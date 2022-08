El final de la historia nunca se revela, pero una pista para saber por dónde va la última escena de “Fiasco total: Woodstock 99″ (Netflix) son las palabras del co-fundador del festival más desastroso de 1999, Michael Lang. En la ciudad de Roma, Nueva York, el local perfecto estaba alquilado, las entradas compradas y los ánimos a tope. Miles asistieron al evento del fin del Siglo para encontrarse con artistas como James Brown, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, entre otros. El mensaje final del documentalista Jamie Crawford, quien pone a Lang frente a la cámara, es también el discurso definitivo de su personaje principal en el documental.

Michael Lang y el reconocido promotor John Scher prestaron su tiempo en más de una filmación sobre el tema Woodstock 1999. Quienes negaron muchas veces que algo malo estaba pasando en el festival se sentaron en el banquillo de la verdad. En otro documental, “Woodstock 99: Peace, Love and Rage” (HBO Max), Scher también enfrenta las preguntas sobre el evento que iba a ser un momento pacífico y musical en una base militar abandonada, pero acabó como un espacio de masoquismo, drogadicción, violaciones sexuales con mucho rock y nü metal en oídos de un grupo de jóvenes desenfrenados y hartos.

Muchas de las imágenes son inéditas, pero la mayoría se pueden encontrar fácilmente sin problemas en otros documentales o Youtube. Sin embargo, en la serie, la música y el contexto de violencia en el país es una forma de entender una generación, la explicación a su irracionalidad y salvajismo. Eso es interesante.

Por su naturaleza, el ser humano es salvaje y contradictorio. Para las voces de las fuentes, como la presentadora de MTV Ananda Lewis, el periodista David Blaustein o el vocalista de Korn Jonathan Davis, la contracultura no fue un problema, sino una declaración. Los jóvenes expresaron su enojo por muchas causas que los mismos promotores impulsaron. La sed de ganancia de los organizadores y la mentira de la música por la paz fue su caída. Porque, mientras las bandas romantizaban la violencia, los organizadores del documental sentían los estragos de sus errores, como la subida intempestiva de precios y la falta de higiene y seguridad en el local.

Michael Lang habla en "Trainwreck: Woodstock '99". / Courtesy of Netflix

¿Se quiso dar una mirada absoluta de lo agresivo que fue el festival de Woodstock 1999? Por un lado, sí, por lo que cuentan los entrevistados, pero por otro es una invitación al cuestionamiento. Este y otros documentales sobre el caos de los festivales tocan la puerta a la consciencia. Los eventos masivos son un problema disfrazado de entretenimiento o la música es el grito desesperado más fuerte cada año conforme pasan las generaciones. “Woodstock” (1970) es el más famoso documental del festival de 1969 en el que se inspiró el del 99′, mientras que “Fyre: The Greatest Party That Never Happened” (1999) cuenta el fracaso del lujoso festival de Las Bahamas.

Para cuestionar a las generaciones hay campeones. Hoy las redes sociales los albergan. Este, por ejemplo, es uno de los argumentos de “Fiasco total: Woodstock 99″. Es decir, la idea de que sería diferente un Woodstock 1999 con jóvenes tecnológicos y tiktokeros, como si la conciencia hippie de paz y amor no existiera en el Siglo XXI en algún punto, sea mejor o peor. Pero quienes prestan sus rostros para hablar del tema en la serie documental, como los antiguos asistentes al festival, no se arrepienten: lo volverían a vivir. Se supone que protestaban contra la venta de armas en las calles y la opresión de los poderes, pero la buena intención les dejó traumas. Solo que estos personajes jóvenes lucen casi como villanos planos. Nadie se arrepiente. A pesar del tiempo que los documentalistas tienen para darle forma a sus intervenciones, la única persona que muestra una revelación importante es Michael Lang, quien, en teoría, tres meses antes de su muerte sentado en una silla frente a la cámara, pasaba desapercibido. Memorable.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO