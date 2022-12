“Emily in Paris” estrenó una nueva temporada en Netflix con más romance y moda francesa que las anteriores. Solo va dos días en el catálogo y el creador Darren Star ya anticipó lo que viene para la historia de la publicista interpretada por Lily Collins. En una entrevista para Deadline, el productor y director comentó las emociones de los personajes en el final de la tercera entrega y reveló quiénes de estos podrían continuar en una cuarta.

En la tercera temporada, Emily está más instalada que nunca en París, pero el negocio de Savoir, la empresa donde trabaja, tiene una nuevo cerebro en la gerencia. Por su lado, la protagonista mantiene una relación con el británico Alfie, mientras Gabriel (su desamor de la primera y segunda temporada) regresa con Camille, la bella francesa, una de las mejores amigas de la publicista estadounidense.

El gran spoiler del creador sobre el final de la tercera temporada es una explicación de lo que sucede con el personaje clave, Camille. La ahora prometida de Gabriel y más amiga que nunca de Emily se da cuenta del amor que estos dos personajes sienten y descubre sentimientos que estaba guardando hacia su madre. El resultado es una boda frustrada que nunca se realizó y dejó a todos parados con la boca abierta.

“Creo (Camille) que también se ha enamorado de alguien más, aunque no sé si esa es la razón total (para cancelar la boda). Puede ser esta idea de que está viviendo la vida de su madre y los sueños de su madre para ella, así como preguntándose si realmente está siguiendo su propio corazón y su propia vida”, dijo Darren Star a Deadline.

“La boda fue un momento apresurado. No es tan difícil romper un compromiso; si hubiera tenido mucho tiempo para pensar en ello, creo que, frente a una boda forzada, simplemente sintió que no podía hacer ese compromiso”, agregó Star.

Además, el creador de “Sex and the City” y “Emily in Paris” aseguró que los personajes de Emily y Gabriel son “amantes desafortunados” y consideró que ambos están en “un lugar complicado” al tener el conflicto con Camille y la amenaza de que Emily pueda decidir regresar a Estados Unidos y no quedarse en Francia.

Lily Collins protagoniza y es productora ejecutiva en "Emily in Paris".

Finalmente, comentó que Alfie, el apuesto nuevo romance de Emily en esta temporada, tiene motivos para continuar en París, aunque el personaje haya sufrido la noticia de que la mujer que ama siga enamorada de otro hombre. “Ciertamente (Alfie) tiene una razón para estar en París y está trabajando con Gabriel. Siento que todos nuestros personajes todavía están conectados, solo que de una manera más complicada”.

En referencia a la cuarta entrega, el creador dijo que también hay posibilidad de que la mejor amiga de Emily, Mindy, vaya al concurso de Eurovisión y siga viviendo el amor entre dos hombres, Nico y Benoit.

“Creo que el programa tiene vida más allá de la próxima temporada. No está concebida como un capítulo final. No hay final a la vista hasta que todos sientan que es hora de terminar”, comentó Star.

