A estar alturas de enero, seguramente ya caíste en las redes de “Estamos muertos” (All of Us Are Dead), la nueva serie surcoreana que Netflix estrenó el pasado 28 de enero y que actualmente es la número 1 de la plataforma de streaming. Y es que es inevitable no echarle un vistazo a alguna producción asiática, después del boom que significó en el mundo entero “El juego del calamar”.

Producida por el gigante del streaming, “Estamos muertos” narra la historia de un apocalipsis zombie en una escuela secundaria. En pocas horas, este contagio fulminante se propagará rápidamente no solo en este colegio sino en la ciudad entera de Hyosan.

“Estamos muertos”, por tanto, nos irá revelando, capítulo a capítulo, la odisea que vivirá un grupo de alumnos para evitar ser mordidos por la gran mayoría de alumnos de la mencionada escuela. Las fortalezas y debilidades de cada uno y la pérdida inevitable de los personajes, por más cariño que a estos les hayamos tomado.

Al margen del terror zombie, “Estamos muertos” aborda situaciones importantes y delicadas propias de la adolescencia como el bullying, el abuso, la depresión escolar, el abandono, entre otras problemáticas. Pero también sucumbe en el amor de sus personajes y en qué tanto puede dar uno por el otro, a pesar de la muerte.

En esta nota, una lista de las parejas más queridas que nos dejó “Estamos muertos”:

Lee Cheong-san y Nam On-jo

Lee Cheong-san (Yoon Chan-young) y Nam On-jo (Park Ji-hu as) interpretan a una de las parejas protagónicas de “Estamos muertos”. Ambos son muy buenos amigos, además de vecinos desde que estaban en nido. Cheong-san vive enamorado desde los 6 años de su amiga pero no se atreve a decirle lo que siente. Por el contrario, simula tratarla fríamente para evitar confusiones entre ellos.

On-jo, por su parte, nunca ha mostrado un interés romántico por Cheong-san pero sí por Su-hyeok (Lomon).

Yoon Chan-young y Park Ji-hu, protagonistas de "All of us are Dead". Foto: Netflix

Choi Nam-ra y Su-hyeok

Yi-hyun interpreta a Choi Nam-ra, una alumna ejemplar y presidenta de la clase. Sin embargo, Namra es odiada por casi todos sus compañeros dada su soledad y timidez con el grupo. Es una niña que siente que el dinero de su madre la obligan a ser la mejor en todo y no tiene amigos.

Su-hyeok (Lomon) por su parte, es un mal estudiante pero tiene buenos sentimientos. Siempre ha estado interesado en Nam-ra pero recién cuando comienza el ataque zombie, es que se decidirá a estar más cerca de ella, incluso, hasta salvarle la vida.

Yi-hyun y Su-hyeok en una sesión de fotos de "Estamos muertos". Foto: Netflix





Lee Eun-saem como Park Mi-jin

Park Mi-jin, papel protagonizado por Lee Eun-saem, es una chica medio mal educada para comportarse y hablar que por casualidades del destino, se encontrará en un baño con un grupo de sobrevivientes. En esta pequeña “aventura” empatizará con Jang Ha-ri (Ha Seung-ri) una chica que aspira ingresar a la universidad gracias a sus dotes con el arco y la flecha. Aunque no llegaron a nada, muchas veces, Park Mi-jin, mostró una admiración por la deportista en más de una ocasión.

Yang Dae-su y Jang Ha-ri

Si hay alguien que nos ha hecho reír en medio de este apocalipsis zombie, ese es Yang Dae-su (Lim Jae-hyeok), gracias a sus ocurrencias durante para escapar de ser mordido durante cada capítulo. Asimismo, conocimos lo buen amigo que es y lo solo que también puede sentirse porque no hay ninguna chica de su escuela que lo vea de otra manera que no sea la de una buena amistad.

Ya casi en el final de la serie, supimos que a Yang Dae-su siempre le gustó Jang Ha-ri (Ha Seung-ri). Dijo admirarla como deportista y como chica. Además, hasta se atrevió a decirle que le gusta personalmente si sobrevivía a la matanza zombie.

Lim Jae-hyeok como Yang Dae-su en una escena de "Estamos muertos". Foto: Netflix

¿Y tú? ¿Ya viste la serie? ¿Quién es tu pareja favorita?

DATO

-La primera temporada de “Estamos muertos” está disponible en Netflix y consta de 10 episodios.

