La actriz y modelo peruana Flavia Laos es una de las participantes de la cuarta temporada del reality “Too Hot To Handle”. Laos apareció en el cuarto episodio como una participante nueva que buscaba poner a prueba a una de las parejas sólidas de la serie de Netflix. Su aparición causó mucha expectativa, muchos de los concursantes quedaron encantados con su apariencia y ternura.

Para el quinto episodio, Laos había tenido una conexión con Creed, un apuesto australiano. Sin embargo, para poder iniciar el romance. Creed tuvo que romper su romance con Sophie, una joven inglesa con la que empezó un romance al inicio de la temporada. Esta decisión molesta mucho a Sophie, quien tras el rompimiento decide que ya no quiere seguir conociendo a nadie más en la cabaña.

Si bien todo parecía ir bastante bien para Creed y Flavia, Lana decide ponerlos a prueba. Para el sexto episodio, entran nuevos personajes a la casa. Esta vez para poder a prueba el romance entre Creed y Flavia.

Esta vez, quien aparecerá en el reality a poner a prueba a esta pareja es la modelo australiana-coreana Imogen Ewan. Lamentablemente, el joven australiano decide coquetear con ambas participantes a la vez.

Flavia y Creed en la cuarta temporada de "Too Hot to Handle".

Imogen Ewan

La joven modelo es muy activa en las redes sociales. Suele compartir muchas selfies e instantáneas de sus diversos viajes. Esta no es la primera vez que forma parte de un reality. En 2018, Imogen participó en el programa de juegos australiano “Take Me Out”, un programa en el que las mujeres conocían a hombres mediante videos pre grabados de sus familiares. Ella formó parte de la única temporada.

Antes de unirse a “Too Hot to Handle” , Imogen ya tenía un seguimiento de Instagram establecido de 91.9k seguidores. A medida que más personas vean el programa, es probable que ese número aumente significativamente.

En las redes sociales, ha mostrado que le gustan los animales. Tiene un pequeño bulldog francés llamado Mochi, el cual tiene su propia cuenta de Instagram.