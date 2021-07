Conforme a los criterios de Saber más

No se trata del clásico documental de tono serio. Con “Cómo se convirtieron en tiranos” (‘How to Become a Tyrant’) Netflix convierte a sus usuarios en “aspirantes a tiranos” que aprenderán -en base a la vida de seis de los más grandes dictadores de la historia- las mejores tácticas para llegar al poder y perpetrarse en él. “¡Vamos, ¿qué esperas?, solo tienes que seguir las instrucciones del manual”, se le escucha decir a Peter Dinklage, la voz en off de la serie.

Dinklage, conocido por interpretar a Tyrion Lannister en “Juego de Tronos”, aborda en cada uno de los seis capítulos de “Cómo se convirtieron en tiranos”, las historias de Adolfo Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Iosif Stalin, Muamar al Gadafi y la dinastía de los Kim en Corea del Norte.

Peter Dinklage conocido por su papel en "Juego de Tronos" es la voz en off de "Cómo se convirtieron en tiranos". (Foto: HBO)

En cada capítulo, este documental va descifrando la mente maquiavélica de los gobernantes que ensombrecieron durante años a sus naciones. Todo ello narrado por el gran Dinklage, quien por momentos apela a las ironías para criticar con elegancia el proceder de los tiranos.

“Cómo se convirtieron en tiranos” cuenta, por ejemplo, cómo Hitler llegó al gobierno de Alemania, siendo solo un humilde veterano de la Primera Guerra Mundial y cómo consiguió fundar el Partido Nazi, iniciar la Segunda Guerra Mundial y causar la muerte de diecisiete millones de personas, seis millones de ellas de origen judío.

Adolf Hitler retratado en 1938. Foto: AFP

En cada uno de los episodios se observan imágenes de archivo, infografías y animaciones para que el usuario tenga un panorama más amplio de lo brutales que fueron estos regímenes: como en el caso de Saddam Hussein, en Iraq, que destruyó toda la disidencia interna para mantener el poder, asesinando incluso a miembros de su propia familia.

Saddam Hussein. (Foto: EFE)

Esta es la hoja de ruta que el aspirante a dictador deberá seguir capítulo por capítulo para “gobernar con mano de hierro”:

Conquistar el poder - Adolfo Hitler (Episodio 1).

Acabar con tus rivales - Saddam Hussein (Episodio 2).

Gobernar mediante el miedo - Idi Amin (Episodio 3).

Controlar La Verdad - Iosif Stalin (Episodio 4).

Crear una sociedad nueva - Muamar al Gadafi (Episodio 5).

Cómo gobernar para siempre – dinastía de los Kim (Episodio 6).

LA FICHA:

Sinopsis: Gobernar con mano de hierro requiere conocer muy bien el juego del poder absoluto, como lo demuestran los dictadores de la historia en esta sarcástica serie documental.

Plataforma: Netflix.

Género: documentales políticos, documentales militares, series de política.

Producción: Jonah Bekhor, Jonas Bell Pasht, David Ginsberg y Peter Dinklage.

Elenco: Peter Dinklage (narrador).

Duración: 6 episodios

Clasificación: Mayores de 16 años.

Títulos similares: “El diablo de al lado”, “El arte del espionaje”, “Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color”.

Calificación: ★★★★★

VIDEO RECOMENDADO

La plataforma de streaming tiene más de 200 millones de usuarios y muchas personas están acostumbradas a sus funciones, pero existen configuraciones que no muchos conocen.

TE PUEDE INTERESAR