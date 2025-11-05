“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: Netflix desentierra el alma del ‘Divo de Juárez’ en una serie documental que lo hace aún más divino

A casi una década de su partida, Netflix abre los archivos personales de Juan Gabriel para dejar que el propio ‘Divo de Juárez’, con su voz seductora y una imagen de lentejuelas, narre su historia. “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, miniserie documental dirigida por María José Cuevas y producida por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, invita al espectador a entrar en la mente y en la cámara de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del artista mexicano.

‘Juanga’, como le decían sus amigos más cercanos, se filmaba a sí mismo cuando robaba la cámara de un equipo documental que lo siguió gran parte de su vida. Material inédito, como videos caseros, cintas de conciertos, cartas, entrevistas y grabaciones en sus casas, retrata al ídolo musical de México como un espejo donde el artista se confiesa, pero, aún así, no lo dice todo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Trailer oficial de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”

¿Quién era Juan Gabriel, según Netflix?

Cuevas, la documentalista de “Bellas de noche”, una película sobre las mujeres estrellas de los cabaret mexicanos, sabe cómo hablar de un divo, como el diccionario dice, una persona divina, despampanante, sinvergüenza, directa y autodenominada como excepcional. Algo así era la personalidad de Juan Gabriel, según Netflix y esta serie documental.

La figura maternal de los hijos de Juan Gabriel fue Laura Salas, quien falleció el mismo año de la partida del artista. (Foto: Netflix)

Sin olvidar los matices, no rebusca en la información amarillista del cantante. En su lugar, Cuevas propone un ensayo visual sobre la transformación de Alberto en Juan Gabriel, y cómo él aprendió a brillar en medio del lodo, pero sin profundizar en los chismes. El resultado es el archivo de un hombre que sobrevivió al abandono de su madre, al hambre de adolescente, a un episodio de abuso sexual y a la fama con la misma intensidad con la que interpretaba “Querida”.

Para mostrar que este hombre convirtió su dolor en himnos con récords de ventas, Netflix presenta imágenes de su infancia y adultez —el reformatorio, las calles donde dormía, la vida con sus hijos— se entrelazan con los grandes escenarios, su voz increíble y con fragmentos de las cuatro películas que protagonizó. Una buena fórmula para hacer un documental algo menos aburrido que un reportaje.

La historia de la canción “Amor eterno”

Muchos no lo saben, pero Juan Gabriel contó con un repertorio de 1.800 canciones. En sus inicios, sin un apellido poderoso ni un mentor influyente, logró poner su nombre en cada esquina de Ciudad Juárez, su primer, hasta ser descubierto años más tarde por la cantante Enriqueta Jiménez. Siempre se encantó con la feminidad de diosas como Rocío Dúrcal e Isabel Pantoja, de quienes también se habla en el documental. Sin embargo, su más grande amor fue su madre, Victoria Valadez Rojas.

El documental detiene su pulso para rendir homenaje a la composición de uno de los himnos más memorables de Juan Gabriel, “Amor eterno”. El archivo inédito revela cómo esta canción nació del duelo inconsolable por la pérdida de su madre. Ella era una presencia constante en la vida del cantante, a pesar de los años de abandono y distancia. Siempre se reconciliaban. Tras su muerte, se refugió en la música y así nació esa canción que, después, traspasó fronteras.

Esa letra perdura, al igual que “Hasta que te conocí” o “Mis ojos tristes”, “Yo no nací para amar”, “Tengo que olvidar” y muchas otras canciones de Juan Gabriel para llorar. A través de su música, daba el mensaje a jóvenes y adultos, pobres y ricos, de que ejercer la libertad de amar y desamar no debería conllevar remordimientos. Pues es parte del camino. “Felicidades a toda la gente que está orgullosa de ser como es”, dice un mural del cantante en Ciudad de México en referencia a una de sus frases.

Spoilers sobre la vida de Juan Gabriel

La serie documental "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero" también menciona la amistad y supuesta enemistad entre Rocío Durcal y el cantante, en apoyo de varias entrevistas. (Foto: Netflix)

En el primer episodio conocemos quién descubrió a Juan Gabriel. En los siguientes, asistimos al proceso detrás de tres canciones esenciales: una dedicada a su madre, otra a su propio renacer y, por supuesto, “Querida”. Más adelante, aparecen sus giras, sus colaboraciones con artistas como Luis Fonsi y Natalia Lafourcade. También cuentan la anécdota de cómo la esposa del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari intercede para que Juan Gabriel cante en Bellas Artes, rompiendo la frontera entre la alta cultura y lo popular. Pero, en la mayoría de hechos, el documental intenta no ser tan directo y utiliza las opiniones en “off” de personas cercanas al entorno del artista, como sus hijos adoptivos y o la cantante Daniela Romo, para explicar algunos pasajes caóticos de su vida.

El documental no omite su paso por la adversidad, como la discriminación por su identidad, los años de silencio por disputas contractuales, las acusaciones fiscales. Sin embargo, el tono no es de denuncia, sino de reconciliación con la vida de parte del cantante.

La sexualidad de Juan Gabriel no es lo principal en este documental

Una imagen del capítulo 4 de la serie documental "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero". El cantante falleció a los 66 años, debido a un infarto fulminante en su casa de Santa Mónica, California, en 2016. (Foto: Netflix)

Aunque el segundo y tercer episodio aborda la curiosidad mediática sobre su sexualidad, la serie rehúye la tentación del chisme. Se muestra la famosa entrevista con Fernando del Rincón. “Lo que se ve no se pregunta”, le decía Juan Gabriel al periodista mexicano tras la pregunta de “¿Juan Gabriel es gay?“. Pero el documental no se detenerse en etiquetas antes de eso.

La directora elige no diseccionar su vida, tampoco hablar de la forma de concepción de sus hijos, ni presenta testimonios de parejas o amigos íntimos del cantante. Más bien, prefiere hablar de cómo él enfrentó el escrutinio público con humor, elegancia y una sonrisa impenetrable. Es una decisión arriesgada y, a la vez, poderosa, porque mucho alrededor de su biografía son secretos muy bien guardados, así como ocurre con divos mexicanos, como Luis Miguel.

Opinión sobre la serie documental

“Debo, puedo y quiero” conjuga la personalidad de un hombre y su alter ego. Es Juan Gabriel a Alberto Aguilera, como Alberto a ‘Juanga’. Frente a los obstáculos y marcando un presente artístico de su tipo, Netflix hace un homenaje al cantante, quien parece que siempre se consideró leyenda, pero también intentaba dejar enseñanzas. La directora estructura algunos hechos de su vida para mostrar su parte íntima, con apoyo de la familia, como es notable, y suman la música y los videos inéditos para darle ritmo a esta historia.

Lo que quiere Netflix es sugerir que el verdadero milagro no fue su éxito, sino haber sobrevivido con dignidad. Con ello, se echa en falta un abordaje más incisivo sobre las zonas oscuras del artista, porque termina siendo un completo Dios aún con esas zonas de incertidumbre y crisis emocionales, las cuales no se ven como tal, pero se mencionan.

Ficha técnica

Título original: Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

País: México

Plataforma: Netflix

Duración: 4 episodios

Temporada: 1

Año de estreno: 2025

Dirección: María José Cuevas

Guion: María José Cuevas, Manuel Alcalá, Eduardo Donjuán, Álvaro de la Lama

Producción: Laura Woldenberg, Ivonne Gutiérrez

Fotografía: Axel Pedraza

Compañía productora: Mezcla

Idioma: Español

Fecha de estreno: 30 de octubre de 2025