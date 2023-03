“En el nombre de Dios: Sagrada traición” (In The Name Of God: A Holy Betrayal) es el nombre de la nueva serie documental que Netflix estrenó el pasado 3 de marzo, la cual narra la oscura historia de los cultos religiosos en Corea del Sur.

“Esta serie documental analiza las escalofriantes historias reales de cuatro líderes coreanos que afirman ser profetas y expone el lado oscuro de la creencia incuestionable”, se lee en la sinopsis del documental que actualmente es parte del TOP 10 de la plataforma de streaming.

Poster oficial de "En el nombre de Dios: Sagrada traición".

Si aún no la viste, en esta nota te pasamos cinco datos sobre ella:

Una historia real y escalofriante



Los primeros tres episodios de la serie se centran en ‘Providence’ o ‘Jesus Morning Star’ o ‘JMS’ fundado por Jung Myung-seok, quien ha sido acusado de varias acusaciones de abuso sexual. La cuarta entrega trata sobre el culto apocalíptico ‘Odaeyang’ o ‘Five Oceans’, al que le siguen dos episodios sobre la comuna ‘Baby Garden’ de Kim Ki-soon, y las dos últimas entregas se centran en la congregación del pastor Lee Jae-rock en la Iglesia Manmin Central.

Menores de edad, entre las víctimas



Cada uno de los episodios de la serie investiga cómo el concepto de religión organizada a menudo puede deambular por pozos de los que no se puede salir. Las entrevistas vistas a lo largo del documental se centran en los horribles relatos detallados por los sobrevivientes de abuso, que no perdonaron ni siquiera a menores de edad. Este tipo de violencia no solo ha causado muchas muertes en el pasado, sino que también ha afectado gravemente el equilibrio psicológico y emocional de los sobrevivientes.

Contra Netflix



El pasado 1 de marzo, el tribunal del Distrito Oeste de Seúl desestimó la solicitud de la Misión del Evangelio Cristiano, un grupo cristiano liderado por el pastor Jung Myung-seok, presentado contra Netflix y la cadena surcoreana MBC, que ha participado en la producción de la serie.

Jung, de 78 años, está pendiente de juicio acusado de agredir sexualmente a varias fieles de su congregación. El movimiento religioso, también conocido como Jesus Morning Star (JMS) o Providencia, pidió un requerimiento argumentando que incluir un caso pendiente de juicio en un documental va contra la presunción de inocencia y socava la libertad religiosa.

El tribunal consideró que MBC y Netflix parecen haber basado el programa en una gran cantidad de material tanto objetivo como subjetivo que respaldan lo narrado en la serie.

El líder Jung Myung-seok.

"Crear un cambio social"



El productor y director del documental Jo Sung Hyun explicó que a la producción le tomó casi dos años para entrevistar a casi 200 personas. ”Quería que muchas personas supieran y reconocieran estos incidentes y religiones para crear un tema social y conciencia. Me alegra que estas cosas estén sucediendo y que el cambio social pareciera que está sucediendo”, dijo.

Jo Sung Hyun, el productor surcoreano que dirige "In the Name of God: A Holy Betrayal". Foto: Netflix

El productor también reveló que lo que lo llevó a cubrir esta historia de las pseudorreligiones fue que muchos de sus familiares fueron parte de esas víctimas. ”No puedo profundizar mucho, pero hay víctimas de la pseudorreligión en mi familia. Hay víctimas entre mis conocidos, a mi alrededor”. Explicó que la historia que contó no era solo la historia de las víctimas, sino que también era su historia.

Una historia de abusos, crueldad, no apto para todos



El documental se ha restringido a audiencias adultas debido a las menciones de suicidio, violencia sexual, desnudez y abuso infantil que se hacen en ella. Por esta razón, muchos suscriptores de Netflix se han pronunciado en redes sociales sobre la serie y han dicho que ni siquiera pudieron terminar de ver el primer episodio. Cabe destacar que Jo Sung Hyun dijo que el programa solo muestra el 10% del crimen denunciado.

DATO “En el nombre de Dios: Sagrada traición” (In The Name Of God: A Holy Betrayal) consta de 8 episodios, todos disponibles en exclusiva en Netflix.

