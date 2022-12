Desde su estreno en 2020, los creadores de “Emily in Paris”, ese primo lejano, juvenil y caricaturesco de “Sex and the City”, tuvieron muy claro que el lienzo que ofrecía Francia para contar la historia de una publicista americana que llegaba a una de las principales capitales del mundo conquistaría al público a través de su delicadeza, colorido y romance. En la tercera temporada de la serie, los colores se multiplicaron al sumar como escenarios a Provenza y el Valle del Loire y al poner el lente de la cámara en el interior de la siempre simbólica Torre Eiffel.

Usando colores lavanda y púrpura, la diseñadora de vestuario Marilyn Fitoussi combina la belleza de las flores del campo francés con la ropa del elenco en un nuevo acierto de la siempre interesante propuesta ‘fashionista’ de la producción. Aunque llegado el momento de rodar, el actor francés William Abadie, que representa al millonario empresario Antoine Lambert, recuerda que no estuvo de acuerdo con usar una chaqueta púrpura que hacía redundancia entre los colores que ofrecía el paisaje.

“Estábamos rodeados de jardines color lavanda en Provenza. La decoración, el evento, las margaritas y encima una chaqueta lavanda… Dije que no. Sugerí un giro y fuimos de compras juntos”, contó el actor en una videoconferencia con este Diario sobre la chaqueta deportiva de color verde profundo y turquesa que lo distingue en una escena del sexto capítulo de la temporada y “que nunca había visto, una pequeña gema”. “Todavía trato de tener mis manos en ella, pero Marilyn no me la dará”, bromea el actor que es consciente del peso que tiene la moda y la alta costura en la popularidad de la historia.

Los actores franceses Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold y Bruno Gouery son parte del equipo de la empresa ficticia Savoir en la serie de Darren Star, conocido por crear “Sex and the City”, que el director filmó para Netflix.

Tiempo para el romance

En el inicio de la tercera temporada, Emily (Lily Collins) tiene una pesadilla en la que Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), la jefa de Savoir, la consultora de marketing para la que trabaja, la obliga a decidir entre quedarse a vivir en el país de sus sueños o regresar a su ‘vida real’ en Chicago. Aunque hay mucho por poner en la balanza, un factor termina siendo determinante para ambas en las decisiones que tomarán en esta parte de la trama.

Philippine Leroy-Beaulieu (izquierda) es Sylvie Grateau y Arnold Binard (derecha) es Laurent G, el esposo de la jefa de Savior, en "Emily in Paris" de Netflix.

Para Emily y Sylvie, el amor sigue siendo el mayor dilema. Ambas viven una indecisión amorosa por dos hombres. Para una, existe un dolor oculto por un amor imposible. Para la otra, el amor está escrito en un estilo francés de libertad y sin ataduras, como tener un esposo a la distancia, pero una relación formal con otro hombre mucho menor que ella.

“Sylvie y su esposo se dieron libertad y espacio, pero lo que sentían entre ellos nunca expiró. En mi opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si quiere casarse, se casa; si no, pues no”, admite la actriz Philippine Leroy-Beaulieu durante el enlace por Zoom con este diario.

(de izquierda a derecha) Lucien Laviscount es Alfie; Lily Collins, Emily; y Lucas Bravo, Gabriel en "Emily in Paris" de Netflix.

“¿Y qué es el amor”. La pregunta surge en un momento de la entrevista virtual y los actores Bruno Gouery y Samuel Arnold, miembros del equipo de Savior en la ficción, tiene una respuesta que bien define el ritmo de esta tercera entrega. “Es el punto de la serie y del mundo”, responde el primero. “Hay muchas canciones, libros, pinturas, todo el mundo trata de explicarlo, pero no puedes hacerlo, solo tienes que sentirlo”, añade. “Puede sonar un poco cursi, pero literalmente te quedas enamorado cada día. Solo debes detenerte un momento y escuchar, pues así te darás cuenta”, continúa Arnold.

Foto referencial de Provenza, en Francia, durante el tiempo de florecimiento de la lavanda.

Provenza Moda en París La vestuarista Marilyn Fitoussi Fitoussi llamó al diseñador francés de prendas arriesgadas e intelectuales, Stéphane Rolland, para hacer la colección de Pierre Cadault, la figura más importante de la moda en “Emily in Paris”, pero otros maestros jóvenes de la costura pusieron sus manos a la obra, como Kevin Germanier y Weinsanto.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO