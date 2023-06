El gigante del streaming Netflix estrenó este jueves 22 de junio su nueva serie “Glamorous”, protagonizada por la estrella de “Sex and the City”, Kim Cattrall. Lo que ha llamado la atención de los televidentes es que el nuevo programa se haya lanzado el mismo día en que salió la segunda temporada del ‘spin-off’ “And Just Like That”.

Esta nueva producción es coprotagonizada por Miss Benny, quien también estará acompañado por Michael Hsu Rosen. A continuación, te dejamos toda la información que debes conocer para disfrutar el nuevo programa de Netflix.

¿De qué trata “Glamorous”?

La serie “Glamorous” narra la historia de Marco (Miss Benny), un joven queer cuya vida parece estar estancada hasta que consigue un puesto para trabajar con Madolyn Addison (Kim Cattrall), una famosa empresaria del maquillaje. En esta empresa, Marco tiene la oportunidad de averiguar lo que quiere hacer en la vida, quién es de verdad y lo que significa realmente ser queer.

Mira el tráiler de “Glamorous”

Guía de episodios de Glamorous”

“Glamorous” es la nueva serie con Kim Cattrall que acaba de estrenar su primera temporada. En esta entrega del programa, se han lanzado diez episodios.

Aquí te dejamos la guía completa de “Glamorous”:

Episodio Duración Episodio 1: “¡Confirma tu asistencia!” 39 minutos Episodio 2: “Ubicación secreta” 42 minutos Episodio 3: “Vuelve a la fila” 45 minutos Episodio 4: “Solo efectivo” 44 minutos Episodio 5: “No hay más lugar” 46 minutos Episodio 6: “Capacidad máxima” 45 minutos Episodio 7: “No me importa a quién conozcas” 44 minutos Episodio 8: “¿Estás en la lista?” 43 minutos Episodio 9: “Puedes entrar” 42 minutos Episodio 10: “No olviden la propina” 46 minutos

¿Quiénes integran el cast de “Glamorous”?

La nueva serie de Netflix tiene como protagonistas a Miss Benny y Kim Cattrall en los papeles de Marco y Madolyn, respectivamente. Zane Phillips y Jade Payton los acompañan en la pantalla.

Estos son los actores que conforman el elenco de “Glamorous”:

Miss Benny como Marco Mejia

Kim Cattrall como Madolyn Addison

Kim Cattrall y Miss Benny en "Glamorous". (Foto: Netflix)

Zane Phillips como Chad

Jade Payton como Venetia

Michael Hsu Rosen como Ben

Ayesha Harris como Britt

Graham Parkhurst como Parker

Diana Maria Riva como Julia

Lisa Gilroy como Alyssasays

Mark Deklin como James

Ricardo Chavira como Teddy





