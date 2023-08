“Harry y Meghan” fue uno de los documentales más interesante el año pasado, pues contaba la vida del Príncipe Harry y Meghan Markle en una reveladora entrevista a la pareja, que ya separada de la Corona Real Británica, ahora son productores y viven en California. Ellos tienen un nuevo proyecto entre manos.

Los duques de Sussex compraron los derechos de la novela “Meet Me at the Lake” (2023), una historia que casualmente es muy parecida a sus vida públicas. Es uno de los libros más vendidos del New York Times y su autora es Carley Fortune, quien estuvo de acuerdo en convertir su obra en una película de Netflix.

Carley Fortune es la autora de "Meet Me at the Lake".

¿De qué se trata?

La novela ocurre en Canadá y trata sobre una mujer treintañera que ha perdido a su madre en un accidente de auto. Con todo el dolor, próximamente llega a ella el amor de pareja. Asimismo, la obra pasan por temas como la salud mental y la depresión posparto, informó Deadline.

Queda claro el símil con la historia de la Princesa Diana, madre de Harry, una mujer que murió en un accidente automovilístico en París en 1997. Además, la edad de la protagonista en la ficción es también una comparativa con las edades de Harry y Meghan, cuando se conocieron; en ese momento, él con 38 años de edad y ella con 42 años.

Los duques de Sussex se casaron en una pomposa boda real en mayo del 2018. (Foto: AFP)

De acuerdo con una fuente de The Sun, la obra le interesó mucho a los duques de Sussex. “Los temas del libro atraparon a la pareja y fue elegido para su primera adaptación con Netflix”, dijo.

Según los expertos, la compra de los derechos del libro de la experiodista Carley Fortune se promedia en más de 3 millones de dólares. La escritora había vendido alrededor de 37 mil copias en la primera semana de su publicación en mayo de este año.

Harry y Meghan son productores

La novela familiar de Penguin Random House será adaptada para luego ser vista en Netflix. Esto forma parte del acuerdo de 100 millones de dólares que la pareja firmó con la plataforma en 2020 y desde cuando están obligados a producir más contenido para el servicio.

Los duques de Sussex tenían un acuerdo con Spotify de 20 millones de dólares para producir el podcast “Archetypes” de Meghan Markle. Sin embargo, la marca no renovó contrato con la pareja para hacer una segunda temporada, puesto que no se producía suficiente contenido. Esto amplía la conclusión de medios internacionales de que hacen falta más proyectos en casa y se siguen buscando ideas, como la próxima adaptación del libro de Fortune.