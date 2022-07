Luego de filmar “Inés del alma mía” (para Prime Video) en diferentes escenarios peruanos, el actor español Enrique Arce regresó al país para participar de la edición 2022 de la Comic Convention Latin-America. Recordado por su interpretación de Arturo en “La casa de papel”, el artista bromeó sobre cómo, a pesar de que personajes como Gandía hicieron cosas más condenables en la historia, su personaje sigue siendo el más odiado de la trama.

“Yo le decía a José Manuel Poga, el actor que hace de Gandía, cuando leía los guiones de la serie: ‘Prepárate, ahora me vas a sustituir como el más odiado de la serie. Pero no, Arturo sigue siendo el más odiado por razones que aún no sabemos”, dijo entre risas el actor.

Arce, que gracias a la popularidad de la serie, ha participado de varias convenciones alrededor del mundo, destacó que el evento en Lima es el primero que realiza en América Latina, lo que resulta bastante emocionante.

“Estoy encantado y con muchas ganas de conocer cómo es el público aquí. Mi mayor número de seguidores en todo el mundo está en la ciudad de Lima, es el lugar donde más seguidores tiene Arturo, así que estoy encantado de estar aquí”, contó el actor en la entrevista que puedes ver en video en la parte superior de esta nota.

Enrique Arce en Lima.

Enrique Arce es uno de los artistas que participan en la Comic Convention Latin America 2022, que tiene entre sus estrellas de este año al estadounidense Noah Schnapp, de la serie “Stranger Things”, y a los miembros del elenco de “The Flash”: Rick Cosnett y Tom Cavanagh.

