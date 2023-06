“Glamorous”, protagonizada por Kim Cattrall y Ben J. Pierce o ‘Miss Benny’, es la nueva comedia de Netflix para los amantes de la moda y las tendencias. El estreno de esta serie llega poco después de que la actriz de “Sex and the City” anunciara su participación en la segunda temporada de “And Just Like That”, el reboot de la serie de 1998 producido por HBO Max.

A continuación, te dejamos cinco datos que debes conocer para disfrutar los episodios de “Glamorous” en Netflix.





1. ¿De qué trata “Glamorous”?

La serie “Glamorous” presenta a Marco Mejía (Miss Benny), un joven gay muy positivo y alegre, pero que sufre al verse estancado en la parte laboral, mientras su madre le exige pagar parte de la renta de la casa. Su mayor deseo de vida es ser una persona glamurosa o trabajar al lado de personas que lo sean.

Un día, conoce a la legendaria magnate del maquillaje y exmodelo de grandes pasarelas, Madolyn Addison (Kim Cattrall). Es la mejor oportunidad para Marco de mostrar su talento. A su vez, el personaje sigue descubriendo qué quiere consigo mismo y con los demás, y qué significa realmente para él ser parte de la comunidad LGBTQ+.

2. ¿Quiénes forman parte del elenco de “Glamorous”?

(De izquierda a derecha) El elenco de "Glamorous" lo conforman Michael Hsu Rosen, Ben J. Pierce, Jade Payton y Ayesha Harris.

Kim Cattrall como Madolyn Addison

Ben J. Pierce como Marco Mejía

Zane Phillips como Chad

Jade Payton como Venetia

Michael Hsu Rosen como Ben

Ayesha Harris como Britt

Graham Parkhurst como Parker

Diana Maria Riva como Julia

Lisa Gilroy como Alyssasays

Mark Deklin como James

Ricardo Chavira como Teddy

3. Críticas a “Glamorous”

Miss Benny es la estrella principal de “Glamorous” de Netflix.

La serie estrenó el 22 de junio con grandes expectativas para el público seguidor de Kim Cattrall, y aunque en Rotten Tomatoes alcanzó mejores críticas de los espectadores que de los críticos, los puntaje no superan mucho más del 50% de buenas menciones.

Por su parte, la crítica especializada se ha referido a “Glamorous” como “un esmaltado atracón de verano” que es “tímidamente cursi” (Time), “una oportuna pérdida” (The Hollywood Reporter), y también consideran al personaje de Cattrall como alguien “absolutamente aburrida” (The Guardian).

Sin embargo, otras menciones pueden ser un poco más positivas, al decir que la serie “evita el entorno tradicional de medios y publicaciones de su género en favor de la belleza y el maquillaje” y es “encantadora” (Variety).

4. “And Just Like That” y “Glamorous”

Kim Cattrall es Madolyn Addison en “Glamorous” de Netflix.

Debido a fricciones entre las actrices de “Sex and the City”, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, la protagonista de “Glamorous” prefirió seguir adelante con sus proyecciones personales, en lugar de participar en el reebot “And Just Like That”, que continúa con las vidas de las mejores amigas Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes (sin Samantha Jones, papel de Cattrall).

Una semana antes del lanzamiento del trailer de “Glamorous” de Netflix, HBO Max (solo ‘Max’ en Estados Unidos) presentó el trailer de la segunda temporada de “And Just Like That”, a la par de la publicación de Kim Cattrall en su Instagram, donde afirmaba que Samantha Jones estaría de regreso brevemente en esa nueva entrega del reebot.

Es posible que “Glamorous” sea el proyecto reciente y más importante de Kim Cattrall, donde ella cobra protagonismo como una empresaria exitosa del rubro del maquillaje. Para la serie, una de las diseñadoras de vestuario de “Sex and the City”, Patricia Field, vistió a la actriz para interpretar el personaje de Madolyn Addison en el proyecto de Netflix.

5. ¿Dónde ver “Glamorous”?

La primera temporada de “Glamorous” tiene 10 episodios y está disponible en Netflix. Puedes revisar el costo de suscripción dando clic aquí.

"Glamorous" de Netflix.

