“Érase una vez... pero ya no” es el nombre de la nueva serie musical de Netflix, protagonizada por Sebastián Yatra y escrita y producida por el mexicano Manolo Caro. Recientemente, la empresa de streaming lanzó su primer tráiler oficial y reveló que la fecha de estreno es el 11 de marzo. Este será el debut actoral del cantante colombiano.

“La vida y sus retos oportunidades. ‘Érase una vez pero ya no’ estará en más de 190 países solo por Netflix. Gracias, Manolo Caro, por confiar en mí ciegamente para interpretar a Maxi y a Diego… sigo creyendo que estás bastante loco”, escribió el intérprete de “Tacones rojos” en sus redes sociales sobre el proyecto en el que comparte protagónico con la actriz española Itziar Castro.

“Érase una vez... pero ya no” es la primera serie musical en España que repasará algunos de los temas clásicos del pop español y latino. Según Caro, esta historia apuesta por una reinvención de los cuentos de hadas.

“Este anti cuento de hadas creo que es lo más honesto que he hecho como autor. Por los tiempos que estamos viviendo tenía la necesidad de divertirme, enloquecer, cantar, bailar, reír y esto es lo que “Érase una vez… Pero ya no” ofrece. Estoy muy contento de volver a la comedia hilarante que me ha dado tantas satisfacciones y creo que el público que ha seguido mi trabajo entenderá de lo que hablo en los primeros minutos de la serie”, dijo el mexicano.





¿De qué va “Érase una vez... pero ya no”?

“Érase una vez… pero ya no” cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo.

Poster de "´Érase una vez pero ya no". Foto: Netflix

“Érase una vez… pero ya no” cuenta con un reparto internacional que está encabezado, además de Sebastián Yatra de las cantantes españolas, Mónica Maranillo (La Voz Kids) y Nia Correia (Operación Triunfo 2020). Netflix ha publicado en las últimas horas las primeras imágenes de la serie, las cuales compartimos a continuación.

Rossy de Palma

Sebastián Yatra en una escena de "Érase una vez pero ya no".

Póster de "Érase una vez pero ya no". Foto: Netflix

Completan el reparto Rossy de Palma (”Los abrazos rotos”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”), Asier Etxeandia (”Sky Rojo”, “Dolor y gloria”), Mariola Fuentes (”Alguien tiene que morir”, “Los abrazos rotos”), Itziar Castro (”Vis a Vis”, “Pieles”), la actriz chilena Daniela Vega (”Una mujer fantástica”, “La visita”) y la mexicana Mariana Treviño (”Club de Cuervos”, “La casa de las flores”) entre otros.

Sobre el proceso de cásting

En junio de 2021, Yatra habló por primera vez sobre la serie en la que se estrena como actor. “Yo no hice ni casting ni nada, por eso tenía miedo; un día me llamó Manolo, al que admiro infinito, y me dijo: ‘¿Quieres ser el protagonista de mi próxima serie para Netlfix?’. Yo respondí que sí sin pensarlo dos veces. Vamos a ver si les gusta cómo actúo, ustedes me dirán cuando vean la serie, pero ojalá y pueda hacer más proyectos de este tipo”, dijo.

El 2 de febrero pasado, el colombiano escribió junto a un video en el que con Manolo Caro asistían al estreno de la serie “A través de mi ventana”: “Ya muy cerca de comenzar mi aventura en el mundo de la actuación 🖤 #ÉraseUnaVezPeroYaNo dirigida por @manolocaro se estrena en @netflix en marzo 🔥🔥🔥 me dió mucha felicidad acompañar hoy a mis amigos en el estreno de @atdmvnetflix 📱👩🏼‍💻🏘”

Tráiler oficial

En el primer avance de “Érase una vez pero ya no” llama la atención, además de la trama pícara, pues es un cuento de hadas con muchas escenas sensuales, el acento de Sebastián Yatra, quien, al igual que sus colegas, hablará con acento español, propio de cuento de hadas:

Nominación al Oscar

Recientemente, Yatra se mostró orgulloso por la nominación al Oscar del tema “Dos oruguitas”, el cual interpreta en la película “Encanto” de Disney. “COLOMBIA ESTAMOS NOMINADOS AL OSCAR!!!!!!!!!! 💫💫💫💫✨✨✨✨🥺🥺😭😭😭🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺🥺💛💛💛💙💙💙❤️❤️❤️🌸🌸🌸 #DosOruguitas 🐛🐛 #BestOriginalSong #EncantoMovie @theacademy #LinManuelMiranda #Oscars @disneystudiosla”, escribió el cantante junto a un video en el que vemos su reacción frente a la noticia.

Compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda” e interpretada por Sebastián Yatra para en la película “Encanto”, está nominada como Mejor canción original para los Óscar 2022, junto a “Be Alive” – Beyoncé (King Richard), “Down To Joy” – Van Morrison (Belfast) “No Time To Die” – Billie Eilish (“No Time To Die”) ”Somehow You Do” – Reba McEntire (Cuatro Días Más (Four More Days)





