Lucien Laviscount, actor británico conocido por ser el galán Alfie en “Emily in Paris” de Netflix, habló sobre su colaboración con Shakira en el videoclip “Puntería” en marzo de este año. Además, la actriz estadounidense Ashley Park, quien también forma parte del elenco de la serie, compartió un emotivo testimonio sobre su reciente lucha contra un “shock séptico” que casi le cuesta la vida antes del estreno de la cuarta temporada de la serie.

En exclusiva, Saltar Intro de El Comercio conversó con los actores por una entrevista virtual previo al estreno de la Parte 1 de la Temporada 4 de “Emily in Paris” este 15 de agosto.

La trama continúa el conflictivo romance entre Emily (Lily Collins) y Alfie (Lucien Laviscount), pues conlleva un triángulo amoroso que se forma alrededor de ellos y el chef Gabriel (Lucas Bravo). La mejor amiga de la protagonista, Mindy (Ashley Park), también se encuentra en otro conflicto de amores con su nuevo novio multimillonario, Nicolás (Paul Forman), y sus sentimientos por el músico Benoît (Kevin Fernandez). La parte 2 de la serie estrena el 12 de septiembre.

Shakira y Lucien Laviscount

"SHAKIRA ES UNA PERSONA MARAVILLOSA" El actor y modelo británico Lucien Laviscount habla de su colaboración con la estrella latinoamericana, mientras que la actriz Ashley Park lo apoya, a la vez que recuerda un “shock” de salud antes de filmar la serie de Netflix.

En un tono reflexivo, Lucien Laviscount habló sobre lo que ha significado para él participar en “Emily in Paris”. Asimismo, recordó la gran oportunidad de colaborar con Shakira en el videoclip “Puntería”, que es parte del álbum “Las mujeres ya no lloran”. “Estar en una serie como esta y acompañar a un ícono tan grande de la música y persona maravillosa es abrumador en cierto modo”, comentó a este diario Lucien Laviscount.

“Soy de un pueblo pequeño en el norte de Inglaterra y no había mucha perspectiva en donde yo crecí, pero me crié en una casa llena de amor de parte de mi familia. Ellos me hicieron creer que podía hacer y lograr lo que sea. Así que me propuse trabajar duro. Y estar aquí con Ashley Park o colaborar con Shakira es...”, se detuvo Laviscount, quien junto a la cantante aparece en la portada del sencillo de la cantante colombiana y se quedó sin palabras al expresar por la emoción de conquistar nuevas audiencias.

“Emily in Paris”: De vida o muerte para Ashley Park

Ashley Park recordó con gratitud su experiencia en la serie, la cual no solo le ha permitido crecer profesionalmente, sino también encontrar el amor y enfrentar situaciones difíciles de enfermedad.

En enero de este año, Park estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por sufrir un “shock séptico” en las Islas Maldivas, donde pasaba vacaciones con su pareja, el actor de “Emily in Paris”, Paul Forman. La enfermedad comenzó con un dolor de garganta, que luego se convirtió en amigdalitis y finalmente afectó varios de sus órganos. Lo cierto es que Park es una sobreviviente de cáncer, pues a los 15 años superó la enfermedad, y ahora celebra seguir con vida.

Ashley Park y Paul Forman durante la recuperación de la actriz tras sufrir un shock séptico en inicios de 2024.

El personaje de Paul Forman en la serie es pareja de Mindy. De hecho, el actor hizo una parte importante en la recuperación de la actriz. “Tengo que agradecer a la serie por presentarme a mi enamorado Paul Forman, de lo contrario no estaría viva. Me ayudó a descubrirme a mí misma y también París de otra manera”, confesó Park.

Ashley Park y Paul Forman asisten al avant premiere de la serie "Emily In Paris" en el Teatro Egipcio de Hollywood en Los Ángeles. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix) / Matt Winkelmeyer

“Si no fuera por ‘Emily in Paris’ y por la gente con la que estuve rodeada en esta cuarta temporada, no sería parte ni de la serie ni de esta entrevista. Creo que, ahora, tengo un cambio de perspectiva”, dijo la actriz y cantante a este diario. Sin duda, Park destaca como Mindy en “Emily in Paris” por su carácter divertido y su talento vocal. En la tercera temporada, el personaje destacó cuando interpretó la canción de Dua Lipa, “Don’t Start Now”, y la cantó desde un piano en la última parte del ‘cover’. En la última temporada, ella y sus amigos se preparan para concursar en la competencia de Eurovisión.

“Todavía sigo procesando lo que me pasó y vengo con mucha gratitud por ello. Incluso estar aquí con este traje de mariposa al lado de mis mejores amigos hablando de la serie es algo que sigo procesando”, expresó Park antes de soltar una carcajada, cuando la entrevistadora confundió su noviazgo con Paul Forman con una relación marital.

Emily in Paris. (L to R) Ashley Park as Mindy, Lily Collins as Emily in Emily in Paris. Cr. Stephanie Branchu/Netflix © 2024

“Será mejor que vengas con un buen diamante, amigo mío”, reaccionó Lucien Laviscount a la confusión sobre el estado de relación entre Paul y Park. La actriz, entre risas, aclaró: “Es mi enamorado, pero si quieres hablamos de eso (del matrimonio)”.

“Es genial trabajar con Paul. Todos hemos comenzado como buenos amigos y compañeros en esta serie. Nuestro primer beso fue frente a la cámara. (...) Estaba un poco asustada de hacer escenas con él, porque tenía acento francés en la serie, pero estoy acostumbrada al acento británico. Sin embargo, Paul es un profesional consumado y tan gran actor que esas escenas fueron en las que más me sumergí en el personaje”, reveló Park, quien interpreta a Mindy, una millonaria que rechazó su fortuna y una joven cantante entusiasta que regresa con mucho humor a la cuarta temporada de la serie de Netflix.