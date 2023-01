“Stranger Things” con los dos volúmenes de su cuarta temporada se convirtió en la serie más vistas del 2022 en Netflix. Así lo reveló la plataforma en su balance de los títulos más exitosos del año que ya se despidió.

En el listado que puedes leer íntegramente aquí, se destacan también otros títulos de habla inglesa que ya se habían anunciado habían logrado ingresar al ránking histórico de Netflix: “Merlina” y “Dahmer”, ambas producciones que llegaron en el 2022 al servicio de streaming.

Otras producciones de éxito como ”Bridgerton”, “Ozark” y “The Umbrella Academy” volvieron a destacarse con sus nuevas temporadas, como se aprecia a continuación.

Estas fueron las series en inglés más vistas del 2022 en Netflix:

Puesto Título Puesto 1 Stranger Things, temporada 4 Puesto 2 Merlina, temporada 1 Puesto 3 Dahmer, temporada 1 de “Monstruo” Puesto 4 Bridgerton, temporada 2 Puesto 5 Inventando a Anna Puesto 6 Ozark, temporada 4 Puesto 7 Vigilante, temporada 1 Puesto 8 Sandman, temporada 1 Puesto 9 The Umbrella Academy, temporada 3 Puesto 10 Un lugar para soñar, temporada 1

Sin embargo la sorpresa en el ránking de Netflix estuvo en el apartado de series de habla no inglesa, donde se distinguen las producciones surcoreanas, que ya vienen desde un buen tiempo ganando un público cada vez más grande, y las series colombianas, que han empezado a hacerse notar en el mercado hispano.

“Pálpito”, protagonizada por Michel Brown, galán de “Pasión de gavilanes”; y “Hasta que la plata nos separe”, nueva versión de la producción escrita por Fernando Gaitán (autor de “Betty, la fea”) y estrenada en 2006, son títulos que se distinguieron en 2022.

Estas fueron las series de habla no inglesa más vistas en Netflix en 2022:

Puesto Título País Puesto 1 Estamos muertos Corea del Sur Puesto 2 Woo, una abogada extraordinaria Corea del Sur Puesto 3 Pálpito Colombia Puesto 4 Hasta que la plata nos separe Colombia Puesto 5 Élite, temporada 5 España Puesto 6 Donde hubo fuego México Puesto 7 La emperatriz Alemania Puesto 8 Propuesta laboral Corea del Sur Puesto 9 Entrevías España Puesto 10 Bienvenidos a Edén España

En el balance de Netflix se hace hincapié en que “cinco de las 10 series en inglés más populares de todos los tiempos se estrenaron este año: Stranger Things 4, Wednesday y Monster: The Jeffrey Dahmer Story (todas las cuales superaron la marca de los mil millones de horas vistas), Bridgerton S2 e Inventing Anna”.

La plataforma también explica que la onda K-drama es cada vez más grande: “El 60 % de nuestros miembros vieron un título surcoreano y Netflix tenía 6 de los 10 K-Dramas más buscados en Corea como ‘Extraordinary Attorney Woo’, ‘Narco Saints’, ‘All of Us Are Dead’, ‘Twenty Five Twenty One’, ‘Business Proposal’ y ‘Our Blues’”.

Lo más visto en Netflix en 2022

Cabe señalar que “Woo, una abogada extraordinaria” y “Estamos muertos” se convirtieron en dos de los programas de habla no inglesa más populares de todos los tiempos en Netflix.