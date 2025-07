Uno de los grandes éxitos de la televisión surcoreana está por volver al streaming. Se trata de la apocalíptica “Estamos muertos” o “All of Us Are Dead”, que ganó fama internacional en 2022, cuando batió varios récords tras estrenarse en el servicio Netflix.

Según cifras oficiales de la plataforma, la producción acumuló más de 560 millones de horas de visualización en tan solo 28 días del estreno de sus primeros episodios. Actualmente, está entre las 10 series en idioma extranjero más vistas de Netflix de todos los tiempos.

Aunque su segunda temporada había recibido la aprobación hace tres años, la producción se demoró, pero finalmente todos los talentos están listos para volver a la marcha.

Cabe destacar que esta temporada está dirigida una vez más por Lee JQ (Daily Dose of Sunshine) y Kim Nam-su, con el guion de Chun Sung-il (King the Land).

Sinopsis

Basada en el legendario webtoon de Joo Dong-geun, la serie “Estamos muertos” muestra los intentos de supervivencia de un grupo de estudiantes atrapados en una escuela, donde sus compañeros se han convertido en zombies.

La segunda temporada regresa al instituto Hyosan, pero hay cambios. Nam On-jo (Park Ji-hu) es ahora una estudiante universitaria en Seúl que lucha por superar el trauma y la pérdida de sus amigos. Pero cuando una nueva ola de infección azota repentinamente Seúl, se ve atrapada en otra lucha mortal por la supervivencia, esta vez sin las personas de las que una vez dependió.

Esto dice la sinopsis oficial de Netflix:

“Todas las miradas se centran en cómo Lee Cheong-san (Yoon Chan-young), Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun) y Lee Su-hyeok (Lomon) lidian con sus vidas años después del brote. Mientras tanto, On-jo forja amistad con sus compañeros de último año de universidad, Yong Ma-ru (Lee Min-jae), So Ju-ran (Kim Si-eun) y Lee Jong-a (Yoon Ga-i), un grupo que ha encontrado la manera de sobrevivir en medio del apocalipsis zombi. Han Du-seok (Roh Jae-won) añade tensión a la historia como líder de equipo dentro del Servicio Nacional de Inteligencia”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial con el que se confirmó el inicio de producción de “Estamos muertos”:

Elenco

Estos son todos los talentos confirmados para la segunda temporada de “All of Us Are Dead”:

Retomarán sus roles:

Park Ji-hoo

Yoon Chan-young

Lomon

Cho Yi-hyun

Nuevos personajes:

Lee Min-jae ( Weak Hero: Class 2 )

) Kim Si-eun ( El juego del calamar )

) Roh Jae-won ( El juego del calamar )

) Yoon Ga-I (Undercover High School)

Fecha de estreno

De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de “Estamos muertos”, temporada 2, pero se estima que será en algún momento del 2026.

La primera temporada de “All of Us Are Dead” se estrenó en enero de 2022. En junio del mismo año, el equipo anunció oficialmente la segunda temporada. Actualmente, ya tenemos un cronograma de rodaje con la producción dando su inicio este julio del 2025.