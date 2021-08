Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva. El 3 de septiembre se estrena la quinta y última temporada de ‘La casa de papel’, el final está dividido en dos volúmenes y cada uno de ellos tendrá cinco capítulos. Falta menos de una semana para que veamos la primera parte de este gran final y otro volumen podremos verlo a partir del 3 de diciembre.

Desde su estreno en Netflix, la serie ha sido un completo éxito y ha tenido altos niveles de audiencia en sus cuatro temporadas y espera repetir el plato con esta nueva entrega. En 2018, la producción española obtuvo el premio Emmy a Mejor Drama Internacional. Recordemos que, en las dos primeras entregas, el Profesor y su banda habían asaltado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y posteriormente, cuando Río fue arrestado y torturado por las autoridades, realizan un nuevo atraco en el Banco de España. Sin embargo, esta operación en casi suicida y es altamente probable que varios miembros pierdan la vida en su intento por escapar. La primera soldado caída fue Nairobi y ahora el Profesor se encuentra en una situación bastante complicada.

Alicia Sierra encuentra al Profesor. (Foto: Netfix)

¿Cómo terminó la cuarta temporada?

Luego de confesar en cadena nacional las ejecuciones, torturas y violaciones a los derechos humanos, la inspectora Alicia Sierra se convierte en prófuga de la justicia, pero no se queda con los brazos cruzados y va tras la pista del Profesor.

Mientras tanto, el Profesor consigue rescatar a Lisboa con la ayuda de unos mineros asturianos que cavan un túnel desde un restaurante y logran sacarla del edificio de la Audiencia Nacional, donde ella se encuentra declarando por el atraco en el Banco de España.

Itziar Ituño, en su papel de Lisboa en una escena de "La casa de papel". Foto: Netflix

En tanto, dentro del banco y por el bien del plan, los atracadores se ven obligados a salvarle la vida a Gandía, reprimiendo sus ganas de torturarlo hasta la muerte para vengar a Nairobi.

Luego de abusar de la secretaria del gobernador del banco, Arturo intenta hacerse el héroe y le arrebata el arma a uno de los atracadores, pero aparece una infiltrada de la banda y le dispara en la pierna para retomar el mando.

La actriz Belén Cuesta interpreta a la rehén infiltrada de la banda. (Foto: Netflix)

Ya con Lisboa libre, la banda utiliza a Gandía para hacerle creer a la policía que el jefe de seguridad del gobernador está enfrentando a los delincuentes y que necesita un helicóptero para huir. Paralelo a ello, Alicia Sierra se acerca cada vez al escondite del Profesor.

La cuarta temporada de “La casa de papel” termina con Raquel entrando al banco por la azotea y reuniéndose con el resto de banda para jurar: “esta guerra la ganaremos por Nairobi”; sin embargo, no se imaginan que Alicia ha dado con el paradero del Profesor.

¿Qué pasará en la quinta y última temporada?

(Sinopsis oficial)

La banda lleva más de cien horas encerrada en el Banco de España. Ha logrado rescatar a Lisboa, pero su momento más oscuro está a punto de llegar después de perder a uno de los suyos. Sierra ha capturado al Profesor y, por primera vez, no tiene un plan de escape. Justo cuando parece que nada más podría salir mal, aparece un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que hayan enfrentado: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia, y lo que comenzó como un golpe se convertirá en una guerra.

¿Por qué el final está dividido en dos volúmenes?

“Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida”, señaló Álex Pina, creador de la serie.

'La Casa de Papel' es una de las series más famosas de Netflix. (Foto: Netflix)

¿Quiénes son los nuevos personajes?

Miguel Ángel Silvestre - René, el ex de Tokio

Al elenco de la quinta temporada se suma Miguel Ángel Silvestre, conocido por su papel de Moisés en Sky Rojo, quien interpreta al ex de Tokio. ¿Recuerdan el inicio de la serie? Tokio narraba su vida anterior como Silene Oliveira de esta manera: “Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos”.

Cuando Tokio hablaba de su novio que murió en manos de la policía se refería a René, su compañero de atracos, con el que viajó y disfrutó antes de perderlo.

Patrick Criado - Rafael, el hijo de Berlín

Para Berlín un hijo es “una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo”, como se lo dijo a Río en la primera temporada, cuando le daba consejos amorosos. Bueno, cuatro temporadas después de esa afirmación, conoceremos a Rafael, su retoño. Tiene 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y dice que no quiere ser como su padre.

José Manuel Seda - Sagasta, Comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español

Sagasta en un gran y respetado líder dentro de las Fuerzas Especiales del Ejército Español. Ha sido parte de innumerables misiones internacionales y es admirado por todos dentro del Ejército de su país, debido a ello, no hay duda que sus hombres lo seguirán hasta el fin si él se los pide. Es de mente fría, analítica y despiadada, capaz de dejar atrás cualquier pacto ético si el fin así lo requiere. ¡Qué miedo!

Reparto principal

Lisboa (Itziar Ituño)

Helsinki (Darko Perich)

Tokio (Úrsula Corberó)

Denver (Jaime Lorente)

El Profesor (Álvaro Morte)

Palermo (Rodrigo de la Serna)

Manila (Belén Cuesta)

Arturito (Enrique Arce)

Estocolmo (Esther Acebo)

Río (Miguel Herrán)

Marsella (Luka Peros)

Bogotá (Hovik Keuchkerian)

Berlín (Pedro Alonso)

Alicia Sierra (Najwa Nimri)

Dato

Netflix arrancó el rodaje de la quinta temporada de ‘La casa de papel’ el 3 de agosto del 2020 en Dinamarca, en medio de la pandemia del coronavirus. La serie también ha sido filmada en países como Portugal y España y se trata del rodaje más largo de la producción española, debido a que cada capítulo durará aproximadamente una hora.

Los últimos diez capítulos de la exitosa serie cuentan con tres directores: Jesús Colmenar, Koldo Serra y Álex Rodríguez. El resto del equipo lo conforman Cristina López Ferraz (directora de producción y productora ejecutiva), Javier Gómez Santander (jefe de guionistas), Miguel Amodeo (director de fotografía), Esther Martínez-Lobato (co-productor) y el mismo Jesús Colmenar también como productor ejecutivo. Por encima de todos ellos está Álex Pina, el creador de la serie y principal artífice de los dos grandes atracos.

Los horarios de estreno en Latinoamérica

México, Colombia, Perú y Ecuador 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay 3:00 a.m.

Brasil, Argentina y Uruguay 4:00 a.m.

