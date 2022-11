De vuelta en Las Encinas, el colegio con más prestigio de la ficción española que ya podría convertirse en un centro carcelario para adolescentes. Porque, más allá de hacer buenos contactos, en esta escuela sus alumnos van sumando un historial delictivo bastante amplio. Y es desde una sala de visitas en un correccional en donde inicia esta sexta temporada que promete resolver las dudas de su predecesora, pero que deja como resultado un cóctel de dudas y muchas más interrogantes por resolver.

Es un hecho que el formato “Élite”, como llamo a todas las series de adolescentes que inician con un asesinato, empezó un estilo que ha sido replicado y que está lejos de perder la atención del público, sin embargo, para ser los precursores ya la fórmula se les ha vuelto rancia.

El principal problema es que parece que nada hila entre los personajes: sus pasados, sus encuentros, sus motivaciones. Es un caos con ropa bonita. Porque si hay algo que resaltarle a esta temporada es lo bien logrado del diseño de vestuario a cargo de Cristina Rodríguez. Esos hilos sí están bien puestos y son muy finos.

A una semana de su estreno, “Élite 6″ se mantiene en el segundo puesto de lo más visto en Netflix a nivel mundial, con más de 36.8 millones de horas vistas. Pese a esto, se ha diluido el impacto logrado por sus entregas anteriores. Con la salida de todos sus personajes iniciales, en esta nueva temporada liderada por Valentina Zenere, Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y André Lamoglia sus tramas se han vuelto tan enredadas que hasta ni revisando los capítulos pasados se sabe a ciencia a cierta si la continuidad es la debida.

Valentina Zenere en "Élite 6".

La primera gran duda es saber qué ocurrió con Samuel (Itzan Escamilla), quien fue asesinado por el rector del colegio, y padre de Patrick, Ari y Mencía. ¿Hay respuestas? Ninguna. Pero eso debes comprobarlo tú, querido lector, en los 8 capítulos. Sin embargo, el haber sido un personaje tan importante y el que más temporadas había tenido era justo darle un cierre coherente.

Es de resaltar que “Élite” siempre está abierto a tocar temas peliagudos. Aquí sobrellevan la discriminación sexual en el deporte, la violencia de las hinchadas, la impunidad en casos de violencia hacia las mujeres y la violencia intrafamiliar y la manipulación en redes sociales. Pero con un abanico tan amplio ninguna cierra del todo y se introducen personajes que se siente forzados. Y no es porque la representación lo sea, sino porque en guion no aportan nada. Es el caso de los dos personajes afro: Bilal (Adam Nourou) y Rocío (Ana Bokesa), a quienes lastimosamente no les dieron ninguna introducción y contexto. Solo aparecían y opinaban sin una valedera motivación o aporte.

"Élite 6".

La sexta temporada de “Élite” es tibia y laberíntica. Al final de los 8 capítulos el espectador se quedará con la sensación de haber dado vueltas en un mismo circuito y nuevamente quedar expectante por una escena final que vuelve a abrir esta sensación.

El bucle parece que va a continuar, porque en su séptima tanda de capítulos, habrá siete nuevos actores, incluyendo el regreso de Omar Ayuso.

"Élite 6" presentó nuevos personajes y dilemas, pero sin cierres claros.

Violaciones, asesinatos, accidentes de tránsito y venta ilegal de fármacos son algunos de los delitos que quedan sin resolverse en Las Encinas, y que ni la policía, que es más habitual que los profesores dentro del colegio, van a darle un seguimiento que diga “caso cerrado”.