Netflix estrenó el primero de tres programas de “Élite: Historias breves”. Una especie de corto previo a la nueva temporada. Llamado “Phillipe, Caye y Felipe”, esta primera entrega nos cuenta un poco lo que ha pasado en la relación entre el príncipe y Cayetana, tras su ruptura en la cuarta temporada.

Pero primero recordemos qué pasó con la pareja en la anterior entrega:

-Cayetana (Georgina Amorós) y Phillipe (Pol Granch) están besándose en la limosina de él, pero ella duda y le pide que dejen de hacerlo, que solo sean amigos. Sin embargo, él insiste y no oye los constantes “¡para!” de ella. Totalmente asustada, la aspirante a diseñadora finalmente logra salir del auto y se va corriendo, decepcionada por lo que acaba de pasar. Phillipe la mira sin saber qué decir.

Cayetana (Georgina Amorós) y Phillipe (Pol Granch) en la cuarta temporada de "Élite".

Días después, Phillipe no sabe qué más hacer para que Caye lo perdone.

“No es excusa que nos estuviéramos enrollando. Más de una vez te dije que no...”, le dice Cayetana a Phillipe en una conversación que tienen ambos después de lo sucedido en el auto.

Más adelante, Cayetana acepta ir a la fiesta de fin de año donde se reúnen todos sus amigos, luego de aparentemente dejarse convencer por la madre de Phillipe de aceptar la forma de ser de su hijo y de entender “los instintos de un hombre”.

Una vez en la reunión, Cayetana le dice a la madre de Phillipe, frente a este, que “el instinto de su hijo no es un tema biológico sino de educación”. Dando por terminada su relación con el caprichoso príncipe definitivamente.

Dolido por la reacción de Cayetana, Phillipe discute con su madre y esta al final le dice que ella lo educó de la mejor forma y que si a partir de ahora ha decidido convertirse en un adulto, asuma las consecuencias de ello.

Casi al final del capítulo, Phillipe envía un mensaje a una antigua amiga suya, y le dice lo siguiente: “Eloise, quizás es demasiado tarde, perdóname. Aquí tienen mi audio admitiendo... Haz lo que creas oportuno.

“Phillipe, Caye y Felipe”

Alex Monner como Felipe, Georgina Amorós como Cayetana en Élite: Historias Breves.

Esta parte de la historia nos muestra a Cayetana y Rebeka donando ropa en un lugar de recaudación en el que quien recibe la donación es Felipe (Alex Monner), un chico algo renegón pero claro cuando le pide a la gente que no done “basura”. Es en este momento donde Caye y Felipe se conocerán y conectarán de inmediato ante la mirada atónita de Rebe.

Dada su buena onda, Felipe le pedirá a Caye que lo ayude cosiendo algunas de las donaciones, con el fin de hacer sentir especial a la gente que lo reciba. Caye acepta y la amistad entre ambos crecerá rápidamente. Un café por aquí, bromas por allá.

De otro lado, Phillipe y su madre discuten por lo mismo de siempre: Cayetana. Es ahí, durante un intercambio de palabras entre ambos dentro del automóvil de la mujer que el príncipe conoce a Lara (Celia Sastre), una chica en busca de su perro llamado República. Según él, una candidata que podría hacer que se olvide de su viejo amor.

Pol Granch ((Phillippe) y Celia Sastre (Lara), en el episodio 1 de Historias Breves. Foto: CARLA OSET/NETFLIX © 2021

En durante esta búsqueda que la expareja volverá a reencontrarse, ante las miradas incómodas de Phillipe y Lara. Enterado de lo que hacen Caye y Felipe, Phillipe dona kilos de lujosa ropa para demostrarte a su ex novia que él también es buena persona.

Totalmente afectada por la donación y el acercamiento de Phillipe, Cayetana le reclamará su supuesta solidaridad y le pedirá que se aleje de ella.

“Estoy enamorado de Cayetana. Y lo que más feliz me haría es que ella me perdone en estas navidades y me mire con los mismos ojos del principio...”, le confiesa Phillipe a Cayetana.

“Es verdad que no acepto un no como respuesta pero lo acepto. Todos tus no los voy a aceptar”, agrega el príncipe ante una dubitativa Cayetana.

“Ahora mismo me estás diciendo que no?”, él vuelve a preguntar, a lo que ella responde: “No, sé. A lo mejor podemos ser amigos, pero solo amigos”.

¿Cómo seguirá esta historia? La cara de Felipe parece resumirlo todo.

Alex Monner como Felipe, en una escena de "Élite": historias breves.

