Conforme a los criterios de Saber más

La primera parte de la quinta y última temporada de “La casa de papel” ya está disponible en Netflix y ha llegado de cargada de adrenalina, emoción y lógicamente de un adiós definitivo que se sabía tenía que llegar algún día, tras cuatro años de complicidad con la empresa de streaming.

Para aquellos que no recuerdan sus inicios, “La casa de papel”, fue la serie cancelada por la cadena de televisión Antena 3, pero que tras su aterrizaje en 2017 a Netflix se convirtió en uno de los exitazos de la plataforma, para luego ser comprada por esta y tras ser reeditada y relanzada al mundo al compás del himno partisano del “Bella Ciao” comenzó a expandirse como la pólvora, y alcanzó lugares con los que los atracadores de La Banda camuflaban su identidad, algunos de ellos, Río, Berlín, Nairobi, Helsinki, Denver…

El elenco original de "La casa de papel" en su primera temporada. Foto: Roberto Garver

“La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos”, contó a EFE la española Úrsula Corberó (Tokio). La narradora de la historia de la banda de atracadores más famosa del mundo recordó la primera vez que leyó los guiones firmados por Álex Pina: “Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía “esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”.

Para suerte de la actriz y de todo el equipo detrás de “La casa de papel”, sucedió lo primero.

Si aún no viste esta primera entrega te advertimos que no sigas leyendo esta nota pues contiene SPOILERS . Y es que de lo que hablaremos a partir de ahora es de aquellos momentazos que nos dejó este primer final de la serie.

Sin más preámbulos, comenzamos.

1. El profesor es puesto en jaque por la Inspectora Sierra (capítulo 5x01)

Cómo no elegir este momento en nuestra lista, si fue la escena con las que nos dejaron en vilo en la cuarta temporada y nos hizo romper la cabeza con cientos de teorías alrededor del acercamiento, para bien o para mal, de la Inspectora Sierra y El Profesor.

“No me obligue a matarle... soy una mujer de un hombre muerto, una policía deshonrada, una torturadora para la gente que me quiere gracias a usted y si no le estoy vaciando el cargador en la puta cabeza eso es porque alguien va a necesitar de mí los próximos 18 años”, le dice la Inspectora a El Profesor en un momento en el que se pensaba que todo se había terminado para el líder de la resistencia.

2. El regreso de Nairobi (Capítulo 5x04)

No hay duda de que la pérdida de Nairobi en la cuarta temporada fue un duro golpe para el equipo de atracadores. Por lo que verla de regreso, así sea en un flashback seguramente emocionó a más de un fan de la serie. En esta escena, Tokio y Nairobi tienen una conversación a solas acerca de la muerte, un momento que no hacía más que presagiar que algo ocurriría con Tokio.

“¿Tú que crees que pasa?”, le pregunta Tokio a su amiga, a lo que esta responde: “¿Cuándo nos den un tiro en la cabeza? “Nada, tu recuerdo”.

Y Tokio vuelve a repreguntar: “Y a ti cómo te gustaría que te recordaran?”

Nairobi: “Que dijeran que sintieron cosas conmigo”

Tokio: “Pues yo sí que creo que hay algo, es más yo creo que te quedas a vivir en el último pensamiento que tienes antes de morir. Por eso cuando hay jarana yo siempre pienso en los sitios donde fui feliz”

3. El parto de Alicia Sierra (Capítulo 5x03)

Un hecho que Alicia Sierra no contó para nada en su afán de atrapar a El Profesor fue romper aguas en medio de todo este lío. Reacia a ser ayudada por su enemigo, la inspectora intenta parir sola pero no sabía que su hija vendría de pie por lo que la ayuda de Sergio y compañía (Marsella y Logroño) es más que necesaria para sobrevivir.

4. La muerte de Tokio (Capítulo 5x05)

Una de las escenas más emotivas de este primer final es definitivamente la muerte de Tokio. Querida por algunos, odiada por otros, este personaje dejó claro que no moriría de vieja en una cárcel, por lo que inmolarse por sus compañeros fue la decisión más acertada. Acorralada por Nandía y el resto de miliares, la joven chica que soñaba con la libertad y el dinero murió acribillada por “los malos” pero antes, se llevó con ella a su enemigo y asesino de su amiga Nairobi reventándole una granada en toda la cara. ¡Bum!

5. Tamayo es amenazado por El Profesor (Capítulo 5x04)

Para estas alturas de la temporada, El profesor ya no estaba tan vencido como pensaba pues una grabación del Coronel Tamayo confesando sus crímenes le daban un as bajo la manga para poder salvar a los suyos.

Tamayo: “¿Y cree que solo con esa grabación me va a parar?

Profesor: “Coronel, usted ha emprendido una guerra para salvarse sin escrúpulos ni ética. O retiene ese segundo golpe o demuestro que fue usted quien generó pruebas falsas contra Alicia Sierra. Que fue usted quien ordenó el ingreso de ese dinero de los fondos reservados y además, le meto diez millones en una sociedad en las Antillas Holandesas a su nombre...”

6. El robo del oro por parte de Berlín y su hijo (Capítulo 5x04)

En otro de los flashbacks de esta temporada podemos ver a Berlín junto a su hijo Rafael, un experto en ingeniería informática con estudios en el MIT de Massachusetts. Esta es una escena en la que el experimentado ladrón le enseña a su pequeño lo que es robar y la adrenalina que se siente después de tener éxito en un atraco.

El plan es robar unas piezas de oro vikingo dentro dal Palacio de Frederiksborg. La idea es intercambiar el tesoro verdadero por una réplicas hechas por Berlín y sus secuaces. Para suerte de este, las cosas resultan perfectas. Todo un ejemplo de padre a hijo.

7. El rescate de Helsinki (Capítulo 5x04)

Al final del capítulo 3, los militares hacen explotar una parte del techo superior del Banco de España, lo que merma mucho la defensa de la resistencia y hiere de muerte a Helsinki. El impacto del explosivo hace caer varias de las bases y estructuras del lugar y es justo cuando el querido “gordo” intenta hacerle frente que un trozo de mármol cae sobre una de sus piernas y lo inmoviliza totalmente.

Con la pierna lastimada hasta la raíz, lo más sensato parece ser cortarla pero Palermo se resiste a hacerle eso a su amigo e intenta ayudarlo de otra forma.

DATO

La primera parte de la quinta y última parte de “La casa de papel” compuesta de 5 capítulos, está disponible en Netflix. La segunda parte se estrena en la plataforma el 3 de diciembre.





MÁS DE SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

TE PUEDE INTERESAR

Miguel Ángel Silvestre: todo lo que debes saber del novio de ‘Tokio’ en “La casa de papel”

“La casa de papel”: Netflix anunció así al ‘quinto muerto’ en la última temporada

“La casa de papel 5”: ¿Vale la pena ver el volumen 1 del final de la serie? Esta es nuestra crítica con SPOILERS

Úrsula Corberó sin la “La casa de papel”: lo que se viene para ‘Tokio’ tras decirle adiós a la serie