Raquel Murillo, jefa del contingente policial, está a punto de encontrar al delincuente líder del atraco al Banco de España, El Profesor, aunque aún no lo conocen. Rastrearon su auto y ahora siguen sus huellas, por lo que a nuestro protagonista no se le ocurre una mejor idea que acelerar el paso e ir a limpiarlas antes de que las autoridades policiales dieran con el vehículo. Pero al borde de su acción, están a punto de encontrarlo y no le queda de otra que pensar en algo rápido, como disfrazarse de mendigo para no ser descubierto.