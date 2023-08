“Heartstopper” está de vuelta. La serie de Netflix que fue una de las grandes revelaciones de su catálogo en 2022 estrenó 8 nuevos episodios que, además, sirvieron para presentarnos a nuevos integrantes de su elenco.

Pero, por supuesto, Kit Connor, Joe Locke y otras estrellas que ya son de las más queridas por el público retornaron. Desde el estreno de la serie hasta el lanzamiento de esta nueva temporada, la vida de estos jóvenes ha cambiado mucho.

Además de tener grandes proyectos cinematográficos en camino, sus vidas personales también han vivido un giro. Es por eso que en esta nota te contamos cómo va la situación sentimental de los actores más populares del elenco de “Heartstopper 2″.

¿Quién es la verdadera pareja de Joe Locke?

Una búsqueda asociada a “Heartstopper” siempre es referente a la vida sentimental de sus estrellas. Aunque la mayoría de ellos son abiertamente de la comunidad LGBTQ+ y participan de las marchas del orgullo, han sido muy renuentes a hablar sobre sus romances. Pero aquí intentamos resolver algunas interrogantes:

Actor Personaje Edad Pareja Joe Locke Charlie Spring 19 años No tiene pareja conocida

Tras el estreno de la primera parte de “Heartstopper”; Joe Locke fue vinculado sentimentalmente a Sebastian Croft, quien interpreta a Ben Hope en la serie, pero ahora queda muy claro que son muy amigos, siempre comparten fotografías junos en las redes sociales:

Lo mismo ocurrió con Joe Locke y Kit Connor, que también han sido vinculados sentimentalmente tras el rodaje de la segunda temporada. Un TikTok en el que Locke se refiere a Kit como su nuevo “celebrity crush” disparó los comentarios entre los fans:

Pero en recientes entrevistas el actor ha aclarado que son solo amigos, pero que su colega es realmente una persona importante en su vida.

Locke ha dado varias entrevistas en las que ha sido muy enfático sobre su postura sobre la necesidad de una representación real de la comunidad LGBTQ en las ficciones. El actor, que se identifica como queer, dijo en la revista “Attitude” que, a diferencia de su personaje en “Heartstopper”, no fue víctima de acoso en la escuela. También concluyó sobre el mensaje de la serie: “Creo que es muy importante impulsar la idea de que no importa quién seas, cómo te identifiques o cuál sea tu sexualidad, mereces ser feliz”.

¿Quién es la verdadera pareja de Kit Connor?

Actor Personaje Edad Pareja Kit Connor Nick Nelson 19 años No tiene pareja conocida

Kit Connor empezó su carrera como un niño actor. De hecho, su talento lo llevó a ser parte de grandes producciones antes del éxito de “Heartstopper”. Lo vimos en la serie de la CBS “Rocket’s Island” como Archie Beckles y también interpretando a la versión infantil de Elton John en la película “Rocketman”. Si algo ha caracterizado su carrera en estos años, es el haber mantenido su vida personal fuera de las cámaras, por lo que no se tiene información sobre su vida sentimental actual ni pasada.

En “Heartstopper”, el personaje de Kit Connor se identifica como bisexual. En la vida real, en octubre del 2022, el actor usó su cuenta de Twitter para declarase públicamente bisexual. “Vuelvo por un minuto. Soy bisexual. Felicitaciones por forzar a un chico de 18 años a salir del clóset. Creo que algunos de ustedes no entendieron el significado de la serie. Adiós”, escribió el actor inglés quien dijo haberse sentido forzado a hablar públicamente sobre su orientación sexual.

En julio 2023 en una entrevista con “The Guardian”, el actor fue consultado por su vida sentimental y dijo que prefería mantenerla en privado. “Sería más consciente y podría ser menos abierto al respecto. Aunque ahora sé que soy ‘queer’, personalmente no lo encuentro como un factor súper definitorio. No me gustaría que me definan como ‘actor queer’. Quiero hacer todo tipo de papeles. Ojalá pueda hacerlo si mi carrera dura, si florezco. Toco madera”, dijo a la publicación.

¿Quiénes son las verdaderas parejas de las estrellas de “Heartstopper 2″?

Actor Personaje Edad Pareja Yasmin Finney Elle Argent 19 años No tiene pareja conocida

Al igual que su personaje en “Heartstopper”, Yasmine Finney es una mujer transgénero. En varias entrevistas ofrecidas durante la etapa promocional de la llegada de la serie a Netflix, la joven oriunda de Manchester habló sobre cómo se pudo identificar con muchas cosas que vive su personaje y las que pasó ella en la escuela.

“En mi primer y segundo año de escuela sufrí bullying, yo era la única persona queer de mi colegio y me veían como una ‘outsider’. Cuando vemos a Elle en su nueva escuela, varias emociones se despertaron en mí, recuerdos de cuando yo también cambié de colegio”, relató la actriz en “Attitude”.

Actor Personaje Edad Pareja William Gao Tao Xu 20 años No tiene pareja conocida

Este joven actor británico de ascendencia china descubrió su vocación artística a temprana edad. Estudió teatro y actualmente, además de actuar, también es modelo y músico. Tiene una banda llamada Wasiaproject junto a su hermana, Olivia Branch, con quien suele compartir muchas fotos en redes sociales. Sobre su vida personal, fuera de lo familiar, no hay mayor información.

Actor Personaje Edad Pareja Sebastian Croft Ben Hope 21 años No tiene pareja conocida

Croft empezó su carrera a muy temprana edad. Uno de sus papeles más recordados es el de la versión infantil de Eddard Stark en “Game of Thrones”. Aunque fue un rol pequeño, el joven artista ha ido sumando de a poco más apariciones, entre ellas en el viode “Baby, It’s Cold Outside” de Michael Bublé e Idina Menzel.

