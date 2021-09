Conforme a los criterios de Saber más

El primer final de “La casa de papel” disponible en Netflix desde el 3 de setiembre, no ha hecho más que multiplicar las dudas que ya teníamos sobre el esperado desenlace de la serie española.

(ATENCIÓN SPOILERS)

Dudas que vienen de la mano de la sorpresiva, para muchos, muerte de Tokio en el quinto capítulo, el cual marca el final del VOLUMEN 1 de la quinta y última temporada de la serie de Netflix. Y es que si había alguien a quien descartar de la lista de muertos de la serie, esa era Tokio dado su papel de narradora de la historia desde lo que parecía el futuro del personaje.

Pero esa percepción cambió cuando nos acercamos a los minutos finales de la vida de este personaje interpretado por Úrsula Corberó. Tokio habla de lo que se le viene encima, de lo acorralada que está, que ya no hay tiempo para escapar, a pesar de la ayuda que le ofrecen en esos últimos minutos Rio y Denver.

Tokio narra todo esto pero ¿desde dónde lo hace? Si tratamos de irnos por el lado lógico y verosímil de la serie no tendríamos respuesta.

Pero hablar de acontecimientos lógicos en “La casa de papel” es irnos directamente contra la pared. Quizás nos llevaríamos una gran decepción y le quitaríamos la diversión a esta ficción que juega con la espectacularidad por más alucinante que nos parezca.

Úrsula Corberó durante el rodaje de Tokio en la quinta temporada de "La casa de papel". Foto: Instagram Úrsula Corberó

Y siguiendo ese sentido, pensar que Gandía está muerto después de haber sido bombardeado por las granadas que Tokio llevaba en el cuerpo, es pecar de ingenuos. Después de cuatro años viendo la serie, sabemos que no hay que dar nada por hecho en esta serie.

Lo que dice el documental

En paralelo al estreno de los primeros cinco capítulos de la temporada 5 de “La casa de papel”, Netflix lanzó un documental de una hora de duración, el cual aborda los entretelones de la grabación de este primer final de la serie.

Y, por supuesto, vemos desde el punto de vista del camarógrafo y director, cómo fue grabar esa última escena de Úrsula Corberó siendo Tokio y seguimos escuchando la voz de Tokio como narradora: “Sí, me morí, pero ahora os vamos a contar cómo ha sido esto”, como si se tratase de una Tokio reencarnada en otra vida, uno de los grandes deseos del personaje: comenzar a vivir una nueva vida después de finalizar otra.

Úrsula Corberó en el capítulo 5 de "La casa de papel". Foto: Netflix

Y quizás sea esta la forma en que Tokio siga presente en los últimos cinco capítulos de la serie, que llegan a Netflix el 3 de diciembre. Porque también hemos aprendido durante este tiempo que así estés muerto en “La casa de papel”, siempre quedará una manera de “volver a la vida”.

“Una muerte a tiempo es una victoria”

Ya que hablamos del documental de Netflix, un momento que destacamos en relación a la muerte de Tokio es ese momento previo en el que Alba Flores se reencuentra con Úrsula Corberó y hablan sobre el final de sus personajes.

Úrsula: ”¿Qué bonita la escena que tenemos no?

Alba: “Te mueres no?”

Úrsula: “¡Me inmolo!”

Alba: “Sigo pensando que una muerte a tiempo es una victoria. Los personajes buenos tienen un recorrido y yo creo que es mejor acabarlos con gusto.

Alba: “Me parece bueno el final de Tokio. A ella lo que realmente le importa es haber vivido algo real con alguien, con la gente”

Alba Flores y Úrsula Corberó en el capítulo 4 de la temporada 5 de la serie. Foto: Netflix

Difícil despedida

Días previos al estreno del primer final de “La casa de papel”, Úrsula Corberó declaró antes varios medios de prensa lo difícil que le está resultando despedirse de Tokio.

“Yo no he querido despedirme de Tokio. Un día dije, “no estoy capacitada para despedirme de Tokio”. Y no hace falta, porque si Tokio soy yo, ¿por qué no se queda dentro? Y vivimos juntas hasta que esté preparada para soltarla. De momento está aquí, todavía (dice tocándose al corazón) y por eso no te puedo decir si la echo de menos”.

La actriz ha hablado también de los últimos momentos de su personaje desde un punto de vista muy personal: “Hay una moraleja detrás. Del disfrute de la vida. Creo que es fácil como de palpar en el capítulo y ahí como que se mezclan las diferentes vidas de las que ella habla que ha ido viviendo. Porque al fin y al cabo el profesor le dio una segunda vida. Eso es muy bonito”.

Úrsula Corberó en lo que fue su último día de rodaje de "La casa de papel". Foto: Netflix

DATOS

Los primeros cinco episodios de la temporada 5 de “La casa de papel”, pertenecientes al VOLUMEN 1 de la serie están disponibles en Netflix.

Los últimos cinco se estrenan el próximo 3 de diciembre en la plataforma.





