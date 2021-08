Conforme a los criterios de Saber más

La vida de dos mujeres de ochenta años cambia radicalmente cuando descubren que sus esposos llevan 20 años involucrados en una relación el uno con el otro. Esta comedia original de Netflix tiene como protagonistas a las famosas Jane Fonda y Lily Tomlin. ¿Por qué esta ficción ha logrado cautivar diversos públicos a pesar de tener como personajes principales a personas de la tercera edad?

Esta serie narra la historia de una mujer de 80 años llamada Grace (Jane Fonda). Ella es una magnate de los cosméticos retirada, cuyo esposo Robert (Martin Sheen) es un abogado que le revela que es homosexual y que hace 20 años lleva una relación paralela con su amigo y socio Sol (Sam Waterston).

Sol está casado con Frankie (Lily Tomiin), una hippie vegetariana que trabaja como profesora de arte. Ella y Grace deciden tomar el control de la casa de playa que sus esposos compraron en conjunto.

Mientras que Robert y Sol deciden llevar, por fin, una relación pública, se divorcian de sus esposas y ellas no les queda otra opción que vivir juntas, pero no revueltas. Tienen personalidades muy diferentes y casi no se toleran. Antes de que se enterarán de la relación que llevaban sus maridos, no se llevaban bien. Solo se juntaban en reuniones familiares por pura cortesía.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

Esta comedia creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris tendrá siete temporadas. Netflix emitió por sorpresa la primera parte de la séptima y última temporada. Por eso hacemos un repaso por algunas razones que la convierte en una ficción apta para cualquier público. A lo largo de las siete temporadas han tocado varios temas actuales con mucho humor y sarcasmo.

Buena historia

Esta comedia de situación de Marta Kauffman y Howard J. Morris se estrenó en el 2015 y gracias a que tiene una historia diferente a lo que hemos visto en la televisión se ha convertido en uno de los proyectos más duraderos de Netflix, con siete temporadas. El guion de esta ficción es audaz, divertido y ligero.

En esta serie, la historia central tiene como protagonistas a los reconocidos Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston y Martin Sheen. A ellos, se les une June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn, Ethan Embry y Peter Gallagher.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

June Diane Raphael y Brooklyn Decker interpretan a las hijas de Grace y Robert, Brianna y Mallory, respectivamente. Estas mujeres trabajan en el imperio de cosméticos que creo su madre, mientras intentan llevarse bien aunque sus personalidades son muy diferentes, enriqueciendo la trama.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

Baron Vaughn y Ethan Embry interpretan a Nwabudike y Coyote, respectivamente. Ellos son los hijos adoptados de Frankie y Sol. Estos hombres tienen vidas poco convencionales, pero son muy pegados a sus padres. La decisión de divorciarse, los toma por sorpresa y despierta en ellos traumas de la juventud que parecía ya habían superado.

Buena comedia

En líneas generales, el guion aporta una gran cuota de comedia. Los episodios son cortos, menos de media hora pero suficientes para arrancar alguna carcajada. Además, el personaje de Frankie es muy ocurrente. Es muy divertido ver perder los papeles a Grace por alguna mala decisión que tome su “roomie”. El personaje de Sol también es divertido y hace contra parte al de su pareja, el serio Robert.

La cuota de sarcasmo y humor negro la pone Brianna, la hija mayor de Grace y quien tras la renuncia de su madre se hace cargo de levantar las ventas del imperio de cosméticos. Brianna le quiere dar un aire más juvenil a la empresa, mientras que su hermana Mallory quiere que se quede como su madre lo dejó. Uno de los intérpretes que mejor maneja la comedia en esta ficción es sin duda June Diane Raphael.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

La comunicación

La base de una buena relación, sea amorosa o amical, es la comunicación. Sin esta, los problemas siempre afloran. Esta ficción expone muy bien esta problemática, pues vemos que Grace y Frankie lidian con problemas de comunicación entre ellas, con sus hijos y sus ex esposos.

Esta sitcom muestra de forma divertida las consecuencias que puede traer a una relación el hecho no saber escuchar y hablar con asertividad.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

Salir del clóset

Desde hace unos años, hay más ficciones que muestran a personajes homosexuales. Muchas veces son puestos como relleno para cumplir con la cuota de diversidad. Sin embargo, en esta serie tienen los co protagónicos y tocan una realidad que es casi ignorada en la televisión: ser gay en la vejez.

Cuando por fin ser abiertos con su sexualidad, estos personajes conocen a jóvenes homosexuales, generan vínculos con el colectivo LGTBI de su comunidad y se muestran más abiertos con su familia.

Netflix estrena cuatro episodios de la temporada final de "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

Amor y sexo

Para el amor no hay edad, y para hablar de sexo tampoco. Da igual tener 20 u 80, el amor existe en todas las etapas de la vida. Y en esta ficción se retrata el amor en la tercera edad sin estereotipos ni filtros. Además, se narra las historias de amor y desamor de los hijos de los protagonistas, y cómo afecta el haber crecido en una familia en la que se ocultaban cosas para evitar discusiones.

Escena de la séptima temporada de la serie "Grace and Frankie". (Foto: Netflix)

Aunque por los personajes principales y la historia se puede llegar a creer que es una ficción dirigida a un público adulto, no es así. “Grace y Frankie” esta una sitcom fresca, que exuda juventud y humor. Además, siempre se puede aprender de los errores de otros, y que mejor cuando son de personajes ficticios. Esta serie es una de las obligatorias si tienes Netflix y si quieres pasar un buen rato divirtiéndote con ocurrencias de hippies y ex empresarios que aun creen en el amor.