En sus redes sociales, Croft comparte muchas fotografías con el elenco de “Heartstopper”, en especial con Joe Locke, lo que motivó en su momento rumores de romance. El actor no se ha pronunciado sobre su vida sentimental.

En “Heartstopper”, Croft interpreta a un adolescente que se siente atraído por las personas de su mismo sexo, pero que decide no hablar públicamente de ello. En la vida real, Sebastian participa activamente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y ha ido con el elenco de la serie a las marchas del orgullo, pero no se ha definido en ninguna entrevista como miembro de la comunidad.

Actor Personaje Edad Pareja Corinna Brown Tara Jones 24 años No tiene pareja conocida

Además de actuar, Corinna se dedica a la danza y a la música. Su personaje en “Heartstopper” le ha permitido ganar más popularidad y ya cuenta con más de medio millón de fans en Instagram.

En la serie, Tara, su personaje, se identifica como lesbiana y descubre que le gustan las chicas cuando se enamora de su mejor amiga, Darcy.

La actriz no tiene en su cuenta de Instagram información de su vida personal, tampoco se ha pronunciado sobre su vida amorosa en entrevistas.

Actor Personaje Edad Pareja Kizzy Edgell Darcy Olsson 20 años No tiene pareja conocida

A diferencia de sus otros colegas en la serie, este rol representa el debut actoral de Kizzy Edgell, quien se identifica como de género no binario. En su Instagram explica que utiliza el pronombre “they”, pero no hay mayor información sobre su vida privada.

En las entrevistas para anunciar el estreno de “Heartstopper” en Netflix, Edgell dijo que sentía orgullo por una producción como esta y la representación LGBTQ+ que ofrece. “Me siento con mucha suerte de poder hablar sobre este tema, de la representación lésbica y queer femenina, que es algo que se pierde en muchos programas LGBT+”, dijo Kizzy.

Actor Personaje Edad Pareja Rhea Norwood Imogen Heaney 21 años No tiene pareja conocida

La actriz británica, al igual que muchos de sus jóvenes colegas en “Heartstopper”, ha tenido en esta producción su rol más importante. Aunque la joven ha hecho obras de teatro, este es su primer papel en televisión.

Sobre su vida personal, la actriz no publica nada en redes sociales, aunque utiliza esta plataforma para hablar de un tema que le interesa mucho: el cambio climático.

En la segunda temporada, el personaje de Imogen cobra mucho mayor relevancia.

Actor Personaje Edad Pareja Tobie Donovan Isaac Henderson 20 años No tiene pareja conocida

El actor que interpreta a uno de los mejores amigos de Charlie tiene un rol muy importante en la segunda temporada de “Heartstopper”. En esta parte de la historia, el personaje se define como asexual.

El actor, sin embargo, como otros de sus colegas del elenco, se identifica como gay. En una entrevista con la youtuber “The Permanent Rain”, Donovan dijo sentirse emocionado de ver la representación LGBTQ+ en producciones recientes, como “Eternals”. “Me hizo pensar: yo también puedo ser un superhéroe”, en referencia al personaje de Phastos (Brian Tyree Henry).

Actor Personaje Edad Pareja Jack Barton David 28 años No tiene pareja conocida

Es uno de los nuevos rostros de la segunda temporada de la serie. Antes de “Heartstopper” participó en un episodio de “Grantchester” (2020). Además, tiene créditos en series como “The Letter of the King”, “The Pursuit of Love” y “War of the Worlds”.

También interpretó a Rob en un corto llamado “Chronic” (2022) y ha tenido apariciones en “Rogue Heroes” y “Poor Things”, con Emma Stone, Mark Ruffalo y Jerrod Carmichael.

Sobre su vida personal, de momento no hay información.

Actor Personaje Edad Pareja Bradley Riches James McEwan 22 años Tiene novio

El actor británico interpreta a uno de los nuevos personajes LGBTQ+ de “Heartstopper”.

Bradley Riches nació el 11 de diciembre de 2001 en Inglaterra.

En su Instaram, contó que es una persona que vive con autismo. Por ello tiene el símbolo de ‘autista’ en su perfil, donde también tiene el emoji de la bandera de la comunidad LGBTQ+.

Sobre la serie, ha dicho que su personaje de James McEwan le ayudó para aceptarse más como una persona LGBTQ+.

“Muy agradecido por este año en el que James de ‘Heartstopper’ me ayudó a ser más yo mismo que nunca. ¡Finalmente me siento orgulloso de ser quien soy! Hice nuevas amistades increíbles, además de tener el apoyo constante de mis mejores amigos, mi familia y mi novio. Me siento muy agradecido, los amo a todos”, dijo en su red social.

.

¿De qué trata “Heartstopper 2?

La segunda temporada de “Heartstopper” nos muestra qué pasó con Charlie (Joe Locke) y Nick (Kit Connor) tras decidir empezar una relación.

Mientras los amigos de Charlie están felices con el flamante novio, Nick quiere salir del clóset en la escuela para poder vivir tan libremente como Charlie.

Sin embargo, no todo será tan fácil como imaginó.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de “Heartstopper”?

La segunda temporada de “Heartstopper” está compuesta por 8 episodios. Estos son los títulos:

“Out” (“Salir del closet” en español)

“Family” (“La familia” en español)

“Promise” (“La promesa” en español)

“Challenge” (“El desafío” en español)

“Heat” (“El calor” en español)

“Truth/ Dare” (“Verdad o reto” en español)

“Sorry” (“Las disculpas” en español)

“Perfect” (“Lo perfecto” en español)