Liz Feldman, la creadora de ‘Dead to Me’, acordó con Netflix que la serie llegaría a su fin en su tercera temporada en el marco de su contrato con la empresa de generadora de contenido por varios años. “Del principio al final, ‘Dead to me’ es exactamente la serie que quería hacer. Ha sido un regalo increíble. Contar una historia que brota de la pena y la pérdida me ha hecho mejorar como artista y me ha curado como humana”, declaró Feldman sobre el final de la serie.