiento y habla por última vez con Ander. En esta sentida charla, los amigos se muestran su cariño y apoyo y Alexis le dice a Ander que lleva mucho tiempo preparándose para la muerte y “está bien”.

“Te pido no llorar, no pasarlo mal por mi culpa. Si has tenido la suerte de vivir pues vive... Sé feliz por mí”.

Decidido a no morir en una cama de hospital, Alexis le pide a Ander que lo mire bien, que se quede con esa imagen de él en su cabeza y luego cierre los ojos. Cuando este hace lo que le pide su amigo, luego abre los ojos y tan solo encuentra el anillo de Alexis, el mismo que le había pertenecido primero a su bisabuelo y luego a su abuelo.

De fondo, “Otras alas” de Natalia Lacunza suena de fondo para cerrar esta historia.