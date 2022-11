La sexta temporada de “Élite” reveló su tráiler final. Y de esta manera ya van calentando el ambiente de cara al estreno de la serie que será el 18 de noviembre en Netflix. Como ya se había anunciado, esta entrega contará con caras nuevas como Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana, que se unirán a los veteranos André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

¿Qué podemos esperar de la temporada 6? Esto dice la sinopsis:

Tras la muerte de Samuel, Las Encinas afronta el nuevo curso intentando lavar su imagen tapando desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, violencia machista o LGTBI-fobia son solo algunos de los graves problemas que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución académica en esta temporada. Si los que dirigen no se implican en serio en buscar soluciones, tendrán que ser los propios alumnos los que tomen las riendas.

Valentina Zenere, durante el rodaje de la sexta temporada de "Élite". / Netflix

Los actores que se van de la serie

En mayo pasado, tras el final del estreno de la quinta temporada, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós e Itzan Escamilla ya hacían público su alejamiento de la serie.

“Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó. ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces :) gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. The show must go on!”, escribió Ayuso en su cuenta de Instagram, en ese momento.

Claudia Salas y Omar Ayuso, en una escena de la quinta temporada de "Élite".

Por su parte, Claudia Salas, agradecía la oportunidad de haber interpretado a Rebeka en “Élite”.

“El cinco siempre fue mi número favorito.@elitenetflix ya está disponible en @netflixes. Gracias, gracias y (eternamente) gracias por todo lo que has traído a mi vida. Turbulencias incluidas. Todo. Qué viaje tan loco. Literalmente. No hay hueco posible en un post para explicar lo que significa. Ojalá la disfruten una décima parte de lo que la he disfrutado yo. Gracias Rebeka (con “k”).Y por supuesto a todo el EQUIPO TÉCNICO que ha hecho posible esta aventura. Gracias familia”.

Cabe mencionar, sin embargo, que Omar Ayuso finalmente desistió de su partida y sí continuará en “Élite”, pero en la séptima temporada.

¿En qué quedó la quinta temporada?

El 8 de abril de 2022 Netflix estrenó la quinta temporada de “Élite” y ya desde el primer tráiler oficial adelantó que los muertos no faltarían en esa nueva entrega. ¿Qué pasó en el último capítulo de “Élite” y que significa ese final que dejó a muchos con ganas de ver la sexta temporada.

La quinta temporada de “Élite” está compuesta de 8 episodios y hacia la mitad de la historia, la identidad de la nueva víctima ya se había revelado. Así, se supo que el “ahogado” en la piscina que vimos en el primer capítulo era nada menos que Samuel.

Itzan Escamilla como Samuel en el último capítulo de "Élite 5".

Ya para el capítulo final, tenemos a Benjamín y Samuel reunidos en la mansión del director. “Ahora mismo mi vida está en tus manos pero también está la tuya”, le dice Benja a su pupilo después de reiterarle todo los regalos que serán de él si le entrega una tarjeta SIM que revela los malos manejos del empresario.

Ante la negativa de Samuel y al verse acorralado, Benjamín golpea en la cabeza al joven y este cae a la piscina. Pensando que está muerto, lo deja en su jardín si saber qué hacer. En eso llega su hijo Patrick y le pide ayudar a esconder el cuerpo. Sin embargo, las cosas se complican ante la llegada de Mencía, Ari, Rebe y Omar.

Samuel despierta y logra acusar al director, este es apresado, dejándonos con la incógnita de la muerte de Samuel.

Por otro lado, en la comisaría, Isadora, acompañada de Phillpe, decide denunciar a quienes abusaron de ella en la fiesta de Ibiza.

Los avances

Precisamente sobre el abuso grupal del que fue víctima Isadora trata uno de los avances de la sexta temporada. En la anterior entrega, Philippe había logrado obtener la confesión en audio de unos de los abusadores. Con esta prueba, Isa va a la comisaría a denunciar el hecho. Sin embargo, las autoridades minimizan su prueba.

“¿Y? ¿Esto es muy no?”, les pregunta Isadora a dos policías. Pero una de ellas le dice que “esto no sirve para nada”. “Una grabación así, sin consentimiento y sin saber en qué circunstancias podría traernos más problemas que soluciones”, lo que genera la impotencia e indignación del personaje interpretado por Valentina Zenere. En esta escena la acompaña a la argentina el actor Álvaro de Juana, la nueva incorporación de la sexta temporada.

El siguiente avance nos presenta a Patrick e Iván durante una conversación en la que definen el tipo de relación que tienen. Son novios, le claro el brasileño al personaje interpretado por Manu Ríos.

El resto de adelantos tiene que ver con el nuevo elenco. A continuación los clips compartidos por Netflix en su cuenta de Instagram.

Y este es el tráiler final:

En el avance vemos los problemas que enfrenta la relación de Patrick (Manu Ríos) e Iván (André Lamoglia). También vemos las primeras escenas de los nuevos ‘jales’: Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, entre otros.

Nuevas fotos

A continuación, te dejamos algunas de las nuevas imágenes que va revelando Netflix de la sexta temporada de Élite.

Se viene la temporada 7

Netflix confirmó el rodaje de la séptima temporada de Élite y anunció a su renovado elenco, entre ellos destacan la incorporación de Maribel Verdú y el regreso de Omar Ayuso, quien se despidió de la serie al final de la quinta entrega.

Omar Ayuso y Maribel Verdú en las imágenes promocionales de la séptima temporada de Élite. / Netflix

Hasta el momento, se desconoce si la temporada 7 será el final de “Élite”.

¿Y tú, ya estás listo para ver “Elite 6″?





